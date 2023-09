Eat Club | Klassiker in neu

Eat Club | Klassiker in neu Bounty-Zupfkuchen mit Kokos und dicken Schokostreuseln

Klassischer Zupfkuchen? Lecker. Und langweilig. Diesen Käsekuchen mit seiner feinherben Kombi aus Kokos und Schokolade sollten Sie probieren!

Dieser Klassiker aus Kindertagen sorgt mit neuem Twist bei Jung und Alt, Kennern und Erkundern gleichermaßen für immerstrahlende Augen und nimmersatte Begeisterung. Mal ehrlich: Wer könnte hier nein sagen?

Zutaten für ca. 15 Stücke:

250 g + 1 EL Mehl

200 g Puderzucker

2 EL Kakaopulver (ungezuckert)

Salz

5 Eier (Größe M)

225 g weiche Butter

500 g Magerquark

1 Dose cremige Kokosmilch (400 ml)

2 EL Speisestärke

100 g Kokosraspel

100 g Zartbitterschokolade

Fett für die Form

1 Für den Teig 250 g Mehl, 100 g Puderzucker, Kakaopulver und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen. 2 Eier und 150 g Butter in Stückchen zufügen. Alles zu einem glatten, etwas klebrigen Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 2 Stunden einfrieren.

2 Für die Quarkmasse 75 g Butter und 100 g Puderzucker cremig rühren. Quark, 3 Eier und 300 ml Kokosmilch nach und nach unterrühren. Stärke, 1 EL Mehl und Kokosraspel mischen, unterrühren.

3 Teig halbieren. Eine Teighälfte fein raspeln, in eine gefettete, rechteckige Springform (ca. 18 x 27 cm) verteilen und zu einem flachen Boden drücken. Quarkcreme darauf verteilen. Restlichen Teig ebenfalls raspeln und auf der Creme verteilen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 50 Minuten auf der unteren Schiene backen. Auskühlen lassen.

4 Für die Soße 100 ml Kokosmilch erhitzen. Schokolade hacken und in der heißen Milch schmelzen lassen. Kuchen mit der Schokoladensoße beträufeln und servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 10 g E, 25 g F, 30 g KH, 380 kcal

