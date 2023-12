Berlin Google verrät, nach welchen News, Promis, Todesfällen und Kinohits die Deutschen dieses Jahr gesucht haben. Und wo lagen Sie richtig?

Elf Monate, vorbeigerast wie im Flug: Das Jahr 2023 befindet sich auf der Zielgeraden. Der eine oder die andere nimmt sich im Advent bewusst die Zeit, auf das bisherige Jahr zurückzublicken: Was waren ganz persönlich die Höhepunkte, die schönsten Erlebnisse uns spannendsten Begegnungen – aber auch die schwersten Rückschläge und Krisen? Was hat mich vielleicht auch am meisten interessiert, wozu wollte ich mehr wissen? So ein Rückblick kann spannende Antworten liefern. Mindestens genauso spannend ist zu wissen, was darüber hinaus ganz Deutschland in diesem Jahr besonders bewegt hat.

Das hat der US-Konzern Google in diesem Jahr erneut ausgewertet. Der große Google-Jahresrückblick, den der Suchmaschinen-Riese am Montag veröffentlicht, liefert 2023 wieder hochspannende Einblicke und so manche Überraschung.

Google Jahresrückblick 2023: Danach suchten die Deutschen 2023 besonders häufig

Die Republik schaute gebannt oder schmunzelnd nach Berlin, als ein Löwe gejagt wurde – der am Ende doch keiner war. Die Angst vor Bahnstreiks genauso wie vor Bettwanzen spukte den Menschen im Kopf herum. Im Kino lieferten sich „Oppenheimer“ und „Barbie“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Film des Jahres. Überschattet wurde das Jahr 2023 vom brutalen Angriff der Hamas auf Israel und etwa von schweren Erdbeben in der Türkei. Die Vorwürfe um Rammstein-Frontsänger Till Lindemann erhitzte die Gemüter. Viele bewegte der Abschied von Sängerin Tina Turner und Ex-Skilegende Rosi Mittermeier.

Dies sind nur einige Ereignisse des Jahres, die sich bei den Google-Suchtrends 2023 wiederfinden. Die übrigens auch beantworten, welche teils kuriosen Was-, Wie- und Warum-Fragen die Deutschen besonders häufig am Handy, Laptop oder Tablet gegoogelt haben. Die Ergebnisse geben ein Gefühl für die Frage: Wie tickt unser Land gerade?

Google-Suchanfragen 2023: Wie sind die Top-10-Listen entstanden?

Schlagzeilen, Persönlichkeiten, Abschiede und vieles mehr: Die Top-10 in jeder Kategorie ergibt sich jeweils aus den sogenannten Google-Trends – jenen Suchanfragen mit dem stärksten Anstieg im Verlauf des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Eingeflossen sind laut Google Milliarden an Suchanfragen. Die riesigen Datenmengen sind dabei komplett anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzerinnen oder Nutzer zu.

Israel und Rammstein, Bahnstreik und Harry Kane: Die Schlagzeilen und Persönlichkeiten des Jahres

Nach dem Überfall der radikal-islamistischen Hamas auf israelisches Gebiet im Oktober 2023 schlägt die israelische Armee mit Angriffen auf den Gaza-Streifen zurück. Foto: JACK GUEZ / AFP

Schlagzeilen

Krieg in Israel und Gaza Erdbeben Türkei Rammstein Löwe Berlin Lützerath Titanic U-Boot Taylor Swift Bahnstreik Bettwanzen Hamburg Flughafen

Wenig überraschend: Der anhaltende Krieg in Israel und Gaza bestimmt seit Oktober 2023 die Schlagzeilen und sorgte für den stärksten Anstieg beim Suchinteresse der Nutzer in Deutschland. Auch das Erdbeben in der Türkei hatte erschütternde Bilder und eine starke Nachfrage im Netz zur Folge. Neben den Belästigungsvorwürfen um Rammstein-Sänger Till Lindemann waren auch der vermeintliche Löwe in Berlin (der ein Wildschwein war), die Proteste in Lützerath und die Bahnstreiks heiß diskutierte Themen.

