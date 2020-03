Zurück in die 70er mit den Boomtown Rats

An Rhein und Ruhr. Mit „I don’t like Mondays“ hatten die Boomtown Rats mal einen Welthit. Doch die Geschichte wiederholt sich nicht. Nicht mit diesem Album.

Ehrlich gesagt, man fürchtet ja das Schlimmste, wenn sich eine Band nach dreieinhalb Jahrzehnten entschließt, wieder mal eine CD zu veröffentlichen. Die Boomtown Rats haben es getan und die Nachricht ist: Es klingt wie früher. Ob man das jetzt für eine gute oder eine schlechte Nachricht halten mag, sei mal dahingestellt.

Genauer gesagt, die Rats klingen anfangs sogar eher wie noch früher, also so wie Mitte der 70er, als sie mit ihrer Mischung aus Glam, Punk und einer Prise Wave die Musiklandschaft aufmischten und kurz darauf mit „I don’t like Mondays“ die meist missverstandenste Nummer 1 der jüngeren Pop-Geschichte veröffentlichten.

Und, die Älteren werden sich erinnern, Bandleader Bob Geldof hat mit dem Live-Aid-Concert eines der größten Rockereignisse des 20. Jahrhunderts geschaffen. Danach allerdings wurde es spürbar ruhiger um ihn – und um die Band sowieso.

Zehn neue Songs gibt es auf dem Album „Citizens of Boomtown“

Nun aber sind sie, weitgehend in Originalbesetzung, wieder zusammengekommen und stellen sich als „Citizens of Boomtown“ mit zehn Songs verteilt auf 40 Minuten dem heutigen Publikum. Dabei lassen es anfangs so brachial klingen wie einst, vor allem im Opener „Trash Glam Baby“.

Allerdings tun sie bald darauf das, was Skatspieler tun, wenn sie merken, dass ihre Trümpfe nicht reichen: Sie gehen über die Dörfer. Will sagen: Sie probieren sich mal im Bluesharp-Garagenrock. Bei „She Said No“ und bei „Rock’n’Roll Yé Yé“ wird es konfus – die Monsters of Liedermaching grüßen.

Die Boomtown-Bürger schlendern zwischen Status-Quo-Gegröhle und Dancefloor hin und her. Ob das neue Vielfalt demonstrieren soll oder ob die Ratten in der Boomtown heute multilinguale musikalische Codes bedienen wollen. Starke Momente, eher eine schräge Liedersammlung als ein Album. Aus den Ratten von einst sind „Citizens“ geworden, etwas ziellos durch die Musikgeschichte schlendernde Bürger.