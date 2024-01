Das tolle an Süßkartoffeln: ihre kurze Garzeit. Kombiniert mit deftig-herben Zutaten wie Pimientos und BBQ-Soße? Einfach nur noch lecker!

Fertig in nur 30 Minuten: Cremige Süßkartoffel mit herber Bratpaprika und saftiger Garnele. Dazu kommen Avocado, rauchige BBQ-Soße und Schmand.

Ohne die Kartoffel wäre die Menschheit um einen Dauerbrenner ärmer, den man in aller Knollen Länder genauso heiß isst, wie er gebraten wird.

Kennen Sie schon unsere ultimativen Tipps für knusprige Bratkartoffeln? Prima! Dann können Sie mit uns jetzt gerne den hungrigen Blick über den eigenen Pfannenrand wagen. In unserer internationalen Hotlist der Bratkartoffelgerichte haben wir für Sie einen ganzen Kosmos krosser Möglichkeiten aufgetan:

Süßkartoffel-Western-Pfanne

Zutaten für 4 Portionen:

750 g Süßkartoffeln

1 rote Spitzpaprika

150 g Pimientos de Padrón (Bratpaprika)

1 rote Zwiebel

400 g küchenfertige Garnelen (ohne Kopf, mit Schale)

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

1 reife Avocado

200 g Schmand

5 EL Barbecuesoße

1 TL Chiliflocken

1 Süßkartoffeln schälen und längs halbieren, in Scheiben schneiden. Spitzpaprika putzen, waschen, längs halbieren und in dünne Streifen schneiden. Pimientos de Padrón waschen, trocken tupfen. Zwiebel schälen und grob würfeln. Garnelen trocken tupfen. 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Garnelen und Pimientos de Padrón darin unter Wenden ca. 3 Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen. 1 EL Öl im Bratfett erhitzen, Kartoffeln darin unter Wenden 3–4 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebel und rote Paprika zu den Kartoffeln geben und weitere 3 Minuten braten.

2 Avocado halbieren, Stein entfernen und Fruchtfleisch aus der Schale lösen, in Scheiben schneiden. Schmand mit Barbecuesoße verrühren. Garnelen und Pimientos unter die Kartoffeln mischen. Noch einmal abschmecken und mit Chiliflocken bestreuen. Avocado daraufgeben und mit Schmand servieren.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 26 g E, 25 g F, 59 g KH, 580 kcal

