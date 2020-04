Hefekranz: Süßes Flechtwerk für die Ostertage

Es gibt diese Jahreszeiten, die ein ganz besonderer Duft begleitet. Die Osterzeit ist eine von ihnen. Draußen ist die Morgenluft frisch, der Tau, der noch an Grasspitzen und Osterglocken hängt, glitzert in der Sonne, es riecht nach Frühling. Drinnen, in der Küche, verströmt der Ofen den süßlichen Duft von Hefegebäck in alle Räume.

Hefekranz ist gespickt mit Symbolik

Geflochtene süße Zöpfe, Brote, Fladen und Wecken aus Hefeteig, vielleicht auch in Form von Lämmern oder Hasen, gehören zum klassischen Osterfrühstück ebenso dazu wie bunt gefärbte Eier. „Als Kind aß ich mit meinen Eltern am Ostersonntag die Hefezöpfe, die ich heute noch nach derselben Rezeptur backe“, erzählt Bäckermeister Peter Wiedemann aus Duisburg.

Vor 22 Jahren übernahm er die Bäckerei seines Vaters – und mit ihr all die Rezepte, die sich bewährt hatten. Bei den Wiedemanns liegen in der Osterzeit Zöpfe in den Auslagen, einige sind ganz pur, andere mit Hagelzucker, Mandeln, Mohn oder Rosinen verfeinert. In der Backstube flechten Bäcker Kränze, legen bunte Eier in die Mitte, formen fluffige Springhasen mit Schokofüßen.

Osterbrot kann in der Messe gesegnet werden

Das Hefegebäck gibt es zu Ostern nicht nur in Deutschland. Auch in Polen, Russland oder Spanien landen gebackene Zöpfe und Kränze auf dem Tisch. Foto: from_my_point_of_view / Getty Images/iStockphoto

Ostergebäck hat eine lange Tradition und ist gespickt mit Symbolik. Mit dem süßen Naschwerk belohnten sich die Katholiken nach vielen Wochen Enthaltsamkeit. Süßes Hefegebäck findet man im ganzen christlichen Raum, in Russland, Polen, Italien, Spanien. Osterbrot kann in der Messe gesegnet und hinterher, beim Osterfrühstück, mit der Familie geteilt werden, ganz im Sinne des Brotbrechens, wie es Jesus einst getan hat. Die Form des Osterzopfes soll auf die Verflochtenheit zwischen den Menschen und Gott hinweisen. Runde Hefefladen gab es aber wohl schon in vorchristlicher Zeit, ihre Form soll an die Frühlingssonne erinnern. Auch in der jüdischen Kultur kennt man die Challah, wie der Hefezopf heißt, als Sabbatgebäck.

Backt man zu Hause Osterbrot, gilt es laut Bäcker Wiedemann vor allem eines zu beachten: Nicht bei den Zutaten zu sparen. Damit ist Qualität, nicht Quantität gemeint. Bio-Eier, hochwertiges Mehl, gute Butter und frische Vollmilch machen sich hinterher bemerkbar. Sind die Zutaten in der Schüssel, wird „gründlich und mindestens zehn Minuten lang“ geknetet. „Der schwere Teig sollte dann eine halbe Stunde mit einem Tuch bedeckt ruhen, damit er seine Feuchtigkeit behält und keine Haut bildet“, erklärt der Bäckermeister. Für Zöpfe formt er drei Stränge, zwei bis drei Zentimeter dick, und flicht sie, „immer von außen nach innen“.

Lieferservice in Corona-Zeiten

Ein gutes Osterbrot, frisch aus dem Ofen, sei schön locker-fluffig und schmecke saftig, sagt der 59-Jährige. Und ergänzt, dass er zurzeit, wegen des Coronavirus, einen Lieferservice eingerichtet habe, der auch an Ostern das Gebäck zu den Risikopatienten bringe. Er möchte helfen, wo er kann. Denn auch wenn vieles in diesem Jahr anders ist: Dieser spezielle Duft, der bleibt.

Variationen der Tradition:

Die Schokoladen-Babka ist ein Naschwerk aus der jüdischen Küche. Foto: A_Lein / Getty Images/iStockphoto

Pur: Klassisch wird der Hefezopf höchstens mit Rosinen verfeinert, die man in Saft oder in Rum einweicht. Wer Abwechslung mag, versucht es mal mit Pistazien, Walnüssen und Cranberrys.

Süß gefüllt: Nüsse oder Mohn eignen sich gut als Füllung. Dazu stellt man zum Beispiel eine Paste aus geriebenen Haselnüssen oder Mandeln, Zimt, Zucker und Milch her und verstreicht sie auf die Teigstreifen, die dann gerollt und verflochten werden.

Die Schokoladen-Babka ist eine Schlemmerei aus der jüdischen Küche. Dabei wird der geflochtene Hefekranz mit Schokolade, Nougat und Nüssen gefüllt und anschließend mit süßem Zuckersirup bestrichen.

Ausgefallen: Schon mal Himbeermarmelade und Kokosflocken kombiniert, pürierte Brombeeren und Marzipan, Matcha und Vanille? Der Füllung sind keine Grenzen gesetzt.

Herzhaft: Selbstverständlich geht Hefezopf auch pikant, etwa mit einer Füllung aus Schinken-, Käsewürfeln und saurer Sahne. Aber auch Pestos aller Art eignen sich gut, nicht nur der Klassiker aus Basilikum, Pinienkernen und Olivenöl, sondern auch Variationen mit getrockneten Tomaten oder frischem ­Spinat.