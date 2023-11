Zugegeben, der Rezepttitel klingt wie die Parodie einer überdrehten Coffeshop-Bestellung. Aber das hier ist wirklich etwas Besonderes.

Die amerikanischen Cookies sind mit unseren Keksen nicht zu vergleichen. Auch wenn ich unsere German Plätzchen wie Printen, Heidesand und Spekulatius liebe, backe ich mindestens genauso gern Cookies, die innen noch schön feucht und klebrig sind. Für die wärmende Gewürzmilch zum Eintunken ebendieser wird ein Sud aus Kürbis, Schwarzem Tee nebst einigen Gewürzen wie Ingwer, Zimt, Nelken und Muskatnuss gekocht und dann mit geschäumter, heißer Milch in Gläser gefüllt.

Sie können mir glauben: Genau diese Keks-Kürbis-Kombi ist einfach unfassbar yummy! So, und hiermit ist mein persönlich auferlegtes Anglizismen-Verbot für die nächsten zwei Wochen ausgesprochen!

Brownie-Cookies mit Pumpkin-Spice-Latte

Zutaten für ca. 12 Cookies:

250 g Zartbitterschokolade

125 g Butter

2 Eier (Größe M)

75 g brauner Zucker

50 g Zucker

175 g Mehl

25 g Kakaopulver

1 TL Backpulver

50 g Zartbitter-Schokotröpfchen

Backpapier

Zutaten für 4 Gläser (à ca. 300 ml) Pumpkin-Spice-Latte:

200 g Hokkaido-Kürbisfruchtfleisch

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

4 Kardamomkapseln

4 Gewürznelken

1 Zimtstange

4 Pimentkörner

1 TL Kurkuma

¼ TL frisch geriebene Muskatnuss

2 Beutel Schwarztee

500 ml Milch

4–6 EL Ahornsirup

1 Für die Cookies Schokolade hacken, 150 g mit Butter über einem heißen Wasserbad schmelzen. Eier und beide Zuckersorten dickcremig aufschlagen. Schokoladenbutter unterrühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen und kurz unterrühren. Restliche 100 g gehackte Schokolade unter den Teig heben.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Teig am besten mit einem Eiskugelformer (ca. 5 cm ⌀) abstechen und mit größerem Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech verteilen. Schokotröpfchen auf die Cookies streuen, festdrücken. Cookies im heißen Ofen 8–9 Minuten backen. Herausnehmen, auskühlen lassen.

3 Inzwischen für den Pumpkin Spice Latte den Kürbis waschen und klein würfeln. Ingwer schälen, in dünne Scheiben schneiden. Kardamomkapseln leicht andrücken und mit Nelken, Zimt und Piment in ein Teesieb geben. Mit Kürbis, Ingwer, Kurkuma und Muskat in einem Topf mit 500 ml Wasser aufkochen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten köcheln. Herdplatte ausschalten, Teebeutel in den Topf hängen und ca. 5 Minuten ziehen lassen.

4 Milch erhitzen und aufschäumen. Teebeutel, Teesieb und den Großteil der Ingwerscheiben entfernen und den Kürbis im Sud fein pürieren. Auf vier Gläser verteilen und mit der geschäumten Milch aufgießen. Nach Belieben mit Ahornsirup süßen und sofort mit den Cookies servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Cookie ca. 5 g E, 18 g F, 30 g KH, 310 kcal

Pro Glas ca. 4 g E, 2 g F, 20 g KH, 125 kcal

Achtung, Suchtpotenzial! Sie können gut und gerne gleich die doppelte Menge Cookies zubereiten. Dann auf zwei Blechen verteilen und nacheinander im Ofen backen. Ebenfalls extrem lecker – nur etwas weniger süß in der Summe: die Zartbitter-Schokotropfen durch grob gehackte Hasel- oder Pekannüsse ersetzen.

