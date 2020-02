Berlin. Wer zu Infizierten Kontakt hatte, sollte sich in Quarantäne begeben. Was heißt das konkret für mich? Und muss ich Vorräte anlegen?

Es sind nicht allein die Infizierten, die unter der Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 leiden. Der Alltag aller Kontaktpersonen verändert sich mit dem positiven Laborergebnis eines Einzelnen. Es bedeutet für sie unter Umständen: zwei Wochen häusliche Quarantäne. Allein in dem besonders stark vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg könnten nach Schätzungen der Behörden derzeit rund 1000 Menschen so leben. Was bedeutet das?

Wer muss in häusliche Quarantäne?

Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt: solche mit „höherem“ und solche mit „geringerem“ Infektionsrisiko.

Bei Erstgenannten geht es zum Beispiel um Menschen, die mindestens 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt mit dem Infizierten hatten. Sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben – unabhängig davon, ob sie Symptome zeigen, die auf die Lungenerkrankung Covid-19 hinweisen.

Den anderen wird eine häusliche Quarantäne nahegelegt. Die Dauer der Quarantäne ergibt sich aus der Inkubationszeit des Virus, also der Zeit zwischen Infektion und dem Auftreten erster Symptome. Nach aktuellem Stand beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tage.

Was bedeutet das konkret?

Die Menschen in häuslicher Quarantäne sollten, wenn möglich, zeitlich und räumlich getrennt von anderen Haushaltsmitgliedern leben – etwa, indem sie nicht gemeinsam am Esstisch sitzen. Das Gesundheitsamt meldet sich täglich, die Betroffenen selbst müssen regelmäßig Fieber messen und ein Tagebuch führen.

Das RKI rät außerdem, Körperkontakt zu Dritten unbedingt zu vermeiden. Auch das Badezimmer und Hygieneartikel sollten, wenn möglich, nicht geteilt werden. Wäsche sollte regelmäßig und gründlich gewaschen, Wohn- und Schlafräume regelmäßig gelüftet werden.

Was passiert, wenn jemand gegen die Quarantäne-Anordnung verstößt?

Dazu schreibt das Bundesministerium des Innern: „Die Durchsetzung von Quarantäne-Anordnungen erfolgt durch die Polizeibehörden.“ Wer gegen das Infektionsschutzgesetz verstößt, dem können demnach drastische Strafen drohen – von Geldstrafen bis hin zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Müssen die Menschen Vorräte anlegen?

Zwar sollen Menschen unter häuslicher Quarantäne den Kontakt zu anderen Personen minimieren. Trotzdem können Freunde oder Angehörige außerhalb des Haushalts zum Beispiel Einkäufe erledigen, sollten bei der Übergabe aber direkten Kontakt vermeiden und die üblichen Hygieneregeln einhalten.

Wie erklären Betroffene Kindern die Situation?

Müssen Kinder in Quarantäne oder sind ihre Eltern betroffen, kann das verunsichern. „Es ist aber wichtig, die Dinge so zu sagen, wie sie sind“, sagt Ulric Ritzer-Sachs von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.

Eltern könnten nicht einfach behaupten: „Keine Angst – da passiert nichts.“ „Man kann Kindern sagen, dass sie oder die Eltern eine Krankheit haben, die sehr ansteckend ist und dass diese Krankheit in den meisten Fällen nicht so schlimm ist“, so Sachs. Eltern könnten außerdem darauf achten, sich in Anwesenheit der Kinder nicht jede Sondersendung zum Thema anzugucken. Das mache unnötig Angst.

