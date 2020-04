Kinder und Jugendliche, die vor der Kamera zur Musik ihre Lippen bewegen und Tanzschritte aufführen: Das ist Alltag in der Erfolgs-App TikTok. Neu ist, dass in den vergangenen Wochen vermehrt Eltern an der Seite ihrer Sprösslinge mittanzen – etwas unbeholfen, aber immerhin.

Viele Familien sitzen notgedrungen zu Hause fest. Warum dann nicht mal von den Kindern in der Praxis zeigen lassen, was diese sonst im Alltag auf ihrer Lieblingsplattform TikTok anstellen? Doch auch wer gerade nicht vom Nachwuchs zum Videodreh aufgefordert wird, kann die Isolation nutzen, um mal in die zurzeit angesagteste App der heutigen Teenager-Generation einzutauchen.

TikTok – erfolgreicher als WhatsApp und Facebook

Nicht erst seit dem verordneten Hausarrest bricht TikTok alle Rekorde. Die Kurzvideo-App des chinesischen Unternehmens Bytedance war in den beiden vergangenen Quartalen erfolgreicher als WhatsApp und Facebook.

Allein zwischen Januar und März verbuchte die App laut dem Branchendienst Sensor Tower weltweit 315 Millionen Neuinstallationen. TikTok hat damit das beste Quartal in den App Stores von Google und Apple hingelegt, das eine App je erreicht hat. Weltweit peilt TikTok schon bald die Marke von zwei Milliarden Nutzern an.

Dabei startete die Vorgänger-App überhaupt erst 2016 in China. Zwei Jahre später folgte die Fusion mit Musically. In Deutschland kam TikTok bereits im November auf 5,5 Millionen aktive Nutzer, verrät ein inoffizielles Papier, das auf der Online-Plattform „Digiday“ auftauchte.

TikTok-Videos sind meist nicht länger als 15 Sekunden

Der Grund für den Hype unter den Teenagern erschließt sich schnell: Bunt, schnell und unterhaltsam ist die TikTok-Welt. Das Markenzeichen des jungen sozialen Netzwerks sind selbst gemachte Kurzvideos, in denen die Nutzer tanzen, Playback singen oder Prominente imitieren. Bilder wie bei Instagram lassen sich nicht posten.

Die Videos haben eine Länge von meist nur 15 Sekunden und können durch zahlreiche kreative Filter verschönert werden. „Die App greift auf, was Kinder und Jugendliche schon immer gut finden: Ich mache Stars nach, verkleide mich, führe etwas auf und kann mir Feedback einholen“, sagt Iren Schulz, Mediencoach der Initiative „Schau Hin!“. Dieses Verlangen habe die App aufgegriffen und kommerzialisiert.

Ähnlich sieht das Nadine Eikenbusch, Referentin der EU-Initiative „klicksafe“ bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen: „Man kann sich dort ganz einfach selbst kreativ austoben, die App ist sehr intuitiv, man braucht kein Stativ oder anderes Equipment wie etwa bei Youtube.“

Auch die Werbeindustrie entdeckt TikTok für sich

Die Videos laufen im Hochformat, ideal für die Generation Smartphone. Die Einstiegshürden sind minimal: Filmchen drehen, bearbeiten, mit Musik unterlegen und mit anderen teilen: Alle Funktionen sind kinderleicht zu bedienen und selbsterklärend.

In wechselnden „Challenges“ fordert sich die Community zudem gegenseitig heraus. Ein großer Reiz für junge Nutzer: Die Eltern-Generation ist noch bei Facebook und Instagram unterwegs. Doch unter sich ist die sogenannte junge Generation Z auch bei TikTok nicht mehr. Immer mehr Stars und Prominente – und sogar die ARD Tagesschau – haben den Hype erkannt und sind mittlerweile auf TikTok vertreten. Die Werbeindustrie folgt bereits.

TikTok wegen Zensur und mangelndem Datenschutz in der Kritik

Die scheinbar harmlose TikTok-Welt ruft auch Kritiker auf den Plan: Anders als Facebook oder Instagram sitzt der Anbieter nicht in den USA, sondern in Peking. In der Vergangenheit geriet Tiktok laut Medienberichten besonders unter Beschuss, weil die Plattform politische Minderheiten sowie Menschen mit Behinderung benachteiligt und Inhalte zensiert haben soll.

Bemängelt wird auch der Datenschutz: Anfang des Jahres hatten Forscher einer israelischen Firma Sicherheitslücken in der App aufgedeckt. Hacker hatten dadurch Zugriff auf viele Nutzerkonten inklusive persönlicher Daten.

