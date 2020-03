Coronavirus: Kann Ibuprofen Covid-19 verschlimmern?

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat vor einer Erhöhung der Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Deutschland auf bis zu zehn Millionen im Mai oder Juni gewarnt, falls nicht die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie eingehalten werden.

Berlin. In der Corona-Krise gibt es widersprüchliche Nachrichten zum Medikament Ibuprofen: Kann es die Lungenkrankheit Covid-19 verstärken?

Die Botschaften der vergangenen Tage zu einem möglichen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Medikaments Ibuprofen und einem schweren Verlauf der Lungenerkrankung Covid-19 waren verwirrend. Zunächst kursierte eine Nachricht in den sozialen Netzwerken, der zufolge Mediziner der Uniklinik Wien raten, Ibuprofen zu meiden. Die Uniklinik dementierte kurz darauf.

Am Mittwoch dann riet auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Verdacht auf Infektion mit Sars-CoV-2 vor einer Einnahme ab. Was stimmt nun?

Die unbefriedigende Antwort: „Man weiß es nicht“, sagt der Pharmazeut Professor Martin Smollich vom Uniklinikum Schleswig-Holstein. „Es gibt keine klinischen Daten, die in diesem Zusammenhang besagen: Ibuprofen ist gefährlich oder eben nicht.“

Ibuprofen: Erleichtert das Medikament dem Virus den Eintritt?

Aus Tierversuchen wisse man zwar, dass Ibuprofen das Enzym ACE2 hochreguliere. Dieses Enzym braucht das Virus Sars-CoV-2, um in die Wirtszelle einzudringen. Ibuprofen könnte dem Erreger den Eintritt in die Zelle also erleichtern und so seine Vermehrung beschleunigen. „Aber für den Menschen gibt es bislang keine Daten.“

Auch die WHO räumt ein, dass es keine Studie gibt, aus der ein Zusammenhang von Ibuprofen mit einer erhöhten Sterblichkeit bei Covid-19 hervorgeht. Experten prüften derzeit die Lage. Dennoch rät die WHO im Verdachtsfall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus eher zu Paracetamol – es sei denn, der ärztliche Rat laute anders.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Europäische Arzneimittelagentur rät nicht von Anwendung ab

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA rät indes nicht von einer Anwendung ab. Bei der Behandlung von Covid-19 sollten Mediziner laut EMA alle möglichen Behandlungsmöglichkeiten in Betracht ziehen – inklusive Paracetamol und sogenannter nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAID), zu denen auch Ibuprofen gehört. NSAID sollten jedoch so kurz und so niedrig dosiert wie möglich angewendet werden, so die EMA.

Ob es der Rat der WHO war oder die allgemeine Angst: Der Hinweis auf die Alternative Paracetamol scheint bei den Menschen angekommen zu sein. Wer am Mittwochmorgen zum Beispiel auf die Seite der Online-Apotheke MacMorris geht und Paracetamol anklickt, genauer: die 500-mg-Packung mit 20 Tabletten, erhält die Auskunft: „vorübergehend nicht verfügbar.“ Aponeo beschränkt die Lieferung auf drei Packungen Paracetamol, der Apo-Discounter und die Deutsche Online-Apotheke auf vier, Aliva auf fünf.