Pestizide das unischtbare Gift - So wird die Schadstoffaufnahme verhindert

Niederkrüchten. Bei Real und Hit verkaufte Eier sind mit einem erhöhten Dioxingehalt belastet. Die Produkte dieser Sorte sind vom Rückruf betroffen.

Die Supermarkt-Ketten Real und Hit rufen verkaufte Eier zurück. Der Grund sei ein erhöhter Dioxingehalt in den Lebensmitteln, wie es auf dem Online-Portal „lebensmittelwarnung.de“ des Bundesamts für Verbraucherschutz heißt.

Betroffen ist die Sorte „Freilandhaltung für mehr Tierschutz“ in den Sechser- und Zehnerpackungen. Auf den Eiern sind die Nummern 1-DE-0355091 oder 1-DE-0363561 aufgedruckt. Die Eier wurden unter anderem in Filialen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bis zum 1. August verkauft. Die betroffenen Eier haben laut einem Sprecher des Landesumweltamts ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 20. August.

Real und Hit rufen Eier zurück: Dioxin gilt als krebserregend

Bei einer Eigenkontrolle des Produzenten Goertz aus Niederkrüchten (Kreis Viersen) sei eine Überschreitung des zugelassenen Höchstgehalts von Dioxinen und dioxinähnlichen PCBs in den Eiern festgestellt worden, so der Umweltamt-Sprecher. Einen negativen gesundheitlichen Effekt habe der Wert nicht.

Weil sich aber die Stoffe im Körper anreichern können, sollen Verbraucher die Eier zurückgeben, sagte der Sprecher. Diese Stoffe kämen in der Umwelt vor und könnten von Hühnern in Freilandhaltung beim Picken aufgenommen werden.

Mit dem als krebserregend geltenden Gift Dioxin belastete Eier sorgten schon mehrfach für Schlagzeilen. Unter anderem wurden Ende 2010 nach Dioxinfunden in Eiern und Geflügel tausende Bauernhöfe bundesweit gesperrt, Legehennen getötet und der Verkauf von Eiern aus betroffenen Betrieben gestoppt. (mbr/dpa)