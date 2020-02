Ludwigshafen. Die Kinder aus dem Haus, beruflich ist man gut etabliert, bis zur Rente ist es aber noch hin. Ab 50 ist ein neuer Finanzplan sinnvoll.

Was ist bei der Finanzplanung von Menschen ab 50 Jahren wichtig? In dem Alter zählt man nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – alt ist man aber noch lange nicht. Für viele Marketingexperten zählen Menschen um die 50 sogar zu den Best Agern, also zu Menschen im besten Alter.