Wiens berühmtes Neujahrskonzert fand als Geisterspiel statt

Essen Erstmals in seiner Geschichte hat das berühmte Wiener Neujahrskonzert vor leeren Reihen stattgefunden. Was fehlt, wenn Publikum fehlt?

Was sind schon 2000 angesichts von 50 Millionen? 0.004 Prozent. In ihrer Bedeutung doch wohl kaum mehr nachzuweisen als eine Flasche Riesling im Bodensee?! Ganz im Gegenteil. Wie schwach Zahlen sprechen, wenn es um gelebte Kunst geht, der Neujahrsmorgen 2021 hat es bewiesen.

Denn jene 2000 Menschen, die wir mit 50 Millionen Zuschauern am Bildschirm verrechnet haben, sie hätten am 1. Januar den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gefüllt. Die Rede ist vom berühmtesten Konzert der Welt. Wer eine Karte will, wartet rein statistisch 40 Jahre. Die Wartezeit hat sich heuer leicht erhöht. Jeder Platz blieb leer.

Das Bild des menschenleeren Neujahrskonzerts wird Geschichte schreiben

Für das kulturelle Leben der westlichen Welt in Zeiten von Corona ist am Freitag ein ikonographisches Bild entstanden: Eines der besten Orchester der Welt spielt das begehrteste Klassik-Ereignis auf dem Globus – und der Saal abseits des Podiums ist verwaist. Das Fernsehen übertrug ein Geisterspiel aus mitreißenden Märschen, triumphierenden Polkas und Walzer-Schmelz. Drei Mal gab es Applaus, er kam aus Lautsprechern. Sie hatten ihn weitergeleitet von tausenden Handys aus aller Welt. Und beim Radetzkymarsch im traditionellen Finale musste Maestro Riccardo Muti kein einziges Mal die Unmusischen im Saal an die Mitklatsch-Regeln erinnern: Auch die Rhythmus-Tölpel waren ja daheim geblieben.

Muti, ein Weltstar, dem es schwerfällt, den Witz der Überlegenheit zu unterdrücken, hatte unlängst auf die lästige Frage, wie es um dieses berühmte Stück denn Corona-bedingt ohne das befreiende Gemeinschaftsklatschen bestellt sei, gesagt: „Ich verrate Ihnen etwas: Dieses Stück wurde ohne Applaus geschrieben!“ Ein guter Spruch, aber er verfehlt das Wesen der Frage.

Riccardo Muti dirigiert das Neujahrskonzert ohne Publikum

Die Antwort klingt, als sei ein hochrangiges Werk unabhängig vom Empfänger. Das vergangene Jahr aber hat uns die Rolle des Publikums auf andere Weise vor Augen geführt. Abertausende vor extrem gelichteten Reihen stattgefundene und noch mehr abgesagten Theaterabende, Opern, Jazz-Sessions, Pop-Events oder Sinfoniekonzerte wurden zu Kronzeugen dafür, was der Mensch im Zuschauerraum ist: Resonanzkörper, Nährboden, zentraler Kunstreflex. Tausendfach erlebten wir die Anwesenheit seiner Abwesenheit. Dieser Mensch, dessen Kunstsinn unter allen Beteiligten (man hat einmal erforscht, dass nur etwa zehn Prozent in einem Klassik-Konzert fachlich verstehen, was sie dort hören) mitunter geringgeschätzt wird, hat sich als das Zünglein an der Waage erwiesen, die das große Alles der Kunst nah an ihr Nichts führte.

Niemand wollte diese Umstände, niemand die Schließungen – aber wann haben sie alle miteinander, ob Performance-Papst, Primadonna oder Pultstar, so deutlich vor Augen geführt bekommen, wer (kaum anders als treue Fans in Stadien) ihnen Abend für Abend die Steigbügel hält, zurückhaltend, dankbar zumeist, tapfer zahlend, auch wenn es einmal weniger gut gelingt? Das Publikum, ein Wesen, das das alte Gegensatzpaar von Dazugehören und Dabeisein so oft bescheiden versöhnt: Man ist zwar „nur“ dabei, still und passiv, aber natürlich fühlt man sich dazugehörend, der Kitt heißt Kunst. Ein bemerkenswert stabiler Klebstoff.

Ein trauriges Jahr, aber auch eine Aussage über den Wert des Publikums

Wie Corona war, das werden wir denen, die diese Zeit nicht erlebt haben, auch mit diesem Bild aus Wien zeigen können. Und da das Live-Publikum fehlte, haben an diesem ersten Tag des Jahres allein die Künstler einer schlimmen Zeit die Stirn geboten. Nein, weiterzuspielen, hieß auch beim

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker nicht so zu tun, als gäbe es keine lebensbedrohliche Pandemie. Aber die Kunst hat auch am Neujahrstag nicht ihren Dienst verweigert, zu sein, was so oft gewesen ist, seit es sie gibt: ein großes Trotzdem. „We are still here!“, hat Muti der Welt zugerufen. Wir sind immer noch da. Das Publikum? Wird folgen, wann immer es darf.