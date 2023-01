Das Schraubgewinde von Mehrwegflaschen ist empfindlich und nimmt schnell Schaden. Bei der Rückgabe gilt also: Deckel drauf für guten Schutz. So kann eine PET-Mehrwegflasche bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden.

Pfandflaschen haben sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Möglichkeit entwickelt, um Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Zurück gegebene Pfandflaschen werden wiederverwendet – und es entsteht weniger Abfall. Doch wie sollten Pfandflaschen am besten zurückgegeben werden? Mit oder ohne Deckel?

Woran erkennt man Mehrwegflaschen?

Mehrwegflaschen erkennt man an einem Pfandbetrag, der auf der Flasche aufgedruckt ist. Dieser Betrag wird bei der Rückgabe in einer Pfandstelle oder in Supermärkten erstattet. Mehrwegflaschen sind meistens aus hochwertigerem Material wie Glas oder robustem Plastik und werden mit einem speziellen Siegel wie dem Blauen Engel gekennzeichnet. Ein weiteres Merkmal von Mehrwegflaschen sind die Verschlüsse, etwa die Schraubverschlüsse, die es ermöglichen, die Flasche mehrfach zu öffnen und zu schließen.

Warum sollten Pfandflaschen mit Deckel abgegeben werden?

Ein wichtiger Grund dafür, mit Deckel zurückzugeben, besteht darin, dass der Deckel das empfindliche Gewinde der Flasche schützt. Während des Reinigungsprozesses in den Waschanlagen werden Flaschen teilweise maschinell geöffnet, wodurch das Gewinde ohne Deckel beschädigt werden kann und die Flasche aussortiert werden muss. Durch das Zurückgeben von Flaschen mit Deckel wird sichergestellt, dass das Gewinde unbeschädigt bleibt und die Flasche wiederverwendet werden kann.

Ausnahmen bei Kronkorken

Wird die Flasche mit einem Kronkorken verschlossen, sollten sie anders vorgehen: Flasche zurück in den Supermarkt – schon wegen des Pfandgelds –, Kronkorken in den Müll. Denn sie bestehen aus Blech und haben einen inneren Plastikring zur Abdichtung. Sie gehören zum und sollten im Gelben Sack entsorgt werden.

Immer mehr Flaschen mit festem Verschluss

Um den Klimaschutz zu verbessern, hat die EU eine neue Richtlinie erlassen, welche die Verwendung von Mehrwegflaschen mit festem Verschluss vorschreibt. Neue Flaschen haben einen Deckel, der nicht mehr vollständig abgeschraubt werden kann, sondern an der Flasche haften bleibt. Nach der neuen Regelungen dürfen PET-Flaschen bis zu einem Volumen von drei Litern künftig nur noch mit solchen Verschlüssen verkauft werden. Dies verhindert, dass die Deckel verloren gehen, als Müll enden statt recycelt zu werden.

