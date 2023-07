Ruhrgebiet: Kinos zeigen Mission Impossible 7 schon heute

Oberhausen. Schon vor dem offiziellen Kinostart des Sommer-Blockbusters „Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins“ kann man den Action-Film schauen.

Eigentlich startet die neue Tom-Cruise-Mission-Action-Aufgabe erst am Mittwochabend in den deutschen Kinos.

Doch einige Lichttheater im Ruhrgebiet zeigen den siebten Teil der famosen Action-Agenten-Reihe vorab am 11. Juli 2023.

Wer also am heute so heißen Dienstag im Ruhrgebiet abends lieber im kühlen Kino „Dead Reckoning“ anschauen will statt im Biergarten die Wärme auszusitzen, findet in fast jeder Stadt ein Kino, das den Film zeigt. Hier präsentieren wir eine kleine Auswahl der Kinos in den Städten Essen, Oberhausen, Duisburg, Mülheim, Herne und Gelsenkirchen.

Das Warten der Tom-Cruise- und Action-Fans hat nach fünf Jahren ein Ende: Mit „Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins“ kommt der siebte Teil der amerikanischen Bond-Version ins Kino, der Nachfolger von „Mission: Impossible 6 - Fallout“.

Wer die schon in den Trailern beeindruckenden Stunts des 61 Jahre alten Hollywood-Stars Cruise im fast dreistündigen Spielfilm erleben will, kann dies in den Ketten-Kinos bereits am Dienstag, 11. Juli – einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland. Der ist – bei Blockbustern in der letzten Zeit nicht ungewöhnlich – schon am Mittwoch. Und nicht wie allgemein Tradition am ersten Tag der neuen Kinowoche, am Donnerstag. So konnten die Kinos auch schon die Comic-Verfilmung „The Flash“ und den 7. Teil der „Transformers“-Reihe in diesem Jahr ab Mittwoch präsentieren.

Im Ruhrgebiet zeigen auf jeden Fall die Kinos von UCI, Cinestar und Cinemaxx den neuen „Mission Impossible“ bereits am Dienstagabend. Um 19.30 Uhr räumt dafür Cinestar Oberhausen den größten Saal Nummer 5 am Centro frei – mit 9,90 Euro direkt an der Leinwand oder 11,40 Euro hinten ist man dabei. „Die Fortsetzung von Top Gun: Maverick, ebenfalls mit Tom Cruise, ist im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gelaufen, deshalb hoffen wir bei Mission Impossible auf einen vielleicht noch größeren Publikumszuspruch“, meint David Jehring, langjähriger Theaterassistent des Centro-Cinestars. Am Mittwoch lässt Theaterleiterin Nathalie Schulte-Ostrop die unmögliche Mission gleich in vier Sälen zu sehr unterschiedlichen Zeiten laufen: 12 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 19.30 Uhr. Die Ticketpreise liegen am Mittwoch noch bei 11,40 Euro, ab Donnerstag schon bei 13 Euro.

Cinemaxx zeigt Mission Impossible schon am Dienstag in der Originalversion

Im Cinemaxx Essen (Berliner Platz) haben Kinobesucher am Dienstagabend die Wahl, Tom Cruise entweder im englischen Originalton (19.45 Uhr, Saal 3) oder mit deutschem Synchronisationston (ab 20.30 Uhr, Saal 2) zu hören (Ticketpreis: in der Regel 9,99 Euro). Ab Mittwoch legen die Kinomacher dann in drei Sälen zu sechs verschiedenen Zeiten den Film auf. Das Mülheimer Cinemaxx im Rhein-Ruhr-Zentrum zeigt Tom Cruise ebenfalls am Dienstag um 19.30 Uhr – für 9,99 Euro.

Das UCI-Kino Duisburg am Hauptbahnhof engagiert sich für Tom Cruise nicht ganz so sehr wie das Essener Cinemaxx: Am Dienstag geht es mit der Vorpremiere um 19.30 Uhr los, am Mittwoch wird Dead Reckoning zwei Mal, um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, präsentiert, danach nur einmal jeden Abend ab 19.30 Uhr.

Die Programmkinos hängen bei diesem Blockbuster-Titel den Multi-Spielfilmstätten hinterher. Aber sie kommen auch: Die Lichtburg Oberhausen (Elsässer Straße) öffnet für Mission-Fans ab Donnerstagabend, 13. Juli, um 19.30 Uhr die Türen – und das danach Abend für Abend. Das Ticket kostet in der Regel 11,50 Euro.

Essen:Die größere Lichtburg in Essen (Kettwiger Straße) hält sich aus dem ganzen Tom-Cruise-Spektakel heraus und zeigt nächste Woche lieber mit 70-mm-Film den „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Wer bei sommerlichem Wetter eher draußen Kinofilme schauen möchte und Autokinos liebt, kann von Donnerstag bis Montag um 22.15 Uhr im Essener Autokino „Drive-in“, Sulterkamp 70, vorbeischauen: Eintritt 11 Euro.

Übrigens: Auch Kinos in Herne und Gelsenkirchen drehen Runden im Mission-Impossible-Wirbel vorab mit: Die Multiplex „Apollo Cinemas“ an der Schalker Arena (Dienstag ab 20 Uhr und Mittwoch vier Mal, um 15 Uhr, 17 Uhr, 19 und 20 Uhr) sowie die „Schauburg“ in Buer (Dienstag ab 20.15 Uhr, danach meist 17 und 20.15 Uhr). Und die Herner Filmwelt am Dienstag um 19.30 Uhr und 20 Uhr. Sie zeigt an den darauffolgenden Tagen „Mission Impossible 7“ exakt fünf Mal am Tag.

