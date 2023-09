Meditation mit Kartoffelklößchen

Entschleunigung kann man nicht nur auf der Yogamatte praktizieren, sondern auch beim Kochen: mit unserem Rezept für selbstgemachte Gnocchi.

Klingt erstmal schräg, aber Eat-Club-Köchin Myriam Banderob übt sich tagtäglich in Gelassenheit am Herd - mit kleinem Augenzwinkern und dem jeweils richtigen Rezept für den richtigen Moment.

Ich koche für mein Leben gern, sonst würde ich kaum als Foodstylistin arbeiten. Doch wenn ich nach Feierabend bereits sechs, sieben Gerichte fototauglich zubereitet habe, geht es mir wie den meisten berufstätigen Eltern: die Familie hungrig und die möglichst zügige Zubereitung eines Abendessens macht sich nicht von allein. Also durchatmen, meine Ansprüche an mich selbst herunterfahren und ganz entspannt und pragmatisch Gnocchi aus dem Kühlregal in den Kochtopf geben.

Manchmal aber, bevorzugt am Wochenende, da brauche meinen Zen-Moment in der Küche. Und ich sage Ihnen: Gnocchi selbst zuzubereiten, insbesondere das Formen, das hat etwas Meditatives. Gut, für eine achtköpfige Tischgesellschaft würde ich ein anderes Gericht wählen. Aber für unsere kleine Runde zuhause ist die Mühe absolut lohnend. Und gleicht sich insofern aus, als dass der Geschmack so vortrefflich ist, dass es dazu keine aufwendige Soße mehr, sondern bloß ein gutes Olivenöl, Butter und Kräuter braucht.

Achtsam zu wählen sind lediglich die Kartoffeln. Sie sollten von guter Qualität und bevorzugt mehlig kochend sein. Sie enthalten weniger Feuchtigkeit und mehr Stärke, wodurch der Kartoffelteig nicht so viel Mehl benötigt.

Bevor wir aber wieder beim Kochpragmatismus landen, möchte sie lieber mit einer Zubereitung inspirieren, die für mich einer kleinen Erleuchtung gleichkam:

In Sechs Schritten zur hausgemachten Gnocchi-Glückseligkeit

1 Die Kartoffeln noch heiß durch eine Kartoffelpresse drücken oder zerstampfen, damit der Teig möglichst klümpchenfrei gelingt.

2 Den Teig nicht zu lange kneten, da er sonst gummiartig wird.

3 Gnocchi portionsweise formen. Währenddessen den Teig sowie die fertig geformten Gnocchi abdecken, um ein Austrocknen zu vermeiden.

4 Gnocchi in reichlich siedendem Salzwasser kochen.

5 Die Rillen in den Gnocchi sind kein Schmuck. Sie helfen die Soße aufzufangen, die zu den Gnocchi gereicht wird. Das gilt selbstverständlich auch für Salbeibutter!

6 Sie können Gnocchi wunderbar einfrieren. Diese dazu mit Abstand auf Tellern oder Platten verteilen und anfrieren. Dann in Gefrierbeutel oder geeignete Vorratsdosen geben. So lassen sich die Kartoffelklößchen bis zu sechs Monate im Gefrierfach lagern.

Gnocchi mit Salbeibutter

Zutaten für 4 Portionen:

500 g mehlig kochende Kartoffeln

Salz

geriebene Muskatnuss

2 Eier (Größe M)

ca. 200 g Mehl

1 Bund Salbei

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

4 EL Butter

Pfeffer

100 g geriebener Parmesan

Mehl für die Arbeitsfläche

Backpapier

1 Kartoffeln in kochendem Wasser ca. 20 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken und Schale abziehen. Kartoffeln fein zerstampfen oder durch eine Kartoffelpresse drücken. Mit 2 TL Salz und etwas Muskatnuss würzen. Eier und Mehl zufügen und rasch zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Falls der Teig zu klebrig ist, noch etwas Mehl zufügen.

2 Auf bemehlter Arbeitsfläche aus dem Teig ca. daumendicke Rollen formen und in 1-2 cm breite Stücke schneiden. Jedes Stück mit den bemehlten Zinken einer Gabel etwas flacher drücken. Gnocchi portionsweise in siedendem Salzwasser garen, bis sie an die Oberfläche steigen. Noch 1-2 Minuten weitergaren. Mit einem Schaumlöffel herausheben und abtropfen lassen. Gnocchi nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und abkühlen lassen.

3 Salbei waschen, trocken schütteln und Blättchen von den Stielen zupfen. Knoblauch schälen und fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen, Gnocchi bei mittlerer Hitze goldbraun braten. Butter, Salbei und Knoblauch zufügen und alles noch 2–3 Minuten bei schwacher Hitze in der Pfanne schwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Parmesan bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden

Pro Portion ca. 19 g E, 26 g F, 54 g KH, 530 kcal

