Karikaturen Was Karikaturist Plaßmann im Jahr 2024 gern zeichnen würde

Essen. Auch, wenn es seine Arbeit erschweren würde, würde er gern die Friedensinitiative für den Nahen Osten und den Prozess gegen Putin zeichnen.

Der Krieg in der Ukraine, die Unruhen in Nahost, Klimawandel und ein Erstarken der AfD – es war wieder ein ereignisreiches, leider oft düsteres Jahr. Das zeigt sich auch in den Karikaturen, die Thomas Plaßmann gezeichnet hat. Wir haben dem vielfach ausgezeichneten Karikaturisten anlässlich des Erscheinens seines neuen Buches einige Fragen gestellt.

Erst die Corona-Pandemie, dann ein Krieg mitten in Europa, jetzt der Krieg in Israel: Wir stecken seit Jahren gefühlt in der Dauerkrise. Macht das die Arbeit für einen Karikaturisten schwerer oder leichter?

Plaßmann: Grundsätzlich gilt ja, je übler die Zeiten sind, umso fruchtbarer das Feld, auf dem die Karikatur, die Satire gedeiht. Ein Umstand, der einem mitunter etwas Kopfschmerzen bereitet, profitiert man ja in gewisser Weise vom Unglück der Welt. Dazu kommt, dass es zunehmend schwerer fällt, sich im Dauerzustand in die Dunkelheit zu begeben, in sie hinabzusteigen und sie verantwortbar mit der Karikatur zu spiegeln. Man wünscht sich da mal eine gewisse Zeit, keine Nachrichten anzuschalten. Geht bei meinem Beruf aber leider nicht.

Oft sind in den Karikaturen, die sich mit Kriegen beschäftigen, gedeckte Farben dominierend. Wie wichtig ist die Farbe in Ihren Karikaturen?

Auch wenn die Farbe für die Karikatur nicht entscheidend ist, spielt sie schon eine gewisse Rolle. Sie kann für Atmosphäre sorgen, Stimmung verstärken und Akzente setzen. Aber für die Aussage der Zeichnung selbst braucht es sie nicht. Die Erfahrung aber zeigt, dass in farbigem Erscheinungsumfeld sie in schwarz/weiß optisch verschwindet. Und das wollen wir ja nun nicht.

Auch in diesem Jahr drehen sich viele Ihrer Karikaturen um den Erfolg der AfD, 2024 könnte sie in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stärkste Partei bei den Wahlen werden. Sorgen Sie sich um unsere Demokratie?

Ja. Es macht mir große Sorgen. Es ist bedrückend, dass so viele offensichtlich den vermeintlich einfachen Lösungen folgen und dabei bereit sind, antidemokratische Tendenzen nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern gar damit zu sympathisieren. Wir alle sind gefragt, dem entgegenzutreten und eine Gesellschaftsordnung zu verteidigen, die wie keine andere Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenwürde zu ihren Grundprinzipien zählt. Eine wesentliche Aufgabe auch meiner Arbeit als Karikaturist.

Sie nehmen das gespaltene Verhältnis unserer Gesellschaft zum Klimaschutz aufs Korn: Wir wollen das Klima schützen, aber selbst nicht auf Konsum oder Flugreisen verzichten. Angesichts der vielen Probleme scheint der Klimaschutz nicht mehr oberste Priorität zu haben. Tut Deutschland zu wenig?

Angesichts der dramatischen Entwicklung des Klimawandels, tut, glaub ich, nicht nur Deutschland zu wenig! Gerade kam die Nachricht, dass weltweit ein erneuter Treibhausgasrekord zu verzeichnen ist. Gibt es auch Nachrichten und Tendenzen, die ein wenig Hoffnung machen, so sind wir es doch gerade den Menschen der jüngeren Generationen schuldig – ich bin mittlerweile Dreifachopa und da spürt man die Verantwortung noch einmal besonders deutlich – uns noch weit mehr zu engagieren, um einen lebensmöglichen und lebenswerten Planeten zu erhalten.

Sie legen den Finger stets in die Wunden, immer kritisch, oft mit viel Humor. Sind Sie eigentlich ein guter Witzeerzähler?

Ich laufe eher nicht als großer Komiker durch die Welt. Ein gewisser Humor ist mir wohl eigen, sonst könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Aber er manifestiert sich dann doch mehr in der täglichen zeichnerischen Arbeit als am Mittagstisch oder auf Partys. Aber dann und wann gelingt mir schon, auch mal einen ungezeichnet rauszuhauen.

Gibt es ein Thema, dem Sie sich im nächsten Jahr gern intensiver widmen würden?

Dem Kriegsgerichtsprozess gegen Wladimir Putin, dem Rückgang des CO 2 -Ausstoßes, einer Hand-in Hand arbeitenden Koalition, der vergeigten Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps, der Friedensinitiative für den Nahen Osten und der Heilung gesellschaftlicher Brüche. Zum Beispiel. Würde meine Arbeit, siehe Frage 1, etwas erschweren, aber das wär’s mir wert!



>>> Info: Das neue Buch

„2023 Unterm Strich – Die Karikaturen des Jahres“ enthält auf knapp 130 Seiten viele farbige Karikaturen von Thomas Plaßmann, der zuletzt unter anderem mit der „Spitzen Feder“ ausgezeichnet worden ist. Die Texte dazu stammen von Peter Toussaint. Das Buch ist im Klartext-Verlag erschienen und kostet 18,95 Euro. Es ist ab sofort in den NRZ-Leserläden, online und im Buchhandel erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur