„WAZ Bibliothek des Ruhrgebiets“: Neustart mit Kumpel Anton

Essen. Teil zwei der „WAZ-Bibliothek des Ruhrgebiets“ beginnt mit weiteren Dönekes von Kumpel Anton, der legendären Kultfigur von Wilhelm Herbert Koch.

Die WAZ-Bibliothek des Ruhrgebiets wächst weiter. Nachdem im vergangenen Jahr die limitierte Ausgabe der ersten zehn Bände schnell ausverkauft war, hat sich der Klartext Verlag entschlossen, die WAZ-Bibliothek des Ruhrgebiets um weitere zehn Bände auszubauen. Auch diese zehn Bände erscheinen in einer limitierten Auflage als Schuber, sind aber auch einzeln erhältlich (siehe Box).

Den Anfang der WAZ-Bibliothek II macht wiederum die Kultfigur Kumpel Anton mit dem „Zweiten Bannt“. Hier wird schon gleich zu Beginn klar, dass die harten Nachkriegsjahre vorbei sind, denn nun muss sich Kumpel Anton von seinem Dauer-Gesprächspartner Cervinski schon „Dicken“ nennen lassen. Wir sind längst in der Wirtschaftswunderwelt („Weilse nix tun alz Geltfadien, Autofaan und gut Essen“), und Dicksein beugt auch der Gefahr vor, auf den Mond geschossen zu werden,weil ja so wenig Platz in den Raketen ist.

„Ich tu gezz auf Schallplatten singen“

Die Anton-Späße handeln zwar immer noch von verpassten Straßenbahnen oder der letzten „Fasammlunk vom Taumfa-ain“ , aber „Ämmil“ Cervinski träumt schon davon, seinen Garten an gestresste „Mennetschers un Generaldirektors“ zu vermieten, zum Umgraben unter fachmännischer Leitung, „dazze mitti Herzfafettungk klaakomm“. Oder er nimmt sich vor, auf dieselbe Weise reich zu werden wie der legendäre Boxer Peter Müller („de Aap“) oder die Torwartlegende „Radi“ Radenkovic: „Ich tu gezz auf Schallplatten singen“! Und was? „Wie liep ich dir, wie liep ich dir / Du Mächtelein fom Ruhrrevier“.

Dass solche Sportskanonen bei Kumpel Anton auftauchen, kommt ja nicht von ungefähr, schließlich war sein Erfinder Wilhelm Herbert Koch (1905-1983) eigentlich Sportredakteur der WAZ. Für ihn waren die Kumpel-Anton-Kolumnen in der Wochenendbeilage sozusagen eine Art Ausgleichssport. Ein Vierteljahrhundert lang schrieb er ab 1954 wöchentlich eine weitere Folge; es war eine Epoche der Ruhrgebietsgeschichte.

Erste Schatten über der Ruhrgebietsidylle deuten sich an

Es war die Zeit, als erst der französische Präsident Charles de Gaulle und die Queen kurz hintereinander „Düsburch“ besuchen. Im Vorwort zum zweiten Band deuten sich denn auch erste Schatten über der Ruhrgebietsidylle à la Anton und Cervinski an – „unsere Kohlen wollense nich mehr ham“, heißt es da; es gibt allerdings schon eine Ahnung davon, dass der nötige Strukturwandel in Richtung Wissensgesellschaft laufen sollte: „Aber fon die große Weisheit unseres Leems, da könnse den Halz nich foll kriegen.“

Anton und Ämmil brechen dann auch anspruchsvolle Themen wie die Relativitätstheorie auf den Alltag herunter: „Ne Maak von fümzich Maak, datis man bloßen Tuck, aber eine Maak fon zwei Maak, datissen dicken Hunt.“ Cervinski mag zwar auf der klassischen Rollenaufteilung zwischen Hausfrau und Malochermann bestehen, aber dass sich da etwas wandelt, das hat er auch schon mitbekommen; die Folge „Ich gee alz Raumfleegerin“ malt sich aus, „datti Welt in fümzich Jaan ganz anders aussieht!“ Dafür kann der Mann seinem Kumpel Anton und uns so gut wie keiner sonst erklären, warum ein Besuch beim Zahnarzt sehr viel schöner ist als ein bunter Abend in der Kneipe. Oder warum man lieber nicht guten Freunden Geld leihen sollten, sondern Leuten, „deenze am liepsten die Orn appreißen täz.“

Erdnaher Realismus von Anton und Cervinski

Reviertypisch ist der erdnahe Realismus von Anton und Cervinski – sie wissen, dass sie eigentlich schon im Schlaraffenland leben. Träume haben sie nur noch, weil es so schön ist zu träumen. Aber: „Die richtigen Zahlen, Anton, die tuuse schon auf dein Zettel schreim, dat Dumme is nur, datti Kaffenzmänner, die dat Lotto machen, hinterher ganz falsche Zahln ziehn.“