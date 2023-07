Wegen Taylor Swift: Plötzlich wollen alle nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Normalerweise ist Gelsenkirchen kein populäres Reiseziel. Aber das hat sich mit der Ankündigung von drei Taylor-Swift-Shows geändert.

Ein klassisches Reiseziel ist Gelsenkirchen sicher nicht – vor allem nicht außerhalb der Fußball-Welt. Aber wenn sich internationale Musikstars wie Taylor Swift auf Schalke ankündigen, steht die Stadt im Ruhrgebiet im Rampenlicht. Das zeigt eine aktuelle Datenanalyse der Ferienhausplattform „FeWo-direkt“ und des Online-Reisebüros „Expedia“. Sogar Reisende aus Übersee haben nach der Ankündigung zweier Zusatzkonzerte ein verstärktes Interesse an Gelsenkirchen gezeigt.

Wie berichtet, will der US-Megastar im Juli 2024 jetzt nicht nur ein Mal, sondern gleich drei Mal in der Veltins-Arena spielen. Neben weltbekannten Städten wie London, Liverpool, Madrid, Stockholm, Paris, Dublin, Hamburg, München und Amsterdam führt die Emscherstadt ein solches Außenseiter-Dasein, dass sich zig Fans nach der Tourankündigung im Netz schon fragten: „Wo zur Hölle ist dieses Gelsenkirchen?“ Und zahlreiche von ihnen scheinen die Emscherstadt nicht nur auf der Karte gesucht zu haben, sondern gleich nach Unterkünften Ausschau gehalten zu haben.

Wegen Taylor Swift: Sogar Fans aus den USA suchen nach Gelsenkirchen

„FeWo-direkt“ zufolge sind die Suchanfragen nach Ferienunterkünften in Gelsenkirchen in den ersten zwei Wochen nach der Ankündigung der deutschen Tour-Termine nämlich im Vergleich zu den 14 Tagen davor um 30 Prozent gestiegen. „Expedia“ verzeichnete eigenen Angaben zufolge auch aus dem Ausland ein erhöhtes Interesse an Hotelübernachtungen in Gelsenkirchen. Insbesondere aus Großbritannien (plus 100 Prozent) und Österreich (plus 480 Prozent) habe sich in den zwei Wochen nach der Bekanntgabe der Tour am 20. Juni 2023 ein sprunghafter Anstieg der Suchanfragen gezeigt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Ankündigung der zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen vergangene Woche habe das Interesse sowohl bei den deutschen als auch internationalen Fans dann noch einmal aufflammen lassen. In den ersten zwei Tagen nach der Bekanntgabe seien die Suchanfragen nach Ferienunterkünften in Gelsenkirchen auf „FeWo-direkt“ um 65 Prozent in die Höhe gestiegen, „Expedia“ habe sogar 90 Prozent mehr Suchanfragen nach Unterkünften in Gelsenkirchen verbuchen können.

Zwischenzeitlich hätten sogar Fans aus den USA ein Auge auf Gelsenkirchen geworfen. Wie die Daten der US-amerikanischen „Expedia“-Seite zeigen, waren die Gelsenkirchen-Suchanfragen am 5. und 6. Juli 2023 ganze 190 Prozent höher als noch an den zwei Tagen davor.

Taylor Swift zieht Reisegäste an: Das berichtet ein Gelsenkirchener Hotel

Das große Interesse spürt man auch schon beim Hotel Zum Schwan in Buer. „Bei solchen Mega-Stars kommen die Leute aus ganz Deutschland und den Nachbarländern – Österreich, Niederlande, Belgien“, sagt Inhaberin Aylin Bükrücü. „Bislang holen sich aber viele nur Preisanfragen ein und wollen noch nicht fest buchen. Das wird sich ändern, sobald der Vorverkauf offiziell startet“, prognostiziert sie.

Der Vorverkauf für die Shows in Gelsenkirchen beginnt offiziell am Mittwoch, den 12. Juli, um 9 Uhr. Teilnehmen daran kann allerdings nur, wer sich bis zum 23. Juni dafür registriert hatte.

Hat bereits zahlreiche Anfragen von Taylor-Swift-Fans bekommen: Das Ambient Hotel Zum Schwan. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Schwierig, ein Zimmer zu finden, ist es allerdings aktuell selbst für diejenigen, die online schon ein Schnäppchen machen wollen, obwohl sie das Ticket noch nicht sicher haben. Denn wenn man auf gängigen Buchungsportalen nach Zimmern in Gelsenkirchen für den 17., 18. oder 19. Juli 2024, also den „Taylor-Tagen“, sucht, dann bekommt man nur Meldungen wie: „Keine Unterkünfte in Gelsenkirchen auf unserer Seite übrig!“

„Man sieht keine Unterkünfte für diesen Zeitraum, weil die Hoteliers die Buchungssysteme erst einmal sperren, bis der Vorverkauf offiziell startet“, erklärt Aylin Bükrücü. Dann würden alle Anbieter in Gelsenkirchen die drei Tage wieder freischalten – und Übernachtungen für die Zeiträume der Konzerte für ganz andere Konditionen anbieten als üblich. Für die Hoteliers sind die großen Event-Tage in der Arena eben ein Geschäft, dass sie sich nicht entgehen lassen dürfen.

„Dadurch, dass Schalke in der zweiten Liga ist, schwächelt auch der Tourismus“, sagt Bükrücü. Da liege viel Hoffnung auf den Veranstaltungen in der Arena. „Deswegen ist es sehr positiv, dass immer mehr dort passiert. Egal, ob Neunziger-Party, Ed Sheeran oder Taylor Swift – das zieht auch immer mehr junge Leute an.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur