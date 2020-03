„Wild Boys“ ungezähmt im GOP Variete-Theater

Münster. Neun „Ausgelassene Jungs“ und eine „Frohsinnige Rosemarie“, das ist die minimalistische Kurzfassung von den „Wild Boys“ im GOP Variete-Theater.

Mit überragender Eleganz und größter Präzision ziehen die Modellathleten „alle Register passionierter Körperkunst“. Bereits beim Intro zur Show rücken die ungezügelten Bengel zu den hämmernden Rhythmen von „Duran Durans“ „Wild Boys“die Möbel zurecht. Gekonnt lasziv und wohl behütet. Und das im doppelten Sinn. Denn Rosemarie (54) ist nicht nur der „weibliche“ Kontrapunkt zu den „harten Kerlen“. Nein, Rosemarie ist auch schwer verliebt und hat ihre schicken Burschen trotzdem fest im Griff.

Kein Wunder, dass sich bei soviel knisterndem Zündstoff in der Folge ein wunderbares Feuerwerk voller bunter Überraschungen entfaltet: wild und romantisch, fordernd und verführerisch.

So zieht Joao Godinho (37) in seinen kraftvollen und doch so poetischen Trapez- und Strapatennummern die Aufmerksamkeit auf sich. Machtvolle Sinnlichkeit!

Dagegen gibt sich Pavel Roujilo (39) eher bodenständig. Der Jongleur zieht es vor, seinen kleinen Bällen abgedrehte Momente scheinbarer Schwerelosigkeit zu verleihen. Unfassbare Leichtigkeit!

Richtig rund geht es dann mit Jake Silvestro (28). Der begnadete Bildhauer und Grafik-Designer nutzt das Cyr Wheel auf der Bühne, um vergängliche Skulpturen mit genialen Einfällen aufblitzen zu lassen. Phänomenale Schaffenskraft!

Körperbeherrschung in Perfektion

Als sehr wackelig und doch unglaublich standfest erweist sich die Rola-Rola-Kunst von Maxim Kriger (38). Er nutzt instabile Gebilde als Basis für belastbare Handstände. Körperbeherrschung in Perfektion!

Ein ausgeprägter Gleichgewichtssinn und „Muckis ohne Ende“, das sind die Grundelemente für Gunnar Erik (45), mit denen er kunstvoll spielen kann. Mit einer „feinen Prise Humor“ lässt der pfiffige Equilibrist die Welt auf grandiose Weise Kopf stehen. Rekord verdächtig!

Alexey Bitkine (34) nutzt dagegen den Vertical Pole, um dem Publikum den Atem stocken zu lassen. Ein ansteckendes und mitreißendes Auf und Ab!

In schwindelerregende Höhen treibt es auch das „Trio Bokafi“. Gabor Boros (44), Geza Papp (27) und Attila Gyarmathy (35) „schießen“ sich mit dem Schleuderbrett in die artistische Umlaufbahn. Springen, fliegen, hüpfen. Weit über dem Bühnenboden hat das Trio Bokafi die alleinige Lufthoheit. Waghalsig und voller Lebensfreude.

Wieder vereint - aber nicht gezähmt

Und am Ende sind sie alle wieder vereint. Aber nicht gezähmt. Aus den „Wild Boys“ wurden „Womannizer“. „Frauenhelden“, wie Britney Spears singt, die aber trotz allem immer noch verzückt sind von „ihrer Rosemarie“.

Karten für „Wild Boys“ sind online auf www.variete.de oder telefonisch unter 0251 490 90 90 buchbar. Und das besondere Ostergeschenk: Vom 3. bis 19. April 2020 hat ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Abendvorstellungen der Show „Wild Boys“.