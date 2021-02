Mit der Mars-Mission "Perseverance" hofft die US-Raumfahrtbehörde Nasa, Spuren von Mikroben im Mars-Boden zu finden. Der Rover soll in einem Krater landen, in dem sich einst Wasser befunden haben könnte.

Washington. Donnerstagabend deutscher Zeit landet der Nasa-Rover „Perseverance“. Er soll auf dem Mars nach Spuren jahrmillionenalten Lebens suchen.

Am Donnerstag gegen 21.55 Uhr deutscher Zeit findet er seinen Höhepunkt: Der bisher ambitionierteste Versuch, dem Planeten Mars jahrmillionenalte Geheimnisse zu entlocken. Nach rund 470 Millionen Kilometer langer Anreise über sieben Monate soll der Nasa-Rover „Perseve­rance“ – was so viel bedeutet wie Durchhaltevermögen – auf dem Roten Planeten landen.

Schauplatz ist der Jezero-Krater. Ein uraltes, im Durchmesser knapp 50 Kilometer großes ehemaliges See- und Flussdeltagebiet, das als Schatzkiste der Marsgeologie gilt. Hier erhoffen sich die Forscher und Forscherinnen der US-Raumfahrtagentur Nasa Antworten auf die Frage aller Fragen: Hat es auf dem Mars einmal Leben gegeben?

Manche Wissenschaftler erkennen Indizien, nach denen es vor Jahrmillionen auf dem Mars warm und feucht gewesen sein könnte. Andere gehen von andauernder Kälte und Trockenheit aus, in der es allenfalls mal für ein paar Hundert oder Tausend Jahre lebensfreundlicher war.

Mars-Landung mit Bangen: Nur 40 Prozent aller Missionen bisher liefen glatt

Wie bei jeder Marsmission gibt es Bangen und Zittern. Missionschef John McNamee spricht von den „sieben Minuten des Schreckens“. Die Zeitspanne markiert die kritische Phase zwischen Eintritt in die Marsatmosphäre und der Landung. Echtzeitkommunikation zwischen Erde und Mars ist dann nicht möglich.

Ein Funksignal von A nach B benötigt laut Nasa rund elf Minuten. Ob alles nach Drehbuch klappt oder ob es einen Crash gibt, erfährt die Bodenstation also erst, wenn es gelungen ist – oder schiefgegangen. Pannen sind nicht auszuschließen. Nur 40 Prozent aller Marsmissionen bisher liefen glatt. Vor fünf Jahre stürzte die europäische Raumsonde „Schiaparelli“ beim Landeanflug ab. Denn dieser ist kompliziert hoch zwei.

Bangen vor der Mars-Landung: Kurz vor 22 Uhr deutscher Zeit soll der Nasa-Rover am Donnerstag auf dem Roten Planeten aufsetzen. Foto: Handout / AFP

„Perseverance“: So soll der Nasa-Rover am Donnerstag landen

Der Rover verlangsamt in kürzester Zeit von 120.000 auf 19.500 Stundenkilometer . Dabei wird der Hitzeschild beim Abstieg 1300 Grad Celsius erreichen. Der Rover selbst soll sich nur auf Zimmertemperatur erwärmen. Bei einer Fluggeschwindigkeit von 1600 Kilometer pro Stunde öffnet sich ein Fallschirm mit rund 22 Metern Durchmesser. Er könnte 30 Tonnen Gewicht halten. Lesen Sie hier: Mars-Landung von „Perseverance“ - Wo es den Livestream gibt

Wenige Sekunden klinkt der Hitzeschild aus. Ein Kamerasystem scannt aus etwa elf Kilometer Höhe die Marsoberfläche. Das autonome Landesystem kann kurzfristig die Stelle um 600 Meter korrigieren, wo der Rover ungefährdet landen soll.

2000 Meter über dem Mars-Grund wird auch der Fallschirm abgeworfen. Die sogenannte Abstiegsstufe zündet dann Retroraketen. Sie bremsen den Rover auf 2,7 Kilometer pro Stunde ab. Am Ende, so die Nasa-Experten, kommt der „Sky-Crane“ zum Einsatz. Ein Kran mit sieben Meter langen Nylonsträngen setzt den Rover aus 20 Meter Höhe sanft und endgültig auf den Boden. Danach schalten die Raketentriebwerke auf vollen Schub und bringen die Abstiegsstufe in sicherer Entfernung zum Absturz.