Aus Elternsicht besonders alarmierend: Jugendliche und Kinder werden laut Pädagogen auf der Plattform häufig von Fremden angeschrieben und mitunter Opfer von so genanntem Cybergrooming, dem Auffordern zur Freizügigkeit bis hin zum Anbahnen von sexuellem Missbrauch über das Internet.

TikTok schließt Nutzer unter 16 Jahren für Direktnachrichten aus

In Kürze will Tiktok hier nachbessern: Ab dem 30. April ist der Austausch von Direktnachrichten für Nutzer unter 16 Jahren verboten. Das Unternehmen will jüngere Nutzer damit besser vor Cybermobbing und Belästigung durch fremde Erwachsene schützen.

Mediencoach Iren Schulz sieht das als positives Signal, erkennt aber auch Schwächen: „Man schiebt die Verantwortung dadurch wieder in Richtung Familien. Viele Nutzer sind viel jünger als 16 Jahre. Es gibt keine Verifikation, mit der man sein Alter beweisen muss.“

Die fehlende Altersprüfung bemängelt auch Nadine Eikenbusch von klicksafe. „Jugendliche sind gut darin, so etwas zu umgehen. Sie geben einfach ein falsches Alter an“, sagt sie. Zudem schütze die neue Altersbeschränkung Jugendliche über 16 Jahren nicht, bei denen derartige Belästigungen ebenfalls vorkämen.

Begleitmodus für Eltern

Seit Februar können Eltern über die TikTok-App einen Begleitmodus einrichten. Damit lassen sich vom eigenen Smartphone aus beispielsweise nicht kindgerechte Inhalte sperren und Kontaktwege oder die Nutzungszeit einschränken.

Was genau sich das Kind ansieht oder in Nachrichten schreibt, ist dabei bewusst nicht einsehbar. „Nicht abgedeckt werden beispielsweise die Sichtbarkeit des Profils oder die Einschränkung der Kommentare“, sagt Eikenbusch. Unterstützend sei der Modus sinnvoll, ersetze aber nicht die elterliche Begleitung.

Offiziell müssen TikTok-Nutzer mindestens 13 Jahre alt sein und die Erlaubnis der Eltern haben. In der Praxis, berichten beide Expertinnen, seien viele jünger und überwiegend weiblich.

Medien-Expertin: Für viele Eltern ist TikTok noch ein Mysterium

Gerade beim Einstieg sollten Eltern die Kinder daher begleitend an die App heranführen und Interesse zeigen. „Man kann die Kinder in eine Art Expertenrolle stecken und fragen: Was interessiert dich daran, was möchtest du nutzen, wie funktionieren die Videoeffekte, welchen TikToker findest du gerade cool“, sagt Eikenbusch. So komme man in den Austausch. „Für viele Eltern ist die App noch ein großes Mysterium“, sagt sie.

Iren Schulz empfiehlt die App-Nutzung anfangs zu begrenzen und das Profil auf privat zu stellen. Später könne man das nach und nach lockern. „Solange man das transparent mit den Kindern bespricht und klare Regeln festlegt“, betont sie. Falls Fremde Nachrichten schicken, die dem Kind merkwürdig oder belästigend vorkommen, sollten Eltern als Gesprächspartner da sein.

Bei den Drehs der Kinder sollten Bikini oder freizügige Outfits genauso tabu sein wie Klarnamen oder Telefonnummern im Profil, warnt Schulz. Im Idealfall sollten die Videos drei Dinge privat halten: Den Wohnort, Einblicke in das Kinderzimmer sowie das Gesicht der Minderjährigen.

Gerade am Anfang sollte das Kind Videos nur mit befreundeten Nutzern teilen. „Dadurch wird die App für die Kinder natürlich auch unattraktiver“, weiß Schulz. Hier müssten Eltern Kompromisse finden.

Mehr Tipps für den Umgang mit Tiktok

Zusätzlich zum Datenschutz sollten Eltern so genannte In-App-Käufe im Auge behalten und notfalls in der App sperren.

im Auge behalten und notfalls in der App sperren. Denn abhängig vom angegebenen Alter können Tiktok-Nutzer gegen echtes Geld digitale Münzen erwerben, um virtuelle Geschenke für Freunde und Prominente zu kaufen.

für Freunde und Prominente zu kaufen. Offiziell erst ab 18 Jahren , aber Umgehungen sind möglich.

, aber Umgehungen sind möglich. Mehr Empfehlungen zum Umgang mit der Plattform finden Eltern auch unter klicksafe.de/tiktok.

Das Unternehmen selbst hat einen deutschsprachigen Leitfaden für Eltern und Jugendliche mit Tipps veröffentlicht. Das PDF lässt sich kostenlos abrufen.

