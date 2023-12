Neue Weihnachtsbeilagen: lecker ist nicht bloß Kloß mit Soß'

Zum Festmahl ist mehr eben einfach mehr: arabischer Linsen-Reis, fluffige Dinner-Rolls und handliche Yorkshirepuddings mit Kürbis und Sellerie

Um Ente & Co. beim großen Fest der Liebe un Leibspeisen noch ein gekonntes Quäntchen köstlicher zu machen, bedarf es ein paar kleiner, feiner Helferlein: das große Ganze passend begleitende Köstlichkeiten. Erst dann wird ein Essen nämlich richtig rund, wenn Sie mich fragen.

Statt wie alle Jahre wieder auf den bewährten Kloß mit Soß' zu setzen, würden wir ihnen gerne Alternativen an die Hand füttern, mit denen die Beilagen diesmal zur schönsten Nebensache der Welt avancieren. Denn wenn Sie mich schon fragen, dann sind diese drei hier schon nur für sich alleine allema(h)l einen Versuch wert. Und zwar insbesondere auch nach Weihnachten noch: Da könnten sie gut und gerne immer wieder wieder auf den Tisch oder für's Buffett zur nächsten Feier mit Freunden mitgebracht werden.

Die Devise also: Unbedingt ausprobieren, staunen, verstehen und sich vorweg bereits eine zweite Portion für später bunkern...

Einfach himmlisch: Knackige Linsen, frische Kräuter, eine vornehme Süße aus getrockneten Aprikosen und die Würze aus Ras el Hanout Foto: Eat Club

Arabische Linsen mit Reis

Zutaten für 8 Portionen:

1 kleine Gemüsezwiebel

2 Knoblauchzehen

100 g getrocknete Aprikosen

2 EL Olivenöl

2 TL Ras el Hanout

Salz

2 Lorbeerblätter

200 g Pardinalinsen

200 g Basmatireis

100 g Pistazien (mit Schale; geröstet und gesalzen)

½ Bund Minze

½ Bund Dill

4 EL Röstzwiebeln

1 Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel würfeln, Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Aprikosen klein würfeln. Öl in einem weiten Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Mit Ras el Hanout und 1 TL Salz würzen. Aprikosen und Lorbeer zufügen und kurz mit dünsten. Linsen zugeben, mit 800 ml Wasser aufgießen. Aufkochen und zugedeckt bei milder Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Reis untermischen und weiter ca. 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen.

2 Pistazien aus den Schalen lösen und grob hacken. Minze und Dill waschen, trocken tupfen. Blätter fein hacken. Kräuter bis auf 2 EL unter den Reis mischen, noch einmal abschmecken. Reis mit restlichen Kräutern, Pistazien und Röstzwiebeln bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 10 g E, 8 g F, 37 g KH, 260 kcal

Amerikanische Dinner-Rolls sind locker-luftige Hefe-Milchbrötchen, die weltklasse sind um Soßen zu stippen oder den ersten Bärenhunger derer zu stillen, die den Braten bereits riechen, aber noch nicht sehen können. Foto: Eat Club

Dinner-Rolls

Zutaten für 8 Stück:

40 g Butter

2 EL Butter

etwas Butter für die Form

125 ml Milch

½ Würfel frische Hefe (21 g)

25 g Zucker

Salz

250 g Mehl

1 Eigelb (Größe M)

1 EL Sesamsamen

1 40 g Butter in einem Topf schmelzen. Milch zugeben, vom Herd ziehen. Hefe in eine Schüssel bröckeln, mit Zucker flüssig rühren. ½ TL Salz, Mehl, Eigelb und lauwarme Milchmischung dazugeben. Alles ca. 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.

2 Teig erneut durchkneten. In 8 Stücke teilen, zu Kugeln formen und in eine gefettete Auflaufform setzen. Mit Sesam bestreuen, zugedeckt weitere ca. 30 Minuten gehen lassen. Ofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Dinner-Rolls ca. 25 Minuten goldbraun backen.

3 2 EL Butter schmelzen. Dinner-Rolls aus dem Ofen nehmen und sofort mit Butter bestreichen. Warm servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 5 g E, 8 g F, 26 g KH, 200 kcal

Lutige 2-in-1-Sensation: Diese soufflé-ähnlichen Brötchen-Muffins sind mit Sellerie-Püree und Kürbis gefüllt Foto: Eat Club

Yorkshirepudding mit Sellerie und Kürbis

Zutaten für 6 Portionen:

150 ml Milch

2 Eier (Größe M)

125 g Mehl

Salz

800 g Knollensellerie

1 EL Butter

200 g Schlagsahne

8 EL Öl

400 g Hokkaidokürbis

Pfeffer

1 EL Zucker

geriebene Muskatnuss

2 EL Zitronensaft

2 Stiele Petersilie

1 Milch, Eier, Mehl und 1 Prise Salz in einen hohen Messbecher geben und mit dem Pürierstab zu einem glatten Teig verarbeiten. 10 Minuten quellen lassen. Ein Muffinblech in den Backofen geben. Backofen vorheizen (Ober/ Unterhitze: 225 °C/ Umluft: 200 °C).

2 Sellerie schälen, waschen du in Würfel schneiden. Butter in einem Topf schmelzen. Sellerie zufügen und Sahne zugießen. Aufkochen, zugedeckt bei milder Hitze ca. 20 Minuten weich kochen. Je 1 EL Öl in 6 Mulden des Muffinblechs geben und weitere 5 Minuten im Ofen erhitzen. Kürbis putzen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.

3 Teig in den 6 Mulden verteilen. Im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und Kürbis darin ca. 5 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen, weitere 5 Minuten braten. Sellerie fein pürieren. Eventuell noch etwas Sahne zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Kürbis mit Zitronensaft und Salz abschmecken.

4 Petersilie waschen, trocken tupfen, Blätter hacken. Das Muffinblech herausnehmen. Yorkshirepudding aus den Mulden nehmen. Mit Selleriepüree und Kürbis anrichten und mit Petersilie bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Stück ca. 10 g E, 25 g F, 26 g KH, 370 kcal

