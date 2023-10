Gießen. Immer mehr Korallen sterben – Maren Ziegler und ihr Team versuchen von Deutschland aus, das Überleben der Riffe weltweit zu sichern.

Hinter einer schweren Eisentür liegt der frisch renovierte Forschungsbereich von Maren Ziegler. Hier liegt ein Duft von Meerwasser in der Luft. Schließt man die Augen und blendet die Laboratmosphäre aus, könnte man sich an die See träumen.