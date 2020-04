Zum 150. Geburtstag: Das lebenswerte Leben Franz Lehárs

Essen. Am 30. April 1870 wurde der gefeierte Operetten-Komponist Franz Lehár geboren. Seine Rolle in der Nazi-Diktatur aber bleibt bis heute umstritten.

„Dein ist mein ganzes Herz“, „Lippen schweigen, s’flüstern Geigen“, „Gern hab‘ ich die Frau’n geküsst“, „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ und Durchhaltehymnen aus schlimmen Zeiten wie „Schön ist die Welt“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“: An Erfolg und Popularität hatte Franz Lehár mit seinen Operetten nur wenig Konkurrenz zu fürchten. Dennoch meinten es viele seiner Zeitgenossen und vor allem die Nachwelt nicht gut mit ihm.

Als Salonmusiker wurde er verunglimpft, Karl Kraus warf ihm vor, „zehnmal mehr Geschäftsmann als Musiker“ gewesen zu sein; seine undurchsichtige Haltung im Dritten Reich führte zu Anfeindungen – und spätestens nach der „Stunde Null“ erlebte die gesamte Gattung der Operette einen Niedergang, indem ihre Musik entsetzlich sentimentalisiert und die Handlungen banalisiert wurden. Woran seichte Filmproduktionen und der Schlager-Boom, der einige Ohrwürmer Lehárs zu isolierten Hits katapultierte, wesentlich beitrugen.

Franz Lehár als Dirigent in Wien, Foto: DEA / A. DAGLI ORTI / De Agostini via Getty Images

Lehár wurde vor 150 Jahren geboren, also 100 Jahre nach Beethoven. Auch wenn die Musik, die Gedankenwelten und Persönlichkeiten der beiden Komponisten nicht die geringsten Gemeinsamkeiten aufweisen, lässt sich doch eine Parallele feststellen: Das Leben und Werk beider ist eng verbunden mit explosiven Umwälzungen und Katastrophen der Weltgeschichte. Beethoven im Umfeld der Französischen Revolution und ihrer Folgen, Lehár im Spannungsfeld der Wilhelminischen Ära, der Weimarer Republik und des Dritten Reichs inklusive zweier Weltkriege.

Allerdings hielt sich Lehár mit politischen Äußerungen vorsichtig zurück. Er ist allerdings auch nicht wie Beethoven in einem relativ aufgeklärten Umfeld im Geiste Kants und Schillers aufgewachsen, sondern in einer extrem kaisertreuen Offiziersfamilie.

Mit gerade 20 Jahren wurde Franz Lehár jüngster Militärkapellmeister

Am 30. April 1870 ist er in einer ungarischen Stadt als Sohn eines Militärkapellmusikers geboren, was zu ständigen Standortwechseln führte, wobei der 12-jährige Franz aufgrund seiner Begabung einen Freiplatz am Prager Konservatorium erhielt. Lehár bekam Violin- und auf Anraten Antonín Dvořáks auch Kompositionsunterricht, musizierte in Kurorchestern, auch im Orchester von Elberfeld (heute Wuppertal), und seinen Wehrdienst konnte er in Wien in der Militärkapelle seines Vaters als Geiger absolvieren. 1890, mit gerade mal 20 Jahren, wurde er als jüngster Militärkapellmeister der k.k. Armee in die Slowakei abkommandiert.

Mit seinen ersten Operetten erzielte er bereits so große Erfolge, dass er 1902 die Militärlaufbahn aufgab, um als Komponist zu arbeiten. 1905 gelang Lehár mit seiner bekanntesten und wohl auch besten Operette „Die lustige Witwe“ der Durchbruch. Ein Stück, das eine gewisse Mondänität und Internationalität aufwies. „Die lustige Witwe“ machte Lehár auf einen Schlag zum wohlhabenden Mann, er konnte sich eine Villa in Ischl leisten.

Den Ersten Weltkrieg überstand er recht bequem als Militärmusiker. Danach produzierte er eine Operette nach der anderen. Die freche Frische der „Lustigen Witwe“ allerdings erzielte er jetzt nicht mehr, und die wachsende Konkurrenz durch Revue- und Filmtheater ließ seinen Glanz verblassen. Dass er sich dennoch behaupten konnte, hat er einem Mann zu verdanken, der es verstand, auf allen medialen Hochzeiten von Theater, Schallplatte und Film zu tanzen: Richard Tauber, der zum wichtigsten Erfolgsgaranten Lehárs werden sollte. Die Tondokumente Richard Taubers beweisen, wie man auch die gefühlsvollsten Schlager Lehárs unpathetisch und ohne Sentimentalität singen kann.

Hausarrest im Dritten Reich – weil Franz Lehár seine jüdische Frau nicht verließ

Tauber blieb Lehár treu, auch als in Wien so viele Operettentheater zu Filmtheatern umgebaut wurden, dass Lehár zeitweise nach Berlin umzog, wo auch seine großen Erfolgsstücke „Der Zarewitsch“ und „Das Land des Lächelns“ uraufgeführt wurden. Auch das Dritte Reich überstand Lehár in Ischl, obwohl seine Frau Sophie jüdischer Abstammung war. Es ist allgemein bekannt, dass „Die Lustige Witwe“ Hitlers Lieblings-Operette war. Lehár wie auch seine Werke wurden nicht nur geduldet, sondern, soweit möglich, auch aufgeführt.

Erst 1945, wenige Monate vor Ende Kriegs, wurde Lehár unter Hausarrest gestellt, weil er seine jüdische Frau nicht verlassen wollte. „Der Hitler mag meine Musik“, hat er gesagt. Probleme blieben dennoch nicht aus. Die eher komischen, teils rührseligen Operetten passten nicht zum pathetischen Heroismus der Nazi-Ideologie und wurden, anders als etwa der Film, wenig unterstützt.

Am 24. Oktober 1848 starb der Komponist im Alter von 78 Jahren

Man nennt die Phase nach 1900 die „Silberne Ära“ der Operette. Ein Begriff, der allerdings von den Nazis geprägt wurde. Und zwar in Abgrenzung von der „Goldenen Ära“ der Wiener Operette um Johann Strauss (Sohn), die vor 1900 angeblich weitgehend judenfrei gewesen sein soll. Dass das so nicht stimmt, können wir an Johann Strauss selbst sehen, der von niemand anderem als dem deutschen Juden Jacques Offenbach, dessen 200. Geburtstag im letzten Jahr gefeiert wurde, zu seinen Operetten animiert wurde.

In einem Gespräch mit Klaus Mann hat sich Franz Lehár geweigert, über seine Rolle im Dritten Reich zu sprechen.

Am 24. Oktober 1848 starb der Komponist im Alter von 78 Jahren.