Was unsere Möbel über die Zeit verraten: Das sind die Trends

Die Farbe des Jahres fügt sich perfekt in die aktuellen Möbeltrends: „Pfirsich-Flaum“. Es gibt auch prompt schon den Möbel-Traum in Pfirsich-Flaum. Ausgerufen hat die Farbe der US-Farbspezialist Pantone.

Köln In Köln sehen die Einkäufer der Möbelhäuser, was die nächsten Wohntrends sind: Die Möbel reagieren auf die harte, raue Gegenwart.

Selbst Barhocker bekommen jetzt schon mal ein langmähniges Zottelfell übergezogen. Das verhindert nicht nur ungewolltes Runterrutschen im allzu aufgelockerten Zustand. Es kitzelt vor allem jenen Eindruck hervor, den hier auf der Internationalen Möbelmesse in Köln jeder zweite Stuhl und Sessel, jedes zweite Sofa oder Bett auslösen möchte: kuschelig, schön kuschelig. Die Zeiten sind hart, die Möbel werden umso weicher. Selten sahen die Einkaufsbeauftragten unserer Möbelhäuser so viel Plüsch und Samt, so viel Flausch und Fell. Bis hin zu extrem hochflorigen Teppichen, auf deren dunklem Flausch man helle Spuren hinterlässt, sobald man drübergeht – die ganz Kreativen werden sogar schrittweise täglich zu neuen Mustern kommen können.

Die Zeiten draußen werden rauer, da kann es drinnen gar nicht gemütlich genug sein. Das war schon immer so, aber selten scheinen die Zeiten in letzter Zeit mal so rau gewesen zu sein wie jetzt. Und so sind die Tischecken heute fast durchweg abgerundet. Auch die Griffe an Schränken, wenn sie nicht gleich in Mulden versenkt sind. Anstößiges gibt es draußen in der Welt genug. Und die Farben dazu sind die Ruhe selbst: Wenn die Eskimos 40 Arten von Schnee kennen, dann kennt die Farbpalette der Möbeldesigner mindestens so viele Arten von Weiß-Tönen, mit einer Fortsetzung in blasse Creme- und Beige-Gefilde. Alles sehr hell, alles sehr freundlich.

Viel Holz und sanfte Farbtöne: Blick auf die Internationale Möbelmesse in Köln. Foto: Henning Kaiser / DPA Images

Wenn es mal etwas farbiger zugehen soll, dann aber bitte in Pastell-Tönen wie bei dem Sofa, das rot-blau-gelb daherkommt, nicht ohne ein weißes Polster-Segment, versteht sich. Die Speerspitze der Sanftheit dürfte die „Farbe des Jahres“ sein, die gerade von den Farb-Gurus des US-amerikanischen Marktführers Pantone ausgerufen wurde: „Pfirsich-Flaum“ heißt sie und siedelt irgendwo zwischen Orange und Rosa, so dass man keine Brillengläser in diesen Farbtönen mehr braucht.

Nur ein Design-Möbelhersteller wie Schönbuch traut sich überhaupt noch, Schwarz zu verwenden – das sehen die Menschen wohl zur Genüge. Und auch bei Schönbuchs neuer Kollektion dient es als Hintergrund, auf dem Rot, Weiß und Blau in Reinform noch knalliger zur Geltung kommen. Auch das Magazin „Schöner Wohnen“ hat in seiner neuen Ausgabe das Motto „Farbspiele“ ausgerufen, aber auch hier geht es meist um gedeckte Farben und „Ton in Ton“-Kombinationen.

Sofa-Landschaften und der anhaltende Siegeszug der Boxspringbetten

Ohnehin überwiegen auf der Kölner Möbelmesse ja nicht die neusten, schrillsten Designer-Schreie, sondern solche Möbel, die dann nachher auch tatsächlich in den meisten Möbelgeschäften stehen. Dass die Sitz-, Liege- und Lümmelflächen der Sofa-Landschaften immer gigantentauglicher werden, dürfte nicht nur mit dem Body-Mass-Index der Kundschaft zu tun haben. Die Einladung zur Gemütlichkeit kann gar nicht groß genug sein. Allerdings werden, wie in Köln zu sehen ist, auch die Fitness-Gerätschaften immer mehr auf Wohnzimmertauglichkeit designt.

Hell sollen sie sein, die Möbel. Und kuschelig. Foto: Koelnmesse GmbH

Und die Matratze, die alle Härten des Lebens abfedert, kann gar nicht dick genug sein: Der Siegeszug der Boxspringbetten setzt sich sogar dort fort, wo gar nicht die übliche gute alte Kastenmatratze zum Einsatz kommt, sondern irgendeine andere – Hauptsache dick, Hauptsache hoch. Da dürfte auch die Demografie eine Rolle spielen, ältere Gelenke taugen eben nicht so gut für jene Tiefen des Schlafzimmers, in denen die einst so beliebten Futons angesiedelt waren.

Waschbecken aus Holz, Tischplatten mit Papp-Füllung, Recycling für alte Möbel

Und Zimmerpflanzen kehren allmählich zurück! Exoten wie Bananenstauden und Drachenpalme sind dabei, hier und da auch vertikale Gärtchen wie man sie von Hausfassaden kennt, hier ein einzelnen Wänden oder auch als Stellwand. Und natürlich muss, natürlich will die auch Möbelbranche nachhaltiger werden. Angesichts ihres Ressourcenverbrauchs auch eine gute Idee. Ob es gleich ein Waschbecken aus Holz sein muss (aus europäischer Eiche oder amerikanischer Walnuss von der polnischen Firma Ed Wood), sei dahingestellt. Aber sehr, sehr viele Stühle zeigen Holz-Bein. Und allerorten ist das FSC-Label für naturverträgliche Holzproduktion zu sehen, auch wenn damit schon Etikettenschwindel betrieben wurde. Dafür sind manche Tischplatten, die auf dicke Hose machen, von Pappe: Innen gefüllt mit senkrecht stehenden Papp-Kanten sind sie fast so stabil wie ihre Vollholz-Kollegen.

Zimmerpflanzen sind wieder da. Auf der Möbelmesse in Köln natürlich pflegeleicht, aus Plastik. Foto: Koelnmesse GmbH

Der ostwestfälische Design-Möbel-Hersteller Cor hat ein Rücknahme-System aufgebaut, dort werden auch lang besessene Sofas wieder neu aufgemöbelt. Das ist der Vorteil, wenn man zeitlos passende Klassiker baut. Aber Möbel sind ja längst zum Wegwerf-Artikel geworden, fast zeitgleich mit „Fast Fashion“ kam „Fast Furniture“. Die Zeiten, da man sich Möbel fürs Leben kaufte, waren vielleicht nicht besser als heute, genau wie die Möbel selbst. Aber sie waren nachhaltiger.

