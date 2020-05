Hitze, Dürre, Tropennacht: Wetter-Phänomene schnell erklärt

Tiefdruckgebiete oder Tiefs werden in Wetterkarten mit dem T gekennzeichnet. In diesen Gebieten ist der Luftdruck niedrig und die (zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung) erwärmte Luft löst sich vom Boden und steigt auf. Der Druckabfall am Boden sorgt für Wind, weil Luft, die diesen Leerraum füllt, neu hinzuströmt. Ebenfalls sorgt das Aufströmen der Luft häufig für Wolken und Niederschlag. Denn beim Aufsteigen kühlen sich die Luftmassen und der darin enthaltene Wasserdampf ab, was zur Wolken- und Niederschlagsbildung führt. Ist der Luftdruck in einem Tief extrem niedrig, wird besonders starker Wind hervorgerufen - dann spricht man von einem Sturmtief.