Berlin. In der Pflege würden Beruhigungsmittel massiv eingesetzt, warnt Geriater Heinrich Burkhardt. Das führe zu Depressionen und Stürzen.

Mehr Personal und bessere Konzepte – das fordert Heinrich Burkhardt im Vorfeld des diesjährigen Deutschen Pflegetages, der in der kommenden Woche in Berlin stattfinden wird. Trotz einer alternden Gesellschaft, so der Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Geriatrie am Uniklinikum Mannheim, fehle hierzulande der Mut, gute Ideen breiter umzusetzen. Er sagt: "Es bleibt oft bei Einzelaktionen. Und beim Prinzip 'Weiter wie bisher'."

Herr Burkhardt, Sie sagen, dass viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sei es durch eine Demenz oder durch Verwirrtheit, in Deutschland falsch behandelt werden. Woran machen Sie das fest?

Heinrich Burkhardt: Versorgungsdaten zeigen, dass in stationären Pflegeeinrichtungen, aber auch in Krankenhäusern und bei der ambulanten Pflege in hoher Anzahl Beruhigungsmittel, sogenannte Sedativa, eingesetzt werden. Und zwar als Dauertherapie, also jeden Tag. Die Menschen werden ruhiggestellt.

Warum passiert das?

Burkhardt: Weil sich der demenzkranke oder desorientierte Patient im Tagesablauf nicht mehr richtig zurechtfindet. Er kommt zehnmal aus dem Zimmer und fragt das Gleiche. Oder er gerät in Angst oder in einen extremen Zustand der Erregung.

Was ist falsch am Ruhigstellen?

Burkhardt: Es gibt Situationen, in denen man Beruhigungsmittel einsetzen muss. Etwa wenn der Patient in eine psychische Krise gerät. Wir sollten diese Medikamente aber nur punktuell als Krisenlöser einsetzen. Denn außerhalb schwerer Krisen ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass Sedativa die Orientierung verbessern. Bewiesen ist da eher etwas anderes.

Was denn?

Burkhardt: Dass der Einsatz von Beruhigungsmitteln und Psychopharmaka große Risiken hat. Patienten werden depressiv oder stürzen. Ein Sturz bedeutet Krankenhausaufenthalt, Knochenbrüche, Verletzungen und Schmerzen, die dann vielleicht nicht mehr komplett zu beheben sind.

Welcher Ansatz wäre besser?

Burkhardt: Ich empfehle einen Blick in die Beneluxstaaten. Da gibt es überzeugende Forschungsergebnisse, dass man mit nicht medikamentösen Maßnahmen viel erreichen kann: den Alltag strukturieren etwa oder auch sogenannte Meaningful Activities.

Können Sie das näher erklären?

Burkhardt: Wir brauchen Strukturen, die die Patienten noch einigermaßen nachvollziehen können und die einen Alltagssinn ergeben. Alles, was wir tun können, um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, kann hier hilfreich sein. Stil, Setting, der Umgang der Mitarbeiter untereinander, Lichtkonzept, Lärmkonzept, Zuwendung oder auch die Möbel. Menschen mit einem sensiblen Gehirn brauchen Stressfreiheit.

Bekommen in Heim oder Krankenhaus oft Beruhigungsmittel: Pflegebedürftige mit einer demenziellen Erkrankung. Foto: istock / iStock

Was müsste man Ihrer Meinung nach tun?

Burkhardt: Die Arbeitsabläufe, etwa in der stationären Pflege, müssten umgestellt werden. Es geht heute vor allem darum, dass sie effektiv sind. Aber das kann empfindliche Menschen stressen. Was wieder zu mehr Arbeit in der Pflege führt. Wir müssen Konzepte des Entstressens einbringen. Das kann man mit speziellen Demenz- und Seniorenbegleitern tun. Oder auch mit Ergotherapeuten.

Was fordern Sie sonst noch?

Burkhardt: Es ist bedauerlich, dass wir in der Seniorenbetreuung viel zu wenig zurückgreifen können auf psychotherapeutische Maßnahmen. Wir haben keine flächendeckende, aufsuchende Psychotherapie für alte Menschen, die mit Ängsten kämpfen. Da könnte man sehr viel Medikamente einsparen. Denn auch mit alten Menschen kann man noch Strategien erlernen, wie man mit solchen Situationen zurechtkommt.

