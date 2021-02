Berlin. Trainieren mit Hanteln ist günstig und platzsparend. Experten verraten, was Einsteiger beim Üben mit Gewichten beherzigen sollten.

Als Frau bekomme ich vom Hanteltraining so schnell unschöne Muckis. Für mich als Rentner bringt das Gewichtheben doch nichts mehr. Viel Gewicht hilft viel. Drei Sätze, drei typische Missverständnisse, die Anfängern oft im Kopf herumspuken, wenn sie von Hanteltraining hören.

Dabei hat regelmäßiges Üben mit Gewichten allerhand Vorteile und ist gerade in diesem Winter äußerst praktisch. Schließlich sind Fitnessstudios genauso wie andere Sporteinrichtungen im Lockdown geschlossen.

Damit der (Neu-)Einstieg gelingt, erklären Sportwissenschaftler, wie Anfängerinnen und Anfänger die richtigen Hanteln für sich finden, wie sie ihr Training effektiv gestalten – und warum der Sport in jedem Alter etwas bringt.

Hanteltraining zuhause: Ein Sport für jedes Alter?

„Hanteltraining ist erstmal für jeden sinnvoll und anwendbar, weil es sich in komplexe und einfache Übungen unterteilen lässt“, sagt Stephan Geisler unserer Redaktion. Er ist Professor für Fitness und Gesundheit an der privaten IST-Hochschule in Düsseldorf und Dozent für Olympisches Gewichtheben an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Lesen Sie auch: Fitnessstudio, Handy, Strom: So sollen Verträge für Verbraucher besser werden

Selbst in Reha- und Therapiezentren, erklärt Geisler, kommt neben Gerätetraining auch Hanteltraining zum Einsatz. Geisler, der auch auf Youtube als „Fitnessprofessor“ Videos zum Gewichtheben anbietet, empfiehlt Hantelübungen in jedem Alter: „Meine Mutter ist 81 und bleibt dadurch fit.“

Die Vorteile beim Training mit Hanteln

Verglichen mit Übungen, die nur auf das eigene Körpergewicht setzen – etwa den klassischen Liegestütz – hat Hanteltraining aus Expertensicht allerhand Vorteile. Es ist zum einen gut dosierbar. „Ich kann leichte, mittlere und schwere Hanteln einsetzen“, sagt Geisler.

Dieses Dosieren gestaltet sich aus seiner Sicht beim Training ohne Geräte schwieriger und erfordert mehr Fachwissen vom Hobbysportler. Zudem werde beim Training mit freien Hanteln die „intermuskuläre Koordination“, das Zusammenspiel der Muskeln, besser geschult, als etwa beim Training an Geräten. Außerdem ließen sich durch Drück- und Zugtraining in Kombination mehr Reize setzen. Letzteres fehlt bei reinen Körpergewichtsübungen.

Auch interessant: Sport ist gesund: So kann Muskelaufbau das Leben verlängern

Fitness mit Hanteln: Die typischen Anfängerfehler vermeiden

Wer bisher noch nie im Fitnessstudio oder von Trainern eine Einweisung erhalten hat, sollte vorsichtig beginnen – und typische Anfängerfehler vermeiden. „Oft werden zu hohe Lasten gewählt. Dadurch kommt es zu ungünstigen Körperpositionen und die Übungen werden nicht über den vollen Bewegungsumfang durchgeführt“, sagt Johanna Rupp unserer Redaktion.

Die Sportwissenschaftlerin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Beim typischen Ausfallschritt nach vorn sieht sie oft das Knie nach innen einknicken oder beim vorgebeugten Rudern mit Gewichten bleibt häufig der Rücken nicht gerade. Auf Dauer könne so das Risiko für Schädigungen am Bewegungsapparat steigen.

Ähnliches kennt Stephan Geisler von Einsteigern: „Der Klassiker ist, dass sich Anfänger eine schwerere Hantel nehmen und dann beim Heben ausweichen und Schwung holen.“ Das unbewusste Mogeln verfälsche die Übung aber.

So finden Einsteiger die richtigen Hanteln für den Start

Beim Kauf achten viele zunächst auf Größe und Platzbedarf der Geräte. „Viel wichtiger ist das Gewicht der Hanteln“, sagt Geisler. Er rät zu Modellen mit Schraubverschluss, die sich später mit zusätzlichen Gewichtsscheiben flexibel anpassen lassen. „Wenn ich eine Kurzhantel kaufe, die zwischen zwei und etwa 15 Kilogramm verstellbar ist, dann kann ich damit schon fast alle Übungen machen.“

Senioren können schon mit geringen Gewichten bei 15 bis 30 Wiederholungen Erfolge erzielen, sagt Rupp. „Hier geht es eher um die Kraft-Ausdauer.“ Ergänzend ist aus Expertensicht auch eine Langhantel für Anfänger geeignet – also eine lange Stange, die an beiden Enden mit Gewichten bestückt ist. „Damit sind einige Übungen sogar noch leichter. Man braucht nicht so viel Koordination“, erklärt Geisler.

