Berlin. Ein Sparbuch bringt keine Zinsen mehr. Bessere Rendite für Kinder oder Enkel bringen Aktien. Das ist bei ETFs mit Sparplan zu beachten.

Sparen für Kinder war lange ganz einfach: Ein Sparbuch bei der Bank um die Ecke brachte drei oder vier Prozent Zinsen. Manche Eltern eröffneten ein Sparbuch zu Ostern, manche zu Weihnachten – oder schon zur Geburt. Monat für Monat wurde ein kleiner Beitrag eingezahlt – und zum 18. Geburtstag konnte sich der Nachwuchs über eine schöne Summe freuen.

Heute bringen Sparbücher kaum noch Zinsen. Bei Tages- und Festgeld sieht es ebenfalls düster aus. Wer heute gewinnbringend Geld anlegen will, muss ein gewisses Risiko auf sich nehmen – und in Aktien investieren. Am besten in einen sogenannten Indexfonds (ETF). An die Stelle des Sparbuchs tritt das Wertpapierdepot. Auch das können Eltern auf den Namen ihres Kindes eröffnen.

Wichtig: Auch Kinder haben eine eigene Steuer-ID und eigene Steuerfreibeträge. Im Jahr 2021 könnte ein Kind steuerfrei Gewinne von bis zu 10.581 Euro erzielen – solange es keine anderen Einkünfte hat. Eltern haben zwar die Vollmacht über das Depot, dürfen das Geld aber weder für den Unterhalt des Kindes noch für sich selbst ausgeben – auch nicht in Notlagen. Das Geld gehört dem Nachwuchs. Und am 18. Geburtstag erlischt die Vollmacht.

ETF-Depot für Kinder und Enkel: Darauf kommt es an

Wer ein Kinderdepot eröffnet, sollte darauf achten, dass es kostenlos geführt werden kann – und auch für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nur geringe Gebühren anfallen. Zudem sollte es Sparpläne auf geeignete Indexfonds anbieten.

Depots, die all diese Kriterien erfüllen, gibt es nach Finanztip-Recherchen bei Direktbanken. Die besonders günstigen Online-Broker, also auf Wertpapierhandel spezialisierte Anbieter, haben dagegen noch keine Depots für Kinder im Angebot.

Ein wichtiger Unterschied zwischen den Banken sind die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Einige berechnen die Ordergebühren im Verhältnis zur Anlagesumme, andere nehmen einen Pauschalbetrag.

Wer nur ab und zu Geld aufs Kinderdepot überweist und in neue Fonds anlegt, fährt mit pauschalen Gebühren günstiger – wie zum Beispiel bei der DKB. Wer in vielen kleinen Sparraten unter 100 Euro anlegt, für den eignet sich eher ein Anbieter, der prozentuale Gebühren nimmt – wie zum Beispiel die Comdirect oder die Consorsbank.

Aktiendepots mit Sparplan für Kinder bieten einige Direktbanken. Foto: istock / iStock

ETF-Depot für Kinder in wenigen Schritten eröffnen

Ein Kinderdepot können Neukunden in wenigen Schritten online eröffnen, wenn alle Dokumente parat liegen. Wichtig sind: die Geburtsurkunde und Steuer-ID des Kindes sowie Ausweise und Steuer-IDs der Eltern.

Sind die Eltern nicht verheiratet oder stellt ein Alleinerziehender den Antrag, fordern die Anbieter meist einen Sorgerechtsnachweis. Denn ein Depot fürs Kind können nur die gesetzlichen Vertreter eröffnen. Es müssen auch alle den Antrag unterschreiben. Das bedeutet: Großeltern müssen sich an die Eltern wenden, wenn sie für ihre Enkel sparen wollen.

Vorher mit Indexfonds auseinandersetzen

Beim Antrag müssen Eltern auch angeben, ob sie Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel haben. Denn die Anbieter müssen sicherstellen, dass ihre Kunden die Produkte verstehen, in die sie investieren. Allerdings können Kunden auch in ETFs anlegen, wenn sie keine bisherigen Kenntnisse angeben. Dafür müssen sie vor dem Kauf eines Anteils einen Warnhinweis beherzigen – oder ihre Angaben anpassen.

So oder so: Eltern oder Großeltern sollten sich einmal mit den Indexfonds auseinandergesetzt haben – und verstehen, wie sie funktionieren. Was Anleger dazu wissen müssen, beschreibt zum Beispiel Finanztip in seinem Indexfonds-Ratgeber.

Ist der Antrag ausgefüllt, müssen die Eltern ihn an die Bank schicken und sich in einer Postfiliale oder in einem Videoanruf identifizieren.

So finden Eltern die passenden ETF für das Kind

Ist das Depot eröffnet, müssen die Eltern einen passenden ETF für das Kind finden. Finanztip empfiehlt breit aufgestellte Aktien-ETFs. Das kann zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World sein – das globale Gegenstück zum deutschen Dax. Dieser investiert in mehr als 1600 Unternehmen aus 23 Industriestaaten. Beim Dax sind es bloß 30 Firmen aus einem Land.

Mit einer solch breiten Streuung sinkt das Risiko, dass sich die Kurse schlecht entwickeln und Anleger Verluste hinnehmen müssen. Wenn also einzelne Unternehmen oder ganze Branchen schwächeln, dann bringt das nicht gleich den ganzen Fonds aus dem Gleichgewicht.

Finanztip bietet auf seiner Website einen Rechner an, der für jeden Depotanbieter nur ETFs anzeigt, die das Risiko breit genug streuen.

Monatlicher Sparplan lohnt sich langfristig

Am Schluss müssen die Eltern noch entscheiden, ob sie regelmäßig sparen oder nur hin und wieder etwas anlegen wollen. Die meisten Direktbanken bieten fürs regelmäßige Investieren Sparpläne an, mit denen Kunden ab 25 Euro im Monat anlegen können.

Ein Sparplan hat den Vorteil, dass monatlich nur ein kleiner Betrag fällig wird, sich über 15 oder 20 Jahre aber eine große Summe ansammeln kann. Denn der Zeitraum ist lang genug, um Schwankungen an der Börse wieder auszugleichen. In den vergangenen 18 Jahren lag die Rendite bei rund acht Prozent pro Jahr.

Und wer Monat für Monat nur 25 Euro eingezahlt hätte, käme jetzt nach Finanztip-Berechnungen auf gut 12.800 Euro. Dabei wären nur 5400 Euro eingezahlt worden. Klar ist aber auch: Der Aktienmarkt kann sich auch schlechter entwickeln.

ETF-Sparplan per Dauerauftrag

Haben Eltern einen Sparplan abgeschlossen, müssen sie noch einen Dauerauftrag einrichten: vom eigenen Konto auf das Verrechnungskonto des Depots. Diejenigen, die unregelmäßig anlegen wollen, können das Geld händisch auf das Verrechnungskonto überweisen, bevor sie Anteile kaufen.

Ist dann auch der Freistellungsauftrag eingerichtet, heißt es zurücklehnen und abwarten, wie sich die Geldanlage für den Nachwuchs entwickelt.

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.

