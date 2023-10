Diese Schoko-Kokos-Riegel sind ein wahrgewordener Nasch-Traum: nicht nur viel gesünder als das original, sondern auch mindestens so lecker, versprochen!

Ein süßer Kokos-Schoko-Traum in Low Carb: das Rezept für alle, die zwar immer gerne, aber bitte völlig frei von Gewissensbissen naschen möchten

Diese kohlenhydratarmen Schokoriegel mit Kokosöl, knackigen Mandeln und zarter Edelbitterschokolade stillen den süßen Hunger, das der Blutzuckerspiegel aus den Fugen gerät. Das freut die Bauspeicheldrüse, entlastet die Leber und ist gut für die Figur. Aber diese Riegel sind nicht nur gesünder als das Original: Wir fanden sie geschmacklich finden irgendwie sogar fast besser...

Sündenfreier „Bounty“-Riegel

Zutaten für ca. 18 Stück:

30 g + 1 TL Kokosöl

50 g Agavensirup

200 g + evtl. 3 EL Kokosraspel

75 g gemahlene Mandeln (ohne Haut)

1 Messerspitze Bourbon-Vanillemark

1 Prise Salz

100 ml Kokosmilch

200 g Edelbitterschokolade

Backpapier

1 30 g Kokosöl und Agavensirup in einem kleinen Topf erwärmen, bis das Öl geschmolzen ist. In einer Schüssel 200 g Kokosraspel, Mandeln, Vanille und Salz mischen. Kokosmilch und Kokosölmischung zufügen und alles gut vermischen. Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Form geben. Mit den Händen zu einem flachen Rechteck (ca. 16 × 18 cm) formen und ca. 1 Stunde kalt stellen.

2 Schokolade hacken, mit 1 TL Kokosöl über einem warmen Wasserbad schmelzen. Kokosmasse in Rechtecke (ca. 2 × 8 cm) schneiden. Die Riegel mit Schokolade überziehen, abtropfen lassen und auf Backpapier setzen. Nach Belieben mit 3 EL Kokosraspeln bestreuen und trocknen lassen. Gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 2 g E, 14 g F, 7 g KH, 150 kcal

Hier finden Sie in den nächsten Tagen noch mehr unserer Naschrezepte ohne Gewissensbisse:

Cookiedough “Prinzenrolle”

Schoko-Minz-Taler "After Eight"

Eiskonfekt "Toffifee"

Schummel-"Nippons"

Fast wie "Snickers"

Kokoskugeln "Raffaello"

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Eat-Club