Wie oft muss ich in der Woche die Hanteln herausholen?

Wie oft man die Hanteln für ein effektives Training herausholen sollte, ist abhängig von Umfang und Intensität der Einheiten. „Zwei bis drei Mal pro Woche je eine halbe Stunde sind eine gute Basis“, empfiehlt Geisler. Die Faustregel lautet: Mit einer Übung sollte man ein Gewicht etwa zehn bis 15 Mal stemmen oder heben können. Schafft man das mühelos häufiger, sollte man das Gewicht erhöhen.

Anfänger sollten wissen: Muskeln wachsen an Ruhetagen. Wer also hochmotiviert täglich die gleichen Übungen durchzieht, wird wenig Erfolg haben. Entweder baut man Pausentage ein. Oder man trainiert an einem Tag den Oberkörper und am Folgetag etwa die Beine.

Passend dazu: Neujahrsvorsätze: Mit Fitness-Trackern gegen den Winterspeck

Diesen Trainingsaufbau empfehlen die Sportwissenschaftler

Abwechslung ist für die Fitnessfachleute beim Hanteltraining das A und O. Für den Start ist ein Zirkel aus mehreren Übungen ratsam, der verschiedene Muskelgruppen beansprucht. Übungsanleitungen bis hin zu ganzen Fitnessprogrammen über mehrere Wochen finden Anfänger und Fortgeschrittene heute nicht nur in Fachzeitschriften oder auf Fitnessportalen im Internet.

Eine sehr beliebte Anlaufstelle ist auch die Videoplattform Youtube, auf der zahllose fitte Menschen auch Hantelübungen vormachen. Der Nachteil: Nicht alles sind ausgebildete Trainer und nicht bei allen ist die Expertise nachzuprüfen. Dennoch machen Videos das Training einfacher. „Schwieriger dabei ist es zu erkennen, ob die Übung auch die Richtige für meinen Körper ist“, sagt Geisler.

Lesen Sie auch: Smarte Fahrradtrainer für zu Hause boomen in der Pandemie

Wer auf Nummer sicher gehen will: Gegen Bezahlung bieten immer mehr ausgebildete Trainer im Internet an, Trainingspläne zu erstellen und die Übungen anschließend per Videoschalte zu begutachten. „Spätestens nach zwei Monaten sollte ich mal in meinem gewohnten Zirkel variieren, zum Beispiel bei der Art oder der Anzahl der Übungen“, rät Geisler.

Hanteltraining ohne Coach: So vermeidet man die falsche Ausführung

Anders als im Fitnessstudio oder Kurs vor Ort fehlt zuhause ein Trainer, der mit kritischem Blick auf die korrekte Ausführung achtet und Haltungsfehler korrigiert. Um beim heimischen Training Haltungsschäden zu vermeiden, empfehlen die Experten, die Bewegungen beim Hanteltraining bewusst langsam und kontrolliert auszuführen. „Zur Selbstkontrolle kann man den Spiegel als Hilfsmittel wählen“, sagt Rupp.

Die zweite Regel heißt: Auf den eigenen Körper hören. Zwickt eine Übung unangenehm im Gelenk, sollte man diese abändern oder im Zweifel komplett streichen.

Einsteigertipp: Wasserflaschen als Hantel-Ersatz

Wer Hanteltraining erstmal austesten möchte, kann vor dem Kauf neuer Geräte mit griffigen Wasserflaschen oder Getränkekästen üben. „Am Anfang steht ja erstmal die Technik und die Qualität der Ausführung im Vordergrund“, sagt Johanna Rupp. Kommen mit der Zeit Spaß und Erfahrung, könne man richtiges Equipment kaufen.

Auch interessant: Stiftung Warentest: Das sind die besten Smartwaches

Ein wichtiger Expertentipp gilt nicht nur für Seniorinnen und Senioren: „Grundsätzlich sollte sich jeder einmal vom Sportmediziner das Okay für das Hanteltraining einholen“, sagt Sportwissenschaftler und Coach Stephan Geisler. In dem Zuge könne der Arzt Hinweise geben, welche Körperpartien man beim Hanteltraining fördern oder schonen sollte.

Diese Ernährung unterstützt das Krafttraining zuhause

Unterstützen kann jeder sein Hanteltraining mit eiweißreicher Ernährung. Denn Proteine benötigt der Körper als Baustoff, um Muskelfasern nach dem Training zu reparieren und neue Muskeln aufzubauen. Dafür genügen aber eiweißreiche Lebensmittel vollkommen, betont Geisler. Neben Milchprodukten wie Quark oder Joghurt gehören vor allem Fisch, Fleisch und Hülsenfrüchte dazu.

Lesen Sie auch: WHO-Empfehlung: Erwachsene brauchen 21 Minuten Bewegung pro Tag

Eiweißpulver oder -riegel, etwa aus dem Drogeriemarkt, sind für Geisler unnötig und schon gar kein Ersatz für normale Lebensmittel. „Die brauche ich nur, wenn ich einen Mangel habe.“