Essen. Das Bundesamt warnt vor einem Lidl-Gewürz. Bei einem Test wurden Salmonellen festgestellt. Das Gewürz wird damit offiziell zurückgerufen.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einem Gewürz, das von Lidl verkauft wurde. Es handelt sich um gerebelten Majoran der Firma "TSI Consumer Goods GmbH". Bei einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt. Das Gewürz wird damit offiziell zurückgerufen.

Rückruf: Vor diesem Majoran-Gewürz wird gewarnt

Hersteller: Hersteller TSI Consumer Goods GmbH/Vertrieben über Lidl

Grund der Warnung: Im Rahmen von einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt.

Verpackungseinheit: 10 g

Haltbarkeit: 07.2023, 08.2023

Lidl hat das Produkt bereits aus dem Sortiment genommen. Kunden können das Gewürz zurückgeben. Salmonellen können Magen- und Darmerkrankungen auslösen. Bei bestimmten Personengruppen, dazu gehören Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere, können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Aldi ruft Sandalen zurück

Aldi ruft die Trekkingsandale des Lieferanten Gebra GmbH & Co. KG aus der Aktion April und Mai 2021 zurück. Verkauft wurde das Produkt sowohl in den Filialen von Aldi Süd (seit dem 8. April) wie auch in den Filialen von Aldi Nord (Seit dem 19. April).

"Wir legen höchsten Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte", teilt Aldi mit. Vorsorglich habe sich das Unternehmen für den Rückruf entschieden, um ein Gesundheitsrisiko für den Kunden auszuschließen.

Rückruf von Aldi-Trekking-Sandalen: Um dieses Produkt geht es

Produkt : Walkx Outdoor Damen und Herren Trekkingschuhe

: Walkx Outdoor Damen und Herren Trekkingschuhe Firma : Gebra GmbH & Co. KG

: Gebra GmbH & Co. KG Verkauf : Aldi Nord und bei Aldi Süd

: Aldi Nord und bei Aldi Süd Kaufzeitraum: Ab 19. April bei Aldi Nord, ab 8. April 2021 bei Aldi Süd

Bei den Damen und Herren Trekking-Sandalen der Marke "Walkx Outdoor" wurde - in allen Größen - ein erhöhter Chrom(Vi)-Wert in der Leder-Decksohle festgestellt. "Unter ungünstigen Umständen könnte es bei Hautkontakt mit dieser Lederdecksohle zu einer allergischen Reaktion führen", erklärt Aldi.

Rückruf von Aldi-Trekking-Sandalen: Ware aus dem Jahr 2021 betroffen

Dieser Rückruf betrifft die Ware aus dem Jahr 2021. Ältere Produkte sind nicht betroffen. Der Kaufpreis wird den Kunden in der Filiale zurückerstattet. Für Rückfragen der Kunden wurden folgende Kontaktmöglichkeiten eingerichtet: kundendienst@gebra.de und Hotline 008002327299

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben