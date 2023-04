Eier abgelaufen: Wie lange kann man sie noch essen?

Berlin Wenn Eier abgelaufen sind, müssen sie nicht direkt weggeschmissen werden. So finden Sie heraus, ob sie trotzdem noch genießbar sind.

Ob als gekochtes Ei, Rührei oder Spiegelei: Nicht nur zu Ostern kommen in vielen deutschen Haushalten beim Frühstück Eier in unterschiedlichsten Formen auf den Tisch. Doch was ist, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Eiern schon abgelaufen ist? Müssen die Eier dann entsorgt werden?

Die einfache Antwort auf diese Frage ist: Nein. Eier müssen nicht direkt nach dem Ablauf des Datums weggeschmissen werden. Unter Umständen können sie auch danach noch verzehrt werden. Grundsätzlich gilt: Frische Eier sind mindestens 28 Tage haltbar – ungekühlt ist der Zeitraum etwas kürzer. Deswegen empfiehlt es sich, Eier schon direkt nach dem Kauf in den Kühlschrank zu legen. Ansonsten sollten sie spätestens ab dem 18. Tag kühl gelagert werden.

So erkennen Sie, ob Eier noch genießbar sind

Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, sollten die Eier in jedem Fall vorsichtshalber nicht mehr roh gegessen oder verarbeitet werden – etwa in Mayonnaise oder Tiramisu. Außerdem sollten sie sobald wie möglich verbraucht werden. Um herauszufinden, ob das Ei noch genießbar ist, gibt es verschiedene Tricks.

Die einfachste Möglichkeit ist es, das Ei aufzuschlagen. Bei einem frischen Ei ist das Eigelb gewölbt und das Eiweiß in zwei Schichten eingeteilt: Eine zähflüssigere direkt um das Eigelb und eine flüssigere außenrum. Bei älteren Eiern fließt das Eiweiß bereits auseinander und das Eigelb ist flacher. Auch dann können die Eier aber noch verwendet werden, wenn sie zuvor gut erhitzt werden.

Wasser-Test gibt Aufschluss über Frische der Eier

Direkt entsorgen sollten Sie die Eier allerdings, wenn sie verdorben beziehungsweise schwefelig riechen. Frische Eier haben hingegen eine neutralen Geruch.

Aufschluss darüber, ob das Ei noch genießbar ist, gibt außerdem der Wasser-Test. Legen die das Ei dafür in ein Glas kaltes Wasser. Ist es frisch, bleibt es am Boden liegen. Etwas ältere Eier richten sich auf oder liegen schräg im Wasser. Auch diese können noch gegessen werden. Schwimmt das Ei nach oben, sollte es im Zweifel jedoch lieber entsorgt werden. Der Hintergrund des Tricks: Je älter ein Ei ist, desto mehr Luft sammelt sich darin an. Wird die Luftkammer zu groß, schwimmt das Ei nach oben. (csr)

