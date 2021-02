Mit bestimmten Ökostrom-Tarifen lässt sich die Energiewende fördern – etwa wenn ein Anbieter in Windkraft investiert.

Klimaschutz Klima: So finden Verbraucher den besten Ökostrom-Tarif

Berlin. Nicht jeder Anbieter von Ökostrom bringt mit seinem Angebot den Klimaschutz voran. So erkennen Verbraucher einen nachhaltigen Tarif.

Rund 13 Millionen Haushalte haben sich 2020 mit Ökostrom versorgen lassen. Tendenz steigend. Grüner Strom erobert Stück für Stück ganz Deutschland.

Knapp jeder dritte Lieferant bietet nur noch Ökotarife an, das ergab eine Erhebung der Zeitschrift „Energie Management“ im vergangenen Herbst.

Manche Tarife zählen dabei zu den günstigsten am Markt, beobachtet der Verbraucherratgeber Finanztip. Im Schnitt ist Ökostrom zu Preisen wie konventioneller Strom zu haben. Aber nicht jeder Tarif bringt den Klimaschutz wirklich voran.

Deutsche Lieferanten kaufen Öko-Strom im Ausland

Sicher ist: Wer Ökostrom bestellt, für den kauft der Lieferant auch Ökostrom ein. Nicht vorgeschrieben ist dabei, in welchem Land er das macht. Den meisten Ökostrom bestellen deutsche Versorger seit Jahren in Norwegen, das geht aus Daten des Umweltbundesamts hervor.

So stammten 2019 nur rund 13 Prozent aus deutschen Anlagen. Der norwegische Strom fließt dabei eher nicht bis ins deutsche Stromnetz – er bleibt vorwiegend in Norwegen.

Der Betreiber eines norwegischen Kraftwerks stellt einem deutschen Käufer nämlich lediglich ein Zertifikat aus, dass dieser für den Strom bezahlt hat.

Dieses Zertifikat legt der deutsche Anbieter dem Umweltbundesamt vor, um seinen Stromtarif als grün bezeichnen zu dürfen.

Konventioneller Strom kann als grün deklariert sein

Dem Klimaschutz nutzt der Strom aus norwegischen Wasserkraftwerken wenig. Das Land erzeugt seit jeher fast nur Ökostrom und braucht keine weiteren Kraftwerke zur eigenen Versorgung.

Und ein Ökostromkunde in Deutschland, dessen Anbieter in Norwegen eingekauft hat, entnimmt am Ende dem Netz Strom, den vor allem deutsche Kraftwerke produziert haben. Aber auf der Stromrechnung ist dieser als grün deklariert – Dank der Zertifikate.

Die Energiewende in Europa kommt trotzdem voran, wenn immer mehr Kunden Ökostrom und immer weniger Kunden konventionellen Strom aus Kohle- oder Atomkraft beziehen.

Mit bestimmten Ökostromtarifen lässt sich die Energiewende aber noch stärker fördern: Wenn ein Anbieter auch in Wind-, Wasser- oder Solarkraft investiert, am besten in Deutschland.

Denn Ökostrom wird in Deutschland vorrangig eingespeist. Fließt immer mehr grüner Strom durch die Netze, verdrängt das den klimaschädlichen Kohlestrom.

Gütesiegel kennzeichnen wirksame Ökostromtarife

Um wirksame Ökostromtarife zu kennzeichnen, haben sich Gütesiegel etabliert. Sie legen unterschiedlich strenge Kriterien an: Das Grüner-Strom-Label und das Label von OK Power erhält nur, wer in neue Ökostromkraftwerke investiert.

Die Förderhöhe ist dabei vorgegeben: 0,5 beziehungsweise 0,3 Cent für jede an Kunden gelieferte Kilowattstunde Ökostrom soll es sein. Bedingung ist auch, dass die Firmen nicht an Kohle- oder Atomkraftwerken beteiligt sind.

Ist ein Tarif mit einem solchen Label höchstens 20 Prozent teurer als der durchschnittliche Strompreis, empfiehlt ihn die Plattform Eco-Top-Ten des Öko-Instituts.

Lieferant muss in neue Kraftwerke investieren

Weitere Siegel stammen von Tüv Nord und Tüv Süd. Bei diesen haben die Stromanbieter die Wahl:

Sie können einen festen, im Vergleich zu den anderen beiden Siegeln etwas niedrigeren Betrag selbst in Energiewendeprojekte investieren. Oder sie beziehen einen Mindestanteil des Ökostroms aus vergleichsweise jungen oder kleinen Ökokraftwerken.

Beim Label Renewable Plus ist Bedingung, dass ein Lieferant in neue Kraftwerke investiert. Wie viel Geld er dazu in die Hand nimmt, bleibt ihm überlassen.

Nur zehn Tarife „sehr gut“ getestet

Über die Siegel verpflichten sich Anbieter, in erneuerbare Energien zu investieren. Aber prüft auch jemand unabhängig von den Anbietern der Ökostrom-Gütesiegel, wo neue Kraftwerke entstehen?

Dies hat die Zeitschrift „Öko-Test“ getan und in ihrer Januarausgabe 2021 das Ergebnis veröffentlich:

Von 69 bundesweit verfügbaren Tarifen erhielten nur 10 ein „sehr gut“ – weil nur deren Anbieter nach den Öko-Test-Kriterien genug Geld in neue Kraftwerke steckten und dies auch transparent erläuterten.

Die Anbieter dieser 10 sehr guten Tarife sind: Bürgerwerke, Elektrizitätswerke Schönau, Green City Power, Greenpeace Energy, Grünpower, Mann Naturenergie, Naturstrom, Kooperationsprojekt Ökostrom+, Polarstern und Strom von Föhr.

Ökostrom im Schnitt so teuer wie konventioneller Strom

Jeder Verbraucher kann seinen Stromlieferanten in Deutschland frei wählen. Wer einen Ökostromtarif abschließen will, kann sich an den Listen von Eco-Top-Ten und „Öko-Test“, aber auch an den Gütesiegeln orientieren, um zu sehen, wie stark ein solcher Tarif die Energiewende voranbringt.

Ein weiteres entscheidendes Merkmal eines Ökostromtarifs ist der Preis. Im Schnitt ist Ökostrom etwa so teuer wie konventioneller Strom. Je nachdem, wie stark aber ein Anbieter den Ausbau erneuerbarer Energien fördert, kann der Tarif auch teurer sein.

Angebotene Ökostrom-Tarife vergleichen

Ob jemandem der Klimaschutz die jeweiligen Mehrkosten wert sind, muss er für sich entscheiden. Sinnvoll ist es aber, sich erst einmal einen Überblick über die angebotenen Tarife zu machen.

Vergleichsrechner im Internet zeigen heute nur Ökostrom-Tarife mit Gütesiegeln an, wenn das gewünscht ist. Auch Finanztip betreibt einen solchen Stromvergleichsrechner, der Ökostrom ausweist.

Dieser zeigt darüber hinaus standardmäßig nur Tarife an, die verbraucherfreundlich ausgerichtet sind. Anbieter mit unseriösen Geschäftspraktiken werden nicht aufgelistet.

Schneller Wechsel des Stromanbieters

Der Wechsel des Stromanbieters ist schnell gemacht. Ist eine Kündigung zu einem Zeitpunkt in naher Zukunft möglich, kann diese ein neu gewählter Lieferant vornehmen. Wenn dieser die Belieferung zusagt, ist ein neuer Stromvertrag geschlossen.

Es besteht dabei keine Gefahr, dass in der Wohnung plötzlich kein Strom verfügbar ist: Selbst wenn es beim neuen Lieferanten ein Problem gäbe, wäre die Versorgung gesichert – der größte regionale Anbieter springt im Notfall ein.

