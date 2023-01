Flugtickets Urlaub 2023: An diesen Tagen sind Flugreisen am günstigsten

Berlin Wer früh genug bucht und am richtigen Tag fliegt, kann eine Menge Geld sparen. Wir zeigen, was bei Flugreisen wirklich zu beachten ist.

Wer seinen Urlaub online bucht, hat vermutlich schon mal etwas von dynamischen Preisen gehört. Denn Airlines und Reiseanbieter nutzen allerhand Daten, um ihre Preise zu berechnen. Das Ziel der Unternehmen ist, die Kaufkraft der Kunden möglichst gut einzuschätzen und einen möglichst hohen Gewinn herauszuschlagen. Gleichzeitig wollen sie aber mit den Preisen der Konkurrenz mithalten können.

Hierzu nutzen sie unterschiedliche Informationen. So kann ein Algorithmus zum Beispiel Preise der Konkurrenz, die erwartete Auslastung des Flugs und das Angebot an Plätzen auswerten. Auch Metadaten der Kunden könnten von Unternehmen genutzt werden, um individuelle Preise anzuzeigen. Dann spielt es etwa eine Rolle mit welchem Endgerät sich jemand nach Flugtickets umsieht – ist es das neueste iPhone oder ein altes Android-Gerät? Befindet sich der Nutzer in einer kaufkräftigen Stadt oder einer ärmeren Region? Zu welcher Tages- und Uhrzeit sucht er nach Flügen?

Urlaub: Günstige Flüge finden im Inkognito-Modus

Wie entscheidend diese Faktoren allerdings wirklich sind, ist umstritten. Eine Studie des Bundesjustizministerium von 2021 hatte umfangreich Preise im E-Commerce ausgewertet. Das Ergebnis: Personalisierte Preise sind in Deutschland kein Problem. Seit Mai 2022 ist außerdem gesetzlich festgelegt, dass Online-Shops angeben müssen, wenn sich ihre Preise aufgrund der Verwendung personenbezogener Daten ändern. Schwanken die Preise für alle potentiellen Kunden gleichermaßen, müssen Händler dies nicht kennzeichnen. Was gilt es also wirklich zu beachten?

Natürlich können Sie trotzdem im Inkognito-Modus oder mit einem alten Android-Handy nach günstigen Flügen suchen. Häufig die Cookies zu löschen, schadet auch nicht. Entscheidender ist aber, die Nachfrage gut einschätzen zu können. Dafür sollten Sie die Preise eine Weile beobachten, denn nur wer weiß, was eine Sache wert ist, kann ein Schnäppchen machen.

Reisen: Wann sind Flüge wirklich am günstigsten?

Die Verbraucherzentrale rät außerdem, unterschiedliche Vergleichsportale zu nutzen und mit den Preisen direkt bei der Airline zu vergleichen. Denn hier variieren die Preise für Flüge oft deutlich. Außerdem lohnt es sich, früh zu buchen. Wer kurzfristig weg will, zahlt oft drauf. Aber Vorsicht: Immer die Stornierungsbedingungen im Blick behalten.

Wer kann, sollte außerdem unter der Woche fliegen. Wer schon Donnerstag oder Freitag losfliegt, spart oft deutlich. Auch der Rückflug am Montag statt am Wochenende ist in der Regel günstiger. Nur buchen sollten Sie nicht zu Geschäftszeiten, denn hier buchen viele Business-Kunden, was die Preise kurzfristig in die Höhe treiben kann.

Schließlich kommt es auch auf die Urlaubszeiten und die damit verbundene Nachfrage an. Im Idealfall buchen Sie Ihren Urlaub dann, wenn nicht gerade Sommerferien sind, also im Frühling oder Herbst. Das ist für Familien mit Kindern natürlich schwer möglich. Was aber geht: Prüfen Sie die Preise für Flüge in den Nachbarbundesländern, in denen noch keine Ferien sind. Manchmal lohnt sich die Anreise zum einem weiter entfernten Flughafen. Wenn möglich sollten Sie außerdem Flugtage unter der Woche wählen. Das ist meist günstiger als am Wochenende zu fliegen. (lro)