Harry Kane, Bayern neuer Topstürmer, steht mit einer Maß Bier und in kurzen Lederhosen vor dem Käferzelt. Foto: Felix Hörhager / DPA Images

Persönlichkeiten international

Harry Kane Taylor Swift Jeremy Renner Margot Robbie Andrew Tate Recep Tayyip Erdoğan Biyon Kattilathu Jenna Ortega Ronan Keating David Beckham

Gegen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann gab es 2023 ernste Vorwürfe weiblicher Konzertbesucher und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Foto: Malte Krudewig / picture alliance/dpa

Persönlichkeiten Deutschland

Till Lindemann Djamila Rowe Iris Klein Jürgen Drews Amira Pocher Boris Pistorius Anna Ermakova Yvonne Woelke Julian Nagelsmann Sahra Wagenknecht

International wollten die Menschen bei Google am meisten über FC Bayerns Neuverpflichtung Harry Kane wissen, gefolgt von US-Sängerin Taylor Swift. Googles Top-10-Rangliste der Persönlichkeiten in Deutschland ist gespickt mit Stars und Sternchen, die durch den ein oder anderen Skandal, schlüpfrigen Boulevard-Geschichten und TV-Auftritten von sich reden gemacht haben. Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der umstrittenen Parteigründerin Sahra Wagenknecht sind nur zwei Namen aus der Politik vertreten.

Tina Turner und Rosi Mittermaier, Oppenheimer und Barbie: Die Abschiede und Filme des Jahres

Abschiede

Tina Turner Matthew Perry Rosi Mittermaier Tatjana Patitz Sinead O‘Connor Ken Block Tim Lobinger Elmar Wepper Jewgeni Prigoschin Roger Whittaker

US-Sängerin Tina Turner starb in diesem Jahr mit 83 Jahren in der Schweiz. Foto: Stefan Hesse / DPA Images

Filme

Oppenheimer Barbie Avatar 2 John Wick: Kapitel 4 Im Westen nichts Neues Sonne und Beton Creed 3 Everything everywhere all at once Fast and Furious 10 Luise

Mit Hits wie „What’s Love Got to Do with It“ und „The Best“ verzückte Rock-Ikone Tina Turner über Jahrzehnte die Musikwelt. Am 24. Mai verstarb die Sängerin im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Ihr Abschied sorgte für das höchste aufsteigende Suchinteresse, gefolgt von US-Schauspieler Mathew Perry („Friends“). Deutschland trauerte ebenso um Ex-Skilegende Rosi Mittermeier, Stabhochspringer Tim Lobinger und Schauspiel-Star Elmar Wepper. Im Kino gab es an „Oppenheimer“ und „Barbie“, und „Avatar 2“ kaum ein Vorbeikommen.

Was, wie & warum? Diese Suchanfragen stellten die Deutschen 2023 an Google

Nicht nur Weltnachrichten und Stars werden milliardenfach gegoogelt. Auch bei Wissensfragen ist die Suchmaschine auf dem Handy oder Laptop schnell zur Hand genommen. Angelehnt an die Titelmelodie der „Sesamstraße“ („Wer, wie, was?“) hier abschließend die Google-Suchtrends unter den Fragen „Was?“, „Wie?“ und „Warum?“. Ganz ehrlich: Hätten Sie auf alles die Antwort parat?

Was-Fragen

Was ist der Gazastreifen? Was ist ein Zentenar? Was ist ein Kibbuz? Was ist die Hamas? Was ist ein Kalifat? Was ist in Israel passiert? Was ist eine Implosion? Was ist Schellack? Was ist am 9. Januar? Was passiert am 23. November?

Wie tief liegt die Titanic? Eine der meistgestellten Wie-Fragen bei Google in diesem Jahr. Ein bemanntes U-Boot war im Sommer auf dem Weg zum Schiffswrack implodiert. Antwort: Rund 3800 Meter tief. Foto: Rights Managed via www.imago-images.de / imago images/Mary Evans

Wie-Fragen

Wie tief liegt die Titanic? Wie alt ist Jürgen Drews? Wie nennt man Engel ohne Flügel? Wie schlafen Wale? Wie viele Länder gibt es? Wie hoch liegt Lesotho? Wie entsteht ein Erdbeben? Wie alt ist Dieter Bohlen? Wie hat Dortmund gespielt? Wie viele Panzer hat Russland?

Warum-Fragen

Warum wurden Fake Lashes erfunden? Warum Krieg Israel? Warum feiert man Karneval? Warum fasten Muslime? Warum wird Camilla Königin? Warum heißt die Wagner Gruppe Wagner? Warum können Gurken nicht heiraten? Warum wird Glitzer verboten? Warum sind Gurken so teuer? Warum sind Kochschürzen hinten offen?

