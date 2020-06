Die ersten heimischen Badegäste sind schon da. Rettungsschwimmer patrouillieren an der Wasserkante. Hunderte strohgedeckte Sonnenschirme werden aufgebaut. Arbeiter säubern den Sand und beseitigen Steine, Plastikmüll und sonstiges Treibgut.

An Mallorcas berühmtestem Strand, der Playa de Palma, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um möglichst bald ausländische Touristen zu empfangen. Wenn alles wie geplant läuft, sollen bereits ab Mitte Juni, also zwei Wochen früher als ursprünglich geplant, die ersten Urlauber aus Deutschland in dem spanischen Inselparadies ankommen.

Ohne Quarantänepflicht, die bisher noch bis 20. Juni einschließlich für alle in Spanien Einreisenden gilt. Und mit der Garantie, das die Feriengäste auf der Baleareninsel einen sicheren Urlaub verbringen können.

Urlaub auf Mallorca 2020: Das ist der Zeitplan

Der Terminplan für Mallorcas Tourismusfrühstart ist mit der deutschen Bundesregierung abgestimmt. Berlin will die bisherige Reisewarnung ab 15. Juni für 31 europäische Staaten – darunter auch Spanien – aufheben. Spaniens Premier Pedro Sánchez habe ebenfalls Zustimmung signalisiert, sagt Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearischen Inseln. Der Plan müsse aber noch vom spanischen Gesundheitsministerium abgesegnet werden.

Reisewarnung für EU-Staaten fällt ab 15. Juni

Nach Armengols Angaben ist an eine Vorhut von mehreren tausend Touristen aus Deutschland gedacht, die am 15. oder 16. Juni mithilfe deutscher Touristikkonzerne für eine Woche eingeflogen werden – die Rede ist von etwa 4000 Urlaubern. Sie sollen in Hotels an der Playa de Palma und im Inselnorden, in der Feriengemeinde Alcúdia, untergebracht werden.

Das Ganze soll als Pilotversuch dienen, um die Anti-Corona-Maßnahmen der Reisebranche zu testen. Ziel des Sicherheitsprotokolls ist, dass die Feriengäste gesund auf der Insel ankommen und auch wieder gesund nach Hause zurückkehren. Unklar ist noch, ob die Mallorca-Reisenden bei der Einreise ein Gesundheitszeugnis vorweisen oder einen Corona-Test absolvieren müssen.

Flughafen von Palma de Mallorca: Fiebermessen bei der Landung

Derzeit wird bei allen Passagieren, die auf dem Airport in Palma de Mallorca ankommen, per Wärmebildkamera Fieber gemessen. Sollten während dieses Pilotprojektes keine unerwarteten Probleme auftauchen, will Mallorca schon in der letzten Juniwoche zum touristischen Normalbetrieb übergehen. „Wir wollen so früh wie möglich die Saison starten“, sagt María Frontera, Vorsitzende des mallorquinischen Hotelverbandes.

Spaniens Regierung hatte den Tourismusstart ursprünglich erst für den 1. Juli in Aussicht gestellt. Warum wurde Deutschland als Partner für das Pilotprojekt ausgewählt? Weil sich dort, ähnlich wie auf den Balearischen Inseln, die Epidemie in den letzten Wochen sehr positiv entwickelt habe, sagen die mallorquinischen Behörden. Deswegen sei es möglich, einen „sicheren Reisekorridor“ zwischen Mallorca und Deutschland einzurichten.

Urlaub in Zeiten von Corona: Das müssen Sie wissen

Die Deutschen wird es freuen: Sie reisen so gerne wie keine andere Nation auf die spanische Insel – 2019 kamen ein Drittel aller Mallorca-Urlauber aus „Alemania“. Währenddessen stellten mehrere mallorquinische Hotelketten ihre Konzepte vor, um den Gästen einen virusfreien Aufenthalt zu ermöglichen.

Endlich wieder nach Mallorca? Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für 31 Ländern auf - darunter Spanien. Foto: Andrea Warnecke / dpa-tmn

Dazu gehören Desinfektionsteppiche im Hoteleingang, mit denen Schuhwerk und Koffer gesäubert werden. Ein vollautomatisches Einchecken, das ähnlich wie beim Fliegen online erfolgt. QR-Codes, um Speisekarten und Infobroschüren herunterzuladen. Und Hotelzimmer, in denen Handtücher, TV-Bedienung und Hygieneartikel in Plastik verpackt sind – alles garantiert keimfrei.