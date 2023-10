Berlin. Morgenroutinen, Meditation und Ordnung vertreiben die Wut und machen glücklich. Wirklich? Julia Karnick erklärt, was daran problematisch ist.

Warum Morgenroutinen und Meditation nicht immer der Schlüssel zum Glück sind und wie sie uns unter Druck setzen können

Realität vs. Ideal: Unsere Autorin hinterfragt den Trend zur Selbstoptimierung und warum nicht jeder in das Bild der perfekt organisierten, achtsamen Person passt

Eine Psychologin erklärt, warum Glück zu einem Statussymbol geworden ist

Nein, ich werde nicht mehr die tiefenentspannte und fokussierte Frau, von der ich immer dachte, dass ich sie mal sein werde. All die anderen scheinen das ja mühelos hinzubekommen. Sie sind achtsam, sortiert und strukturiert. Sie liegen morgens um sechs Uhr auf der Yoga-Matte, nehmen sich Zeit für ihr inneres Kind und finden ihr Seelenheil in Spiritualität, Schweigekloster, Aufmerksamkeit für den Augenblick und das selbst gebackene Chia-Brötchen. Und in Marie-Kondō-geordneten Wäscheschubladen.