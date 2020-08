Paris. Für zwei Regionen Frankreichs hat die deutsche Bundesregierung Reisewarnungen ausgesprochen. Was das für Touristen jetzt bedeutet.

Frankreich wurde von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen, mehr als 30.500 Menschen sind in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen wieder an. Wir erklären, was Urlauber aus Deutschland jetzt wissen müssen.

Wie ist das Infektionsgeschehen in Frankreich?

In Frankreich sind die Coronavirus-Infektionen in den vergangen Wochen immer weiter angestiegen. Seit dem 20. Juli gilt in Frankreich für Personen ab 11 Jahren eine Maskenpflicht in allen Geschäften und anderen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 135 Euro.

Hintergrund: Urlaub trotz Corona: Für diese Länder gilt eine Reisewarnung

Besucher mit Mund-Nasen-Schutz am 15. Juli im Disneyland Paris. Foto: AURELIA MOUSSLY / AFP

Ist Frankreich ein Corona-Risikogebiet?

Frankreich ist als gesamtes Land zwar kein Risikogebiet, aber das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für die Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie Provence-Alpes-Côte d’Azur ausgesprochen. Urlauber, die aus den Risikogebieten zurückkehren, müssen sich bei der Ankunft in Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Für alle anderen Regionen Frankreichs gibt es derzeit keine Reisewarnungen.

Kann ich in Frankreich Urlaub machen?

Touristen aus Deutschland können ohne Probleme einreisen, spezielle Unterlagen sind nicht nötig. Die internationalen Flughäfen sind für den Touristenverkehr wieder geöffnet. Allerdings will Frankreich seine EU-Binnengrenzen noch bis Ende Oktober 2020 kontrollieren, wie das Auswärtige Amt mitteilt. Dies erfolge aber aus „nicht pandemiebedingten Gründen“.

In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten geöffnet, das Disneyland in der Nähe der französischen Hauptstadt empfängt wieder Besucher. Tickets für viele Sehenswürdigkeiten sind begrenzt, damit Besucher genügend Abstand halten können. Sie müssen in den meisten Fällen schon vorab online reserviert oder gekauft werden.

Hintergrund: Urlaub zu Corona-Zeiten: Diese Regeln gelten in den Ländern

Ausnahmen gelten für die französischen Überseegebiete. Touristische Reisen ohne triftigen Grund nach Französisch-Guyana, Mayotte, Neu-Kaledonien, Wallis und Futuna sind noch nicht gestattet. Die französische Regierung rate zudem grundsätzlich von Reisen nach Mayotte und Guyana dringend ab, wie das Auswärtige Amt mitteilt.

Mehr zum Thema Corona

(mbr/dpa/afp)