Nasses Geschirr? Mit diesen Tipps trocknet es schnell

Berlin Stressige Küchenmomente lassen sich vermeiden. Mit diesem Trick haben Sie immer trockenes Geschirr zur Hand und sparen Zeit sowie Mühe.

Es ist ein Ärgernis: Man will die Spülmaschine in der Küche ausräumen - und findet nasses Geschirr vor. Oft liegt das Problem aber nicht am Trocknungsvorgang selbst, sondern am falschen Einräumen des Geschirrs. Damit das Geschirr schnell trocknet, gibt es einige Tipps und Tricks.

Richtige Positionierung von Töpfen, Gläsern und Schüsseln

Es ist wichtig, Töpfe, Gläser, Tassen und Schüsseln in der Spülmaschine so zu positionieren, dass das Wasser einfach abfließen kann. Das bedeutet, dass sie schräg oder mit der Öffnung nach unten gerichtet sein sollten. Dadurch kann das Wasser problemlos ablaufen und das Geschirr trocknet schneller.

Vermeiden von Überfüllung

Ein weiterer wichtiger Faktor für schnelles Trocknen ist das Vermeiden von Überfüllung. Wenn zu viel Geschirr in den Geschirrspüler gestellt wird, kann das Wasser nicht effektiv abfließen und bleibt länger in der Maschine. Dadurch bleibt das nass und braucht länger zum Trocknen.

Ein trockenes Baumwolltuch verwenden

Wenn auch die bekannten Tricks nicht weiterhelfen, bleibt noch eine letzte Möglichkeit. Alles, was man dazu braucht, ist ein trockenes Baumwolltuch, das in jeder Küche zu finden ist. Nachdem man die Spülmaschine geöffnet hat, legt man das Tuch zur Hälfte über die Tür und schließt sie wieder. Das Tuch saugt die Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler auf und das Geschirr trocknet innerhalb kürzester Zeit.