Sie sagen, im Alter entscheidet sich, ob es ein gelingendes Leben ist. Was heißt das?

Burkhardt: Der alte Mensch, der sich auf das Sterben vorbereitet, lässt sein Leben Revue passieren. Hier entscheidet sich, ob es ein gelingendes Leben ist oder nicht. Daran hat jeder von uns Interesse. Und dabei kann man Menschen unterstützen. Etwa mit Biografiearbeit.

Die Vergewisserung über sich selbst und seine Vergangenheit kann helfen, auch noch mal eine Selbststärke oder Ichstärke zu erreichen, auch wenn man physisch etwa durch Gebrechlichkeit sehr herausgefordert ist. Hier können Pflegende, aber auch Angehörige ein Echo oder ein Forum geben. Auch das ist eine Meaningful Activity.

Wie beurteilen Sie die Personalsituation in der Pflege demenzieller oder sehr gebrechlicher Menschen?

Burkhardt: Wir machen es uns zu bequem, wenn wir sagen, dass wir nichts ändern können, weil wir zu wenige Pflegekräfte haben. Und warum sollten wir eigentlich nicht mehr Pflegekräfte haben können? Wir wollen doch in einer humanen Gesellschaft leben. Wenn wir uns nur an der ökonomischen Effizienz abarbeiten, dann sind wir auf dem falschen Dampfer.

Woher sollen die Pflegekräfte kommen? Sie laufen doch gerade in Scharen davon?

Burkhardt: Ich glaube, dass viele Leute gern im Pflegeberuf arbeiten würden. Aber nicht zu solchen Bedingungen. Wenn Sie den Umgang mit dem Patienten entstressen, entstressen Sie auch das Berufsfeld. Wir müssen zudem unterstreichen, dass dies eine zutiefst humane Tätigkeit ist, die entsprechend unterstützt und entlohnt werden muss. Pflege und Medizin werden auch in Zukunft nicht ohne die direkte menschliche Interaktion auskommen.

Die Eltern der Babyboomer sind jetzt alt, bald werden auch die Babyboomer selbst alt sein. Wie viel Zeit haben wir noch, die Altenpflege zu verbessern?

Burkhardt: Wir tun in Deutschland so, als gäbe es den demografischen Wandel nicht. Das Einzige, wo wir als Gesellschaft nervös werden, sind fiskalische Probleme. Die Beiträge zur Rentenversicherung müssen steigen, die Krankenversicherung wird teurer. Dabei müssen wir kreative Möglichkeiten suchen, wie wir Altenheime gut aufbauen können, wie wir neue Impulse in der Betreuung Demenzkranker bekommen.

Können sie etwa in Wohngemeinschaften leben oder kann es ein Demenzdorf geben? Da kommt nichts in Deutschland. Die Ideen kommen alle aus dem Ausland. Wir fahren hier extrem mit dem Blick in den Rückspiegel nach vorn. Eigentlich ist es 10 nach 12.

Wie groß werden die Probleme noch?

Burkhardt: Es wird nicht so sein, dass der Anstieg der älteren Menschen exponentiell immer so weitergeht. Und auch die mittlere Lebenserwartung wird nicht endlos steigen, weil wir die Probleme der Gebrechlichkeit und der Demenz bisher nicht gelöst haben. Trotzdem werden wir uns darauf einrichten müssen, dass ein Drittel der Bevölkerung ältere Menschen sind, vielleicht auch 40 Prozent. Wir müssen bei der Pflege den Weg in die moderne Welt schaffen und dabei die Humanität erhalten. Das muss gelingen. Die Generation der Alten hat das verdient.

Zur Person

Privatdozent Heinrich Burkhardt, 1962 geboren, arbeitete nach dem Medizinstudium ab 1989 im Institut für Differentielle Psychologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ab 1990 war er in verschiedenen internistischen Abteilungen in Gießen, Heidelberg und zuletzt in Mannheim tätig, an der dortigen Universitätsklinik in der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Geriatrie. Seit 2011 ist er deren Direktor. Burkhardt ist ein ausgewiesener Experte beim Thema Pharmakologie bei älteren Patienten, also bei der Behandlung von Erkrankungen mithilfe von Arzneimitteln.