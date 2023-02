Demenz frühzeitig erkennen: Das sind die Symptome von Alzheimer und Co.

Berlin Die Zahl der von einer Demenzerkrankung betroffenen Personen wird in Deutschland drastisch zunehmen. Was sind Symptome der Erkankung?

Fast zwei Millionen Menschen sind in Deutschland von einer Demenzerkrankung betroffen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft geht davon aus, dass die Zahl in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen dürfte. Grund dafür ist die Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland. Je nachdem, wie sich die Altersstruktur der Bevölkerung entwickelt, wird sich laut Alzheimer-Gesellschaft die Zahl der Menschen mit Demenz über 65 Jahren bis zum Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen erhöhen.

Eine Demenzerkrankung kann dabei unterschiedliche Formen aufweisen. Gerade erst wurde bekannt, dass der 67-jährige Hollywood-Star Bruce Willis an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

Definition: Was ist Demenz?

Demenz ist ein Krankheit, die eine Gruppe von Symptomen beschreibt, die das Gehirn beeinflussen und zu einer Verringerung der kognitiven Fähigkeiten führen. Die Symptome können sich allmählich entwickeln und schließlich das tägliche Leben beeinträchtigen. Demenz ist keine normale Alterungserscheinung, sondern eine Erkrankung, die behandelt werden muss.

Was sind die Ursachen von Demenz?

Die Ursachen von Demenz können unterschiedlich sein und sind oft nicht eindeutig feststellbar. Bei vielen Demenzformen treten im Gehirn Schäden auf, die die Kommunikation zwischen den Nervenzellen stören. Die Ursachen können erblich bedingt sein oder durch Schädigungen des Gehirns durch Verletzungen, Infektionen oder Krankheiten wie Alzheimer hervorgerufen werden.

Was sind die Unterschiede zwischen Demenz und Alzheimer?

Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft weist auf ihrer Internetseite daraufhin, dass es sich bei Demenz und Alzheimer nicht um dasselbe handelt. "Unter Demenz versteht man ein Muster von Symptomen, das viele verschiedene Ursachen haben kann", heißt es da etwa. Eine Demenz führe dazu, dass sich verschiedene geistige Fähigkeiten im Vergleich zum früheren Zustand verschlechtern. "Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Ursache für eine Demenz, es gibt aber noch viele weitere Ursachen." Auch Lebensstilfaktoren wie Rauchen, schlechte Ernährung und Bewegungsmangel können das Risiko für Demenz erhöhen.

Demenz Alzheimer Definition Eine Art von Demenz, die am häufigsten vorkommt und etwa 60-80 Prozent aller Fälle von Demenz ausmacht Ein Oberbegriff für eine Gruppe von Erkrankungen, die das Gedächtnis, das Denken und andere kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen können Symptome Beeinträchtigung des Gedächtnisses und des Denkvermögens, allmählicher Verlauf, andere kognitive Fähigkeiten können betroffen sein Kann unterschiedliche Symptome verursachen, je nachdem welche Bereiche des Gehirns betroffen sind Ursachen Ablagerungen von Proteinfragmenten im Gehirn spielen eine Rolle Ursachen können unterschiedlich sein, z.B. Durchblutungsstörungen bei vaskulärer Demenz Heilung Keine Heilung, aber Behandlung kann die Symptome lindern und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen Keine Heilung, aber Behandlung kann helfen, die Symptome zu lindern Anmerkungen Es ist möglich, dass eine Person sowohl an Alzheimer-Krankheit als auch an einer anderen Form von Demenz leidet Die Symptome und Verläufe sind individuell sehr unterschiedlich

Demenz: Welche Symptome und erste Anzeichen zeigen sich?

Die Symptome von Demenz können je nach Art der Erkrankung variieren, aber es gibt einige gemeinsame Anzeichen, auf die man achten sollte. Zu den häufigsten Symptomen gehören:

Gedächtnisprobleme: Betroffene können sich nicht mehr an Ereignisse oder Details erinnern, die sie zuvor wussten.

Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben: Es kann schwierig werden, einfache Aufgaben wie Kochen oder Einkaufen zu bewältigen.

Veränderungen in der Sprache: Betroffene können Schwierigkeiten haben, Wörter oder Sätze zu formulieren oder Gespräche zu führen.

Verwirrtheit: Betroffene können sich in vertrauten Umgebungen nicht mehr orientieren oder Personen nicht erkennen.

Stimmungs- und Verhaltensänderungen: Betroffene können sich ungewöhnlich aggressiv, ängstlich oder depressiv verhalten.

Wie sieht der Verlauf von Demenz aus?

Demenz ist eine Erkrankung, die sich im Verlauf verschlimmert. Die Symptome der Demenz treten normalerweise langsam auf und werden mit der Zeit schlimmer. In den frühen Stadien der Erkrankung können leichte Gedächtnisprobleme auftreten, während in den späteren Stadien die betroffene Person möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, alltägliche Aufgaben auszuführen oder zu kommunizieren.

Der Verlauf der Demenz variiert jedoch von Person zu Person und hängt auch von der zugrunde liegenden Ursache der Erkrankung ab. In einigen Fällen kann die Krankheit über viele Jahre fortschreiten, während sie in anderen Fällen schnell voranschreitet. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung kann dazu beitragen können, den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen und die Lebensqualität der betroffenen Person zu verbessern.

Wie läuft die Diagnose bei Demenz ab?

Die Diagnose von Demenz erfordert in der Regel eine umfassende Bewertung durch einen Arzt oder Neurologen. Dies kann eine körperliche Untersuchung, neurologische Tests und Tests zur Beurteilung von Gedächtnis, Denken und Sprache umfassen. Auch bildgebende Verfahren wie MRT oder CT können zur Diagnose beitragen. Es ist wichtig, eine frühzeitige Diagnose zu stellen, um die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten.

Formen von Demenzerkrankungen

Alzheimer-Krankheit Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form von Demenz und betrifft vor allem ältere Menschen. Sie tritt allmählich auf und beeinträchtigt Gedächtnis, Denken und Verhalten. Vaskuläre Demenz Die vaskuläre Demenz entsteht durch eine Schädigung der Blutgefäße im Gehirn, beispielsweise durch Schlaganfälle oder Durchblutungsstörungen. Die Symptome können je nach betroffenem Bereich des Gehirns variieren. Lewy-Körper-Demenz Bei der Lewy-Körper-Demenz sammeln sich sogenannte Lewy-Körper im Gehirn an, die zu Störungen in der Informationsverarbeitung führen. Die Symptome ähneln oft denen der Parkinson-Krankheit. Frontotemporale Demenz Die frontotemporale Demenz betrifft vor allem die Bereiche des Gehirns, die für Verhalten, Persönlichkeit und Sprache zuständig sind. Die Symptome können je nach betroffenem Bereich sehr unterschiedlich sein. Gemischte Demenz Bei der gemischten Demenz treten mehrere Formen von Demenz gleichzeitig auf, beispielsweise Alzheimer-Krankheit und vaskuläre Demenz.

Wie läuft die Behandlung von Demenz ab?

Es gibt keine Heilung für Demenz, aber es gibt Möglichkeiten, die Symptome zu lindern und den Fortschritt der Erkrankung zu verlangsamen. Medikamente können dazu beitragen, Gedächtnisverlust, Verwirrung und Stimmungsveränderungen bei Demenzerkrankungen zu verringern. Auch eine Therapie kann hilfreich sein, um den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern und die Lebensqualität zu verbessern. Eine gesunde Lebensweise, einschließlich körperlicher Aktivität und gesunder Ernährung, kann ebenfalls dazu beitragen, den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen.

