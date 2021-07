Madrid. Die Corona-Lage in Spanien spitzt sich weiter zu. Die Bundesregierung stuft das ganze Land als Risikogebiet ein. Die wichtigen Infos.

Spanien ist nun wegen steigender Corona-Zahlen wieder als Risikogebiet gelistet

Dadurch ergeben sich für Reisende mitunter veränderte Vorschriften

Das sollten Sie vor Ihrem Urlaub in Spanien wissen

Spanien ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Deutsche. Doch nun gilt das gesamte Land wieder als Risikogebiet des Robert-Koch-Instituts (RKI) - einschließlich der beliebten Inselgruppen Balearen und Kanaren. Die Infektionszahlen steigen auf der iberischen Halbinsel derzeit wieder stärker an – auch auf Mallorca hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Was bedeutet das für den Urlaub?

Am Freitag hat die Bundesregierung ganz Spanien wieder als Risikogebiet eingestuft. Die Inzidenz in Spanien liegt nach aktuellen Zahlen bei bei fast 260 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Welche Regeln bei der Einreise, Ausreise und während des Aufenthaltes in Spanien für Urlauberinnen und Urlauber gelten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Ein- und Ausreise: Das müssen Spanien-Urlauber beachten

Folgende Regeln gelten bei der Ein- und Ausreise:

Wer nach Spanien auf dem Luft- oder Seeweg einreist, muss vorher ein Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Der daraus erzeugte QR-Code muss bei der Einreise vorgelegt werden

Deutsche, die auf direktem Luftweg nach Spanien einreisen, müssen keinen negativen Corona-Test und keinen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen

Wer auf dem Landweg über Frankreich einreist, muss weiterhin einen negativen Test vorlegen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen

Bei vollständig Geimpften muss die zweite (bei Johnson & Johnson erste) Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Covid-Genesene müssen nachweisen können, dass sie seit mindestens elf, aber maximal 180 Tagen genesen sind. Impfung und Genesung müssen durch entsprechende Dokumente belegt werden.

Bei der Ankunft in Spanien erwartet die Urlauber eine Gesundheitskontrolle. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde messen die Körpertemperatur – bei einer Temperatur von über 37,5 Grad oder anderen Auffälligkeiten müssen Einreisende mit weiteren Untersuchung rechnen.

Spanien jetzt Risikogebiet: Unterschiedliche Maßnahmen je nach Gebiet

Bei der Rückreise aus Spanien müssen sowohl Urlauber einen Corona-Test machen. Das ist an den meisten Flughäfen möglich, auch viele Hotels bieten Testmöglichkeiten an. Fällt dieser positiv aus, muss der Reisende die erforderliche Quarantäne vor Ort verbringen.

Reist man aus Spanien zurück, muss vor Grenzübertritt eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Reisende aus Risikogebieten müssen sich zudem für zehn Tage in Quarantäne begeben, die jedoch beendet werden kann, wenn man ein negatives Testergebnis über das Einreiseportal der Bundesrepublik meldet.

Für Geimpfte und Genesene entfällt die Test- und Quarantänepflicht. Beim Check-in am Flughafen muss ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Als geimpft gelten Reisende, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage vor Einreise stattgefunden hat. Als genesen gilt man, wenn die Corona-Infektion mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. Lesen Sie auch: Delta-Variante: Welche Regeln Reisende jetzt kennen sollten

Diese Corona-Regeln gelten in Spanien

In Spanien gelten keine einheitlichen Corona-Regeln. Die generelle Maskenpflicht im Freien wurde am 26. Juni aufgehoben, allerdings nur dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. In Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr gilt die Maskenpflicht weiterhin, eine Missachtung kann mit Geldstrafen geahndet werden. Zudem besteht im Freien ein Rauchverbot, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht gewährleistet werden kann.

In Restaurants gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen. Gleiches gilt auch an Stränden. Liegen müssen nach Gebrauch desinfiziert werden.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzen einige Regionen nun wieder auf strikte Maßnahmen:

Valencia hat wieder eine nächtliche Ausgehsperre eingeführt