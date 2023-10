Verlockende Asia-Pasta: Dieses Meisterwerk steht in nur 25 Minuten duftend, wärmend und langanhaltend sättigend auf dem Tisch

Die Schale voll frischer Veggies, zarter Hähnchenbrust, cremiger Erdnusssoße und proteinreichen Edamame-Nudeln macht in 25 Minuten satt und happy.

Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

Asia-Pasta-Bowl

Zutaten für 4 Portionen:

1 rote Zwiebel

Salz

3 EL Öl

2 Hähnchenbrustfilets (ca. 300 g)

1 rote Spitzpaprika (ca. 100 g)

200 g Edamame-Nudeln

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

1 rote Chilischote

2 EL Erdnusscreme

1 EL Zitronensaft

2 EL Sojasoße

100 g junger Blattspinat

50 g Erdnusskerne

Chiliflocken

einige Blättchen Asiabasilikum

1 Zwiebel schälen, in Ringe schneiden. Mit 1 Prise Salz bestreuen und beiseitestellen. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin unter Wenden ca. 10 Minuten braten. Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden.

2 Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Knoblauch schälen und hacken. Ingwer schälen, fein raspeln. Chili putzen, entkernen, waschen und hacken. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen. Knoblauch, Ingwer und Chili darin anschwitzen. Erdnusscreme zufügen und unter Rühren schmelzen. 200 ml Wasser zugießen, unter Rühren köcheln lassen, bis eine glatte Soße entstanden ist. Mit Zitronensaft und Sojasoße abschmecken.

3 Nudeln abgießen und abtropfen lassen. Spinat waschen, abtropfen lassen, grob hacken. Erdnüsse ebenfalls grob hacken. Fleisch in Scheiben schneiden. Nudeln in Schalen verteilen. Fleisch, Paprika, Zwiebel und Spinat daraufgeben. Soße darauf verteilen. Mit Erdnusskernen und Chilifllocken bestreuen und mit Basilikum garnieren.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 27 g E, 20 g F, 14 g KH, 345 kcal

Ein paar weitere Ideen für köstlich-bunte Herbst-Bowls finden Sie hier:

