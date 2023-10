Die selbstgemachten Fladenbrote lassen sich mit allerlei leckeren Zutaten füllen. Und wenn doch mal welche übrig bleiben: am nächsten Tag ganz einfach wieder aufbacken.

Für manch einen die beste Handtasche der Welt. Lässt sich auch genauso bunt befüllen wie eine Damenhandtasche.

Meine zumindest enthält stets allerlei unterschiedliche „Zutaten“. Aber zurück zum Thema: Unser Rezept für die Pita-Brote ist einfach und funktioniert immer. Und sollten ein paar Fladen übrig bleiben, hier unsere patentierte Fladen-Frischekur: den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Ein Stück Backpapier unter fließendem Wasser zerknüllen. Papier wieder entknüllen, leicht ausschütteln, die Brote darin einwickeln und 3–5 Minuten aufbacken. So schmecken sie wieder wie am ersten Tag (klappt übrigens auch prima mit anderen Brötchen- oder Brotsorten).

Selbst gemachte Pita-Brote

Zutaten für 8 Stück:

½ Würfel frische Hefe (21 g)

550 g + etwas Mehl (Type 550)

1½ TL Salz

Backpapier

1 Die Hefe zerbröckeln und in 320 ml lauwarmem Wasser auflösen. 550 g Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Hefewasser zufügen und alles ca. 10 Minuten zu einem elastischen Teig verkneten. Auf bemehlter Arbeitsfläche in 8 Stücke teilen und zu Kugeln formen. Jede Kugel zu einem dünnen Fladen (ca. 16 cm ⌀) ausrollen. Je 2 Fladen auf ein Stück Backpapier legen und zugedeckt ca. 15 Minuten ruhen lassen.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Nacheinander je 2 Fladen mit dem Backpapier auf ein Blech ziehen und im heißen Ofen 8–10 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Stück ca. 7 g E, 1 g F, 48 g KH, 230 kcal

Befüllen können Sie die Brote beispielsweise so:

Zutaten für ca. 8 Portionen:

1 Zwiebel

1 große Paprikaschote

2 EL Öl

Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel

1 große Möhre

1 Stück Rotkohl (ca. 200 g)

1 kleines Bund Petersilie

Zucker

300 g Putengyros (vom Metzger oder selbst mariniert)

4 EL Ajvar (Paprikazubereitung aus dem Glas; gibt’s mild oder scharf)

200 g griechischer Joghurt

Nach Belieben Knoblauchsoße, Sour Cream oder mehr Joghurt

1 Zwiebel schälen und halbieren. Paprika putzen und waschen. Beides in dünne Streifen schneiden und in heißem Öl ca. 5 Minuten dünsten. Kräftig mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen.

2 Inzwischen Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 120 °C/Umluft: 100 °C). Möhre grob raspeln und Rotkohl in feine Streifen hobeln. Petersilie hacken. Alles in einer Schüssel vermengen und mit Salz und Zucker würzen.

3 Paprika-Mix in eine weitere Schüssel füllen und zusammen mit den Pita-Broten im Ofen warm stellen. Gyros im heißen Bratfett unter Wenden ca. 5 Minuten kräftig anbraten. Ajvar mit Joghurt verrühren und abschmecken.

4 Zum Befüllen die Brote auf einer Seite taschenförmig einschneiden und die Ajvar-Creme mit einem Esslöffelrücken in den Taschen verstreichen. Nach Belieben mit Rotkohl-Mix ausstreuen, mit Gyros und Paprika-Mix befüllen und mit weiterer Soße toppen.

Pro Portion (mit Brot) ca. 19 g E, 8 g F, 53 g KH, 360 kcal

