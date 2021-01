An Traditionen anknüpfen und neue Zielgruppen für das Fletch Bizzel begeistern: Till Beckmann und Cindy Jänicke.

Theater Wie sich das „neue Fletch Bizzel“ in der Zukunft aufstellt

Dortmund. Im Dortmunder Fletch Bizzel übernehmen jetzt Cindy Jänicke und Till Beckmann das Ruder. Ein Gespräch über ihre Pläne für das Traditions-Theater.

Auch wenn kaum einer das Geheimnis des klangvollen Namens kennt: Das Theater Fletch Bizzel in Dortmund zählt seit Jahrzehnten zu den führenden freien Bühnen des Ruhrgebiets. Nach 36 Jahren unter der versierten Leitung des Theatermachers Horst Hanke-Lindemann (68) ist die Zeit reif für einen Generationenwechsel. Die aus Wittenberg stammende Dramaturgin Cindy Jänicke (43) und der Herner Schauspieler und Regisseur Till Beckmann(36) führen das Haus künftig als Doppelspitze – und bringen viele frische Ideen mit. Wie das „neue Fletch“ aussehen soll, haben sie im Gespräch mit Sven Western­ströer verraten.

Mitten in der Corona-Krise ein Theater zu übernehmen ist mutig. Wie konnten Sie mit Ihren Ideen überzeugen?

Cindy Jänicke: Als wir dem Trägerverein und dem bisherigen Leiter Horst Hanke-Lindemann unser Konzept vorstellten, waren wir uns nicht sicher, ob die Wahl auf uns fällt. Eine Neuausrichtung des Hauses in der derzeitigen Lage ist natürlich mit Sorgen behaftet, die Mitarbeiter arbeiten hier zum Teil seit bald 40 Jahren zusammen und haben das Haus schon durch einige unruhige Zeiten manövriert. Umso mehr schätzen wir die zugewandte Art, mit der wir empfangen wurden.

Wie groß ist der Respekt, in solche Fußstapfen zu treten?

Till Beckmann: In jedem Fall groß! Es ist auch nicht unser Ziel, hier Tabula Rasa zu machen. Hier wurde 40 Jahre erfolgreich Theater gemacht. Da wollen wir anknüpfen und neue Zielgruppen für das Fletch begeistern. Etablierte Formate wie das Festival „Ruhrhochdeutsch“ und der karnevalistische „Geierabend“ werden weiterbestehen, weil sie uns allen einfach großen Spaß machen. Das bisherige Ensemble wird an der Seite von neuen Künstlern und in anderen Kombinationen weiterhin hier auftauchen. Es muss nicht alles jung und hip werden, aber wir denken schon, dass ein Wandel nötig ist.

Wie wollen Sie das Theater künftig aufstellen?

Cindy Jänicke: Das Fletch Bizzel soll noch stärker als zuvor ein Ort für die freie Szene des Ruhrgebiets werden. Das umfasst etwa eine Sparte für Kinder und Jugendliche, die es in dieser Form bisher nicht gab. Das Figurentheater wird weiter vertreten sein, erhält aber eine Neuausrichtung in Kooperation mit dem Fidena-Festival. Und wir wollen den Tanz neu ans Fletch holen: Hier planen wir eine enge Zusammenarbeit mit der Herner Pottporus-Gruppe. Gemeinsam wollen wir im Mai das Projekt „Urban Discoveries“ mit 15 urbanen Künstlern im Dortmunder Stadtraum umsetzen.

Till Beckmann: Daneben wollen wir das Theater aufwendig umbauen. Dafür bekommen wir einen Zuschuss von 100.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“, der uns unter anderem den Einbau einer Klima- und CO 2 -Filteranlage ermöglicht. Wir sind uns sicher, dass das Corona-Thema so schnell nicht vorbei sein wird. So sind wir dann wenigstens auf dem neuesten Stand der Technik.



Welche Premieren sind geplant? Und wann können die über die Bühne gehen?

Cindy Jänicke: Vor Ostern werden wir nicht spielen können, so lange wird auch der Umbau dauern. Weil wir keine Freunde davon sind, mit Digitalformaten zu starten, sondern uns dem Publikum direkt vorstellen wollen, planen wir die erste Premiere momentan am 17. April. Unter dem Titel „Fémina“ wollen gemeinsam mit der Dortmunder Afro-Pop-Musikerin Ornella Mikwasa ein Projekt zwischen Popkonzert und Performance entwickeln.

Till Beckmann: Als weiteres Projekt widmen wir uns den Machenschaften des Herner Tankstellen-Besitzers Erhard Goldbach, dem Donald Trump der Mineralölindustrie, der bekannt wurde als „Ölkönig von Wanne“. Ihm gehörten einst 260 Goldin-Tankstellen, als Sportmäzen brachte er Westfalia Herne Mitte der 70er-Jahre in die zweite Bundesliga, ehe Goldbach im Mittelpunkt eines riesigen Steuerskandals stand. Der Typ war ein richtig mieses Schlitzohr, der dauernd Lügen erzählte. Kaum einer hat den deutschen Staat um mehr Geld betrogen. Die ‚Goldin-Story‘ entsteht gemeinsam mit dem Historiker Rolf Piorr und wird ein richtig schönes, deftiges Stück Volkstheater über das Ruhrgebiet.

Das Fletch Bizzel hat eine lange Kabarett-Tradition. Wollen Sie diese fortführen?

Till Beckmann: Durchaus, aber nicht als Schwerpunkt im Programm. Wir planen etwa einen Workshop, in dem sich Nachwuchs-Comedians ausprobieren können, um dann vielleicht später beim „Ruhrhochdeutsch“-Festival aufzutreten. Auch die Poetry-Slam-Szene interessiert uns sehr. Überhaupt soll das Fletch Bizzel ein kleines, wendiges Boot werden, das immer wieder auf aktuelle Strömungen reagiert.