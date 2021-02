Küchenmaschinen, wie der beliebte Thermomix von Vorwerk, sind wahre Multitalente und in aller Munde. Mit einer Vielzahl an Kochfunktionen zaubern sie Eintöpfe, Brote, Saucen, Desserts, Smoothies und noch viel mehr auf den Tisch. Jedoch hat der Vorwerk-Alleskönner auch seinen Preis: ca. 1300 Euro kostet die Maschine. Wem der Thermomix zu teuer ist, kann auch auf eine preiswertere Alternative zurückgreifen.

Berlin. Smoothies sind gerade im Winter ein beliebter und gesunder Drink. Welches Gerät püriert Obst oder Gemüse gut? Fünf Modelle im Test.

Die ersten Monate des Jahres sind immer die schwersten – nicht zuletzt deshalb, weil wohl zu keiner Zeit mehr „gute Vorsätze“ gebrochen werden als im Januar und Februar. Wir wollten aufhören zu rauchen, zu trinken, wollten uns mehr bewegen und gesünder ernähren – aber dann klappte es doch nicht. Die gute Nachricht lautet: Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Also warum nicht noch einmal anfangen?

Etwa mit gesunder Ernährung. Smoothiemaker, die frisches Obst und Gemüse per Knopfdruck in einen leckeren und gesunden Drink verwandeln, können dabei helfen. IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat fünf beliebte Geräte auf die Probe gestellt.

Smoothie-Maker im Test: Schnell gemacht, mobil und gesund

Mit den handlichen Smoothiemakern aus dem Testfeld lassen sich in weniger als zehn Minuten süße oder herzhafte, schlanke oder gehaltvolle, aber fast immer gesunde Drinks mixen. Am gesündesten sind ausgewogene Mischungen aus Obst, Gemüse, Wasser, Fruchtsaft und Eiweiß aus Milchprodukten. Die flüssige Powerkost hat außerdem den Vorteil, dass sie nicht schwer im Magen liegt.

Die praktischen Vorzüge der Kandidaten: Das Bechervolumen der Smoothiemaker spielt eine große Rolle bei der Frage, wie nützlich die Geräte sind. Bis auf Gastroback mit 400 ml Fassungsvermögen passen in die Becher der Testkandidaten stets 600 ml.

Auch wenn Plastik normalerweise kein Qualitätsmerkmal ist: In diesem Fall ist es praktischer, wenn der Becher aus Kunststoff statt aus Glas (Gastroback) gefertigt ist. Schließlich ist er nicht nur für die Zubereitung, sondern auch für den Transport ins Büro oder zum Sport gedacht. Da freut man sich über jedes gesparte Gramm Gewicht.

Genügend Leistung für harte Nüsse und Eiswürfel

Sehr gut schließende Deckel mit Schraub- oder Klickverschluss sind beim Transport ebenfalls wichtig – sonst droht das Getränk in der Tasche auszulaufen.

Für den Test wurden drei verschiedene Smoothies in den Geräten gemixt, zudem 200 ml Sahne geschlagen und vier Eiswürfel zerkleinert. Bewertet wurden Textur und Stückigkeit, sprich: einerseits wie cremig und luftig sich die Getränke im Mund anfühlten, andererseits wie fein die zum Teil festen, faserigen und harten Zutaten gemixt wurden.

Bei der Sahne wurde der Volumenzuwachs gemessen, bei den Eiswürfeln die Gleichmäßigkeit der Eisbrocken beurteilt. Neben der Beurteilung der hergestellten Smoothies selbst wurden auch die technischen und praktischen Aspekte geprüft: die Ausstattung, das Zubehör und die Bedienung der Geräte.

Smoothies sind im Handumdrehen gemixt und gesünder als zuckerreiche Fruchtsäfte. Foto: istock / iStock

So schlugen sich die Smoothiemaker im Einsatz

AEG punktet nicht nur mit drei Trinkbechern in zwei verschiedenen Größen sowie einem einschraubbaren Kühlakku, sondern auch mit einem separaten Zerkleinerer-Aufsatz und einer Spezialklinge zum Mahlen von Kaffeebohnen, Nüssen oder Getreide. Pearl liefert gleich vier Becher im Set aus. So kann sich etwa in einer vierköpfigen Familie jede(r) seinen individuellen Drink für die Arbeit oder die Schule mixen.

Die Bedienung der kleinen Mixer ist kinderleicht. Sind die Zutaten eingefüllt und der Schneidaufsatz angeschraubt, wird das Gerät bei den meisten Herstellern mit einer kleinen Drehung im Motorblock verriegelt. Erst wenn der Becher sicher mit dem Basisgerät verbunden ist, lässt sich der Mixer starten.

Lautstärke: Leise Geräte darf man nicht erwarten

Die Geräte von AEG und Philips bieten sogar zwei und drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Das ist auch sinnvoll: Ein einfacher Shake aus weichen Zutaten wie etwa Wassermelone und Joghurt lässt sich durchaus mit weniger Drehzahl, Stromverbrauch und Geräuschentwicklung herstellen, ein Smoothie mit harten und faserigen Bestandteilen wie Nüssen oder Ananas braucht hingegen die volle Leistung, um alles fein und sämig zu mixen.

Bis zu 28.000-mal pro Minute dreht sich beispielsweise das Messer mit vier Klingen im Becher von Philips, das ist der höchste Wert im Testfeld. Da die befüllten Geräte bei solchen Geschwindigkeiten teils in kräftige Schwingung geraten, ist ein sicherer Stand auf der Arbeitsfläche wichtig. Alle Hersteller gewährleisten diesen mit gut haftenden Gummifüßchen.

Ohne Geräuschentwicklung geht die Mixerei aber nicht vonstatten: Der Lärmpegel ist sehr hoch, einzig der Gastroback ist merklich leiser als die anderen Kandidaten im Testfeld.

Fazit: Der beste Smoothiemaker im Vergleich

Die beste Kombination aus Ausstattung, Handhabung und Ergebnissen in den Praxistests bringt dem Gerät von AEG den Sieg – auch wenn der Preis am oberen Ende der Skala liegt. Gleich dahinter folgt der günstige Mixer von Philips. Positiv fiel auf: Die Geräte unterscheiden sich zwar im Detail, liegen aber alle qualitativ auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

1. Platz: Perfect Mix Mini Mixer SB 2900 - AEG

Testsieger Ausgabe 1-2021

Preis: 77 Euro

Zwar ist er der teuerste Standmixer im Feld, aber die Ausstattung und die Mixergebnisse überzeugen und bringen den Testsieg.

+ Viel Zubehör, großer Funktionsumfang, gute bis sehr gute Ergebnisse.

- Der Preis ist vergleichsweise hoch, Eis crushen funktioniert nicht.

Ergebnis: gut 1,7

2. Platz: Mini Standmixer HR 2600/80 - Philips

Preis: 35,99 Euro

Der Mixer punktet mit sehr guten Ergebnissen und niedrigem Preis. Sehr wenig Zubehör verhindert eine bessere Platzierung.

+ Beste Testergebnisse im Vergleich, zwei Geschwindigkeitsstufen.

- Kurzes Kabel, vergleichsweise spartanische Ausstattung.

Ergebnis: gut 2,0

3. Platz: BR 600, NC 3713-675 - Rosenstein Söhne

Preis/Leistungssieger Ausgabe 1-2021

Preis: 33,75 Euro

Der günstige und einfach gebaute Mixer ist mit vier Bechern für die ganze Familie ausgestattet, die Ergebnisse sind gut.

+ Sehr günstig, gute Ergebnisse, umfangreiche Ausstattung.

- Riecht etwas im Betrieb, nur eine Geschwindigkeitsstufe.

Ergebnis: gut 2,1

4. Platz: Design Smoothie Maker Mix Go 41030 - Gastroback

Preis: 34,99 Euro

Als einziger im Testfeld ist dieser Mixer mit einem vergleichsweise schweren Glasbecher ausgestattet. Die Mixergebnisse sind gut.

+ Gute Ergebnisse beim Mixen, sehr langes Stromkabel.

- Nur ein vergleichsweise schwerer und kleiner Glasbecher im Set.

Ergebnis: gut 2,5

5. Platz: Küchenmini Smoothie-to-go - WMF

Preis: 49,99 Euro

Klarer Pluspunkt: Zwei Kunststoffbecher sind im Lieferumfang enthalten, die Mixergebnisse könnten aber besser sein.

+ Zwei große Kunststoffbecher, langes Stromkabel.

- Mäßiges Mixergebnisse, nur mit Schraubdeckeln ausgestattet.

Ergebnis: befriedigend 2,6

