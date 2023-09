Berlin Kann etwas so Simples wie eine Tasse Kaffee mit Milch beim Menschen entzündungshemmend wirken? Eine Studie aus Dänemark legt das nahe.

Kaffee ist in Deutschland besonders beliebt

Doch bei der Frage, ob der Konsum gesund ist, gehen die Meinungen auseinander

Eine neue Studie sorgt bei Forschern jedenfalls für Begeisterung

Kaffee ist gut, Kaffee ist schlecht: Kaum ein Getränk wird so viel diskutiert wie der morgendliche Wachmacher. Bei vielen Menschen hat eine Tasse frisch Gebrühter einen vitalisierenden Effekt, bei anderen kann dieser sogar zu Panikattacken führen. Nun haben Forschende der University of Copenhagen in Dänemark herausgefunden, dass Kaffee mit Milch einen gesundheitsfördernden Effekt haben kann. Ob als Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat White: Die entzündungshemmende Wirkung der Getränke verbesserte sich – und zwar um das Doppelte.

Kaffee mit Milch: Wunderwaffe gegen Entzündungen?

Kaffee enthält besonders viele Polyphenole, sogenannte Antioxidantien. Die sind gut für den Körper, da sie oxidativen Stress verhindern. Denn der kann Entzündungen im Körper begünstigen. Bisher wurde die Reaktion von Antioxidantien mit anderen Stoffen wenig erforscht. Das Forscherteam unter Studienleiterin Marianne Nissen Lund will das ändern.

In vorherigen Studien hatten die Forscherinnen und Forscher beobachtet, was passiert, wenn sich Antioxidantien an Fleisch, Milch oder Bier binden. Um nun die Wirkung der Kombination aus polyphenolreichem Kaffee und proteinlastiger Kuhmilch zu untersuchen, schaute das Team, wie entzündete Immunzellen auf Polyphenole und der Verbindung von Polyphenole und Aminosäure reagieren. Einer Kontrollgruppe wurde weder Kaffee noch Kuhmilch zugeführt.

Die Immunzellen, die mit Polyphenol und Aminosäure behandelt wurden, waren doppelt so wirksam bei der Bekämpfung der Entzündung, wie die, die ausschließlich Polyphenol erhielten. "Unser Ergebnis zeigt, dass die Reaktion zwischen Polyphenolen und Proteinen auch in einigen der von uns untersuchten Kaffeegetränke mit Milch stattfindet. Die Reaktion läuft sogar so schnell ab, dass sie in keinem der bisher untersuchten Lebensmittel zu vermeiden war", sagt Nissen Lund "Science Daily".

Polyphenole kurz erklärt:

Polyphenole sind eine Gruppe natürlich vorkommender Antioxidantien, die für den Menschen wichtig sind.

Sie verhindern oder verzögern die Oxidation gesunder chemischer Substanzen und Organe in unserem Körper und schützen sie so vor Beschädigung oder Zerstörung.

Polyphenole sind in einer Vielzahl von Obst und Gemüse, Tee, Kaffee, Rotwein und Bier enthalten.

Aufgrund ihrer antioxidativen Eigenschaften werden Polyphenole in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um insbesondere die Oxidation von Fetten sowie die Qualitätsverschlechterung von Lebensmitteln zu minimieren, Geschmacksfehler und Ranzigwerden zu vermeiden.

Kaffee: Milch soll positiven Effekt auf Gesundheit haben

Bisher fanden die Experimente ausschließlich an Zellen und mit Kuhmilch statt. Ob sich die Ergebnisse auf pflanzliche Milchalternativen übertragen lassen, kann bisher nicht nachgewiesen werden. In Folgestudien wollen sie erstmal ihre These an Tieren verifizieren. Wenn sich ihre Vermutung bestätigt, könnte dies die Lebensmittelindustrie verändern.

Denn sowohl Industrie als auch Forschung haben die Vorteile von Polyphenolen erkannt. Sie arbeiten an der richtigen Menge in Lebensmitteln, um die Qualität zu steigern. Auch hier seinen die Forschungsergebnisse vielversprechend: "Da der Mensch nicht so viel Polyphenol aufnimmt, untersuchen viele Forscher, wie man diese in Proteinstrukturen einkapselt, die ihre Aufnahme im Körper verbessern. Diese Strategie hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie die entzündungshemmende Wirkung von Polyphenolen verstärkt", erklärt Nissen Lund.

FAQ zum Thema Kaffee

1. Was ist Kaffee?

Kaffee ist ein weltweit beliebtes Getränk, sogar das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Es wird aus gerösteten Bohnen der Kaffeepflanze hergestellt.

2. Woher stammt Kaffee?

Die Kaffeepflanze ist in den tropischen Regionen Afrikas beheimatet, vor allem Äthiopien ist als Ursprungsort bekannt. Mittlerweile wird Kaffee allerdings in vielen Teilen der Welt angebaut.

3. Enthält Kaffee Koffein?

Kaffee enthält die psychoaktive Substanz Koffein, die belebend wirkt, weshalb das Getränk vor allem als Wachmacher am Morgen beliebt ist. Die Menge an Koffein variiert je nach Kaffeesorte und Zubereitung.

4. Hat der Konsum von Kaffee gesundheitliche Vorteile?

Kaffee kann zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten. Neben einer verbesserten Konzentration wird Kaffeetrinkern ein reduziertes Risiko für einige Krankheiten nachgesagt. Die Darmgesundheit kann Kaffee ebenfalls fördern.

5. Kann Kaffee-Konsum auch ungesund sein?

Ja, ein übermäßiger Konsum von Kaffee kann zu Schlafstörungen, Nervosität und Magenbeschwerden führen, in Extremfällen sogar zum Herztod. Einige Menschen sind empfindlicher gegenüber Koffein und sollten den Konsum einschränken.

6. Ist entkoffeinierter Kaffee eine gesündere Option?

Koffeinfreier Kaffee ist eine gute Wahl für Personen, die den Koffein-Konsum einschränken müssen, vor allem Schwangere oder Menschen mit Bluthochdruck.

7. Kann Kaffee süchtig machen?

Kaffee kann bei einigen Menschen zur Abhängigkeit führen, die durch den Koffeingehalt verursacht wird. Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen können auftreten, wenn der Konsum plötzlich gestoppt wird.

8. Wie kann man Kaffee am besten zubereiten?

Die Zubereitung von Kaffee hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Beliebte Methoden sind Filterkaffee, Espresso, French Press und Aeropress. Die richtige Menge Kaffee und Wassertemperatur sind entscheidend für den Geschmack.

9. Wie sollte Kaffee am besten gelagert werden?

Kaffee sollte in einem luftdichten Behälter an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie es, Kaffee der Luft, Feuchtigkeit oder starkem Licht auszusetzen, um die Frische zu erhalten. (soj)