Mikrofone an Bord sollen erstmals Mars-Sound aufnehmen

Das mit Hightech vollgestopfte Späh-mobil ist drei Meter lang, 2,70 Meter breit und 2,20 Meter hoch. Äußerlich erinnert es an seinen noch im Dienst befindlichen Vorgänger „Curiosity“, der 2012 auf dem Mars gelandet war. Er hat in der Größe eines kleinen SUV ein Fahrgestell mit sechs autonom steuerbaren Rädern, zwei Roboterarmen, neun Bohrern und 23 Kameras.

Ein ultravioletter Laser, mit dem aus der Ferne Gesteinsformationen beschossen und mithilfe einer Speziallupe analysiert werden können, wurde mit dem Doppel-Namen „Sherloc“ und „Watson“ bedacht. Zum Experimentierkasten gehört auch die Versuchsanordnung, Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Sauerstoff umzuwandeln. Erstmals werden auch Mikrofone den Marssound aufnehmen.

Das rund 1000 Kilogramm schwere Gefährt – über acht Jahre konstruiert im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa in Pasadena bei Los Angeles, hob im Juli 2020 von einer Atlas-V-Rakete getragen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Die zunächst auf ein Marsjahr (gleich 687 Erdtage) taxierte Mission kostet samt Betriebskosten rund 2,7 Milliarden Dollar. „Perseverance“ soll im Zeitlupentempo mindestens eine Strecke von 24 Kilometern zurücklegen.

Der Mars-Rover hat modernste Technik an Bord. Darunter Mikrofone und einen Mini-Helikopter. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Ein Minihelikopter an Bord soll einen wichtigen Beweis erbringen

Unter den Pionierleistungen, die mit dem fünften Mars-Nasa-Gefährt seit 1997 einhergehen, ragt ein nur 1,8 Kilogramm schweres Unikat namens „Ingenuity“ heraus – übersetzt: Einfallsreichtum. Dahinter verbirgt sich ein Minihelikopter, der die Reise zum Mars am Bauch vom „Perseverance“-Rover überstehen muss. Mithilfe der Drohne soll der Beweis erbracht werden, dass in der extrem dünnen Marsatmosphäre ein autonom motorisierter Flug möglich ist.

Die jeweils 1,20 Meter langen Rotorblätter des Minihubschraubers schaffen rund 2500 Umdrehungen in der Minute. Die sollen nach etwa einem Monat mehrere Testflüge ermöglichen, die von einer Spezialkamera festgehalten werden. Maximals Flughöhe: um die fünf Meter. Nasa-Experten vergleichen den Akt mit dem ersten motorisierten Flug der berühmten Gebrüder Wright. Das Gelingen hängt davon ab, ob das fragile Gerät die Temperaturen im Jezero-Krater übersteht. Sie fallen nachts auf bis minus 90 Grad Celsius.

Erstmals bringt ein Rover Marsgestein mit zurück auf die Erde

Zudem soll „Perseverance“ mit einer speziellen Bohrtechnik dem Marsgestein rund 40 Proben jeweils in Größe eines dicken Filzstiftes entnehmen. Das Material wird in Schutzhüllen aus Titan an einem sicheren Ort gelagert – damit nicht Mikroben später die Analyse verfälschen.

Abgeholt werden soll die welthistorisch wertvolle Ware erst in einigen Jahren. Bei zwei weiteren Missionen, an der neben Nasa auch die Europäische Weltraum-Agentur ESA beteiligt ist. Voraussichtlich im Jahr 2032. Erst dann kann festgestellt werden, ob Marsgestein für Menschen giftig ist – eine zentrale Frage für die Ambitionen einer bemannten Raumfahrt zum Roten Planeten.

Wettlauf im All: Nasa-Rover ist nicht allein

„Perseverance” ist nicht allein. Im Mai soll der bereits seit einigen Tagen um den Mars kreisende chinesische Rover „Tianwen-1“ abgesetzt werden. Die Mars-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate „Al-Amal“ (die Hoffnung) kreist bereits seit 9. Februar um den Mars. Die Experimente dort werden aus dem Orbit durchgeführt.

