Pellets aus Laub und Holz – was man beachten muss

Berlin. Das Verbot für fossile Heizungen soll nicht im Bestand greifen. Doch ist 2023 der Einbau einer neuen Gas- oder Ölheizung noch erlaubt?

Die Verabschiedung des neuen Heizungsgesetzes steht noch aus und glaubt man den Gerüchten könnte das Projekt sogar noch einmal aufgeschoben werden

Eine Verschiebung des Gesetzesvorhaben könnte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer noch stärker verwirren

Lohnt es sich überhaupt, noch in eine Gasheizung zu investieren? Ein Experte für Energiefragen bietet wichtige Leitlinien für Verbraucher

Weg von fossilen Brennstoffen und stattdessen auf erneuerbare Energien setzen – das ist der Plan. Und die Ampel-Koalition tritt aufs Gas: Schon ab 2024 soll die Installation monovalenter Gas- und Ölheizungen in Deutschland verboten werden. Neben rein regenerativer Technologie wie der Wärmepumpe oder der Nah- und Fernwärme würde nur noch eine hybride Gas- oder Ölheizung infrage kommen. Doch die Pläne der Bundesregierung stoßen auf Kritik – allen voran das Verbot von Öl- und Gasheizungen ohne klimafreundlichen Anteil.

Öl- und Gasheizung droht kein Verbot: 2023 noch eine Heizung einbauen? Das rät der Fachmann

Die Pläne für ein neues Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck wurden im Kabinett deshalb noch einmal entschärft. Gas- und Ölheizungen im Bestand sollen jetzt doch nicht unter die Vorgabe des regenerativen Energieanteils von 65 Prozent fallen. Zudem sollen kaputte Heizungen repariert und nach der Instandsetzung weiter genutzt werden können. Ein Großteil der Eigentümer ist damit erst einmal nicht von den Plänen betroffen. In der Theorie ist auch der Einbau einer neuen Öl- oder Gasheizung 2023 denkbar.

News-Ticker zum Thema: Die aktuellen Entwicklungen und News im Ratgeber zum Thema Heizung und Heizen auf einen Blick

Nach jetzigem Stand der Heizungspläne wäre die 2023 neu gekaufte Gas- oder Ölheizung von der Vorgabe für einen Pflichtanteil erneuerbarer Energie ab 2024 ausgenommen. Doch Energieexperten raten von der Investition in eine monovalente Gas- oder Ölheizung mehrheitlich ab. Diese sei allein aufgrund der CO₂-Bepreisung langfristig keine sinnvolle Option, erklärt Benjamin Weismann – Bundesgeschäftsführer vom Energieberaterverband GIH – im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gas- und Ölheizungen im Bestand können auch nach 2024 weiter genutzt und repariert werden – ein Verbot soll es nicht geben. Von einem Neukauf raten Experten dennoch ab. Foto: Riegg Und Partner / picture alliance/ZB

Neue Öl- oder Gasheizung ab 2023: Enorme Kosten kommen auf Eigentümer zu – Grund erstaunt

Weismann warnt: "Steigt der CO₂-Preis – wie von vielen Experten erwartet – auf über 100 Euro pro Tonne CO₂ in den nächsten Jahren, kann man über die Laufzeit einer neuen fossilen Heizung von 20 bis 25 Jahren dafür zusammengerechnet eine fünfstellige Summe bezahlen." Wo technisch möglich empfiehlt der Energieberater daher die Wärmepumpe – monovalent oder in einer Hybridlösung mit Gas oder Öl. In Altbauten rät der Experte ab 2024 zu Lösungen mit einer Perspektive – das kann eine Pelletheizung oder auch ein hybrides Heizungssystem sein.

Auch die Nutzung einer Gasheizung über Biogas könnte in Zukunft eine Alternative zu Wärmepumpe und Co. sein. Anders als Wasserstoff sei Biomethan ein Austauschgas, fasst es Manuel Maciejczyk – Geschäftsführer beim Fachverband Biogas e. V. – gegenüber unserer Redaktion zusammen. "Es kann ohne Bedenken in das Gasnetz eingespeist werden. Das Netz und die Gasheizungen der Verbraucher müssen dafür nicht umgerüstet werden." Doch es gibt einen Haken: die Kapazitäten.

Nutzung der Gasheizung über Biogas: Die wichtigen Begriffe und Fakten

Definition Biogas ist ein brennbares Gas. Es entsteht durch den Abbau von Biomasse. Biomethan ist das aufbereitete Biogas – CO₂ und andere Verunreinigungen werden entfernt. Biomethan hat ähnliche Eigenschaften wie Erdgas und kann dieses ersetzen. Hauptbestandteile Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO₂) sowie geringe Mengen von Schwefelwasserstoff (H2S) und anderen Spurengasen. Der Hauptbestandteil von Biomethan ist Methan (90 bis 99 Prozent) Energiegehalt Biogas: etwa 21-24 MJ/m³; Biomethan: etwa 35-38 MJ/m³ Rohstoffe Abfallprodukte aus der Landwirtschaft

Tierdung (Gülle)

Energiepflanzen (etwa Mais)

organische Haushaltsabfälle (Biomüll)

Abfallprodukte aus Industrie und Kommunen

Klärschlamm Elemente einer Biogasanlage Fermenter (biologischer Reaktor)

Gärrestlager

Gaslager

Aufbereitungsanlage (nur für Biomethan)

BHKW (Blockheizkraftwerk) oder Gasverdichter für die Einspeisung ins Erdgasnetz Vorteile Erneuerbare Energiequelle

CO₂-neutrales Verbrennen

Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Dezentrale Energieerzeugung

Nutzung von organischen Abfällen (lokale Wertschöpfung)

Flexibilität in der Anwendung Nachteile Begrenzte Ressourcenbasis (insbesondere Energiepflanzen) und Flächenkonkurrenz sowie ein geringerer Wirkungsgrad im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien – hinzukommt eine mögliche Geruchsbelästigung Anwendungsmöglichkeiten Strom- und Wärmeerzeugung

Kraftstoff (CNG oder LNG) für Fahrzeuge

Einspeisung ins Erdgasnetz für die Nutzung von Gasheizungen- und Anlagen

Nutzung in der chemischen Industrie zur Herstellung von Produkten Potenzial Biogas und Biomethan haben ein großes Potenzial in der Energiewende. Sie können fossile Brennstoffe ersetzen und andere erneuerbare Energien wie die Wärmepumpe ergänzen. Der große Vorteil von Biogas ist die Kompatibilität mit Erdgas.

Gasheizung ab 2024 dank Biogas weiter nutzen: Verbraucher stehen aktuell noch vor einer Hürde

Nach Informationen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hat der Anteil der Gasheizung in Deutschland 2021 bei 34,3 Prozent gelegen. Rund die Hälfte der deutschen Haushalte heizt schätzungsweise noch mit Gas. Maciejczyk: "Bis 2030 können wir sieben Millionen Haushalte mit Biogas erreichen." Somit wäre die Biogas-Option bloß für einen Bruchteil der Haushalte eine Option. Hinzu kommt: Auf den Ausbau von Biogasanlagen oder die Versorgung mit Biogas hat der einzelne Verbraucher keinen Einfluss.

Für die Einhaltung der Heizungsauflagen ist aber jeder Eigentümer selbst verantwortlich. Die Einhaltung der Heizungsauflagen wird kontrolliert – auch das Verhängen von Bußgeldern ist bei Verstößen gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglich. Das Setzen auf zukunftsträchtige Heizsysteme wie Biogas oder Wasserstoff ist somit riskant. Zudem sollten Eigentümer mit einer Gas- oder Ölheizung die Austauschpflicht im Blick haben – die aktuell schon geltende Auflage soll auch ab 2024 weiter Bestand haben.

Fazit zur Gas- und Ölheizung: Finger weg von monovalenten Modellen – zusätzliche Kosten drohen

Der Paragraf im GEG verpflichtet Eigentümer mit einer Gas- oder Ölheizung zum Heizungstausch nach 30 Jahren im Betrieb. Von der Austauschpflicht gibt es Ausnahmen – nicht jeder Eigentümer kann davon aber Gebrauch machen. Das Fazit: Vom CO₂-Preis über mangelnde Kapazitäten von Biomasse bis zur Austauschpflicht – vieles spricht gegen eine neue monovalente Gasheizung. Zumal die Politik für klimafreundliche Heizungen ab 2024 eine kräftige staatliche Förderung verspricht – konkrete Details sind schon bekannt.

Die Grünen-Fraktion im Bundestag geht sogar noch weiter und stellt Zuschüsse von bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten einer klimafreundlichen Heizung in Aussicht. Im Bundestag wird das geplante Heizungsgesetz demnächst debattiert. Hier können die Pläne noch geändert oder sogar ganz verworfen werden. Jüngst hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck einen späteren Zeitpunkt für das Heizungsgesetz ins Spiel gebracht. Änderungen an den Plänen sind daher denkbar.

