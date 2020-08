Hitzewelle: So gefährlich ist die Wärme für den Körper wirklich

Gesundheit Tipps für Extrem-Wetter: So wird die Hitze-Welle erträglich

Berlin. Sengende Sonne und Trockenheit: Die nächsten Tage werden extrem heiß. Was man tun kann, um die Hitze etwas erträglicher zu machen.

Eine neue Hitze-Welle rollt über Deutschland: Die Temperaturen steigen, am Donnerstag wohl in weiten Teilen Deutschlands über 30 Grad - und ein Ende der Hitze ist noch nicht in Sicht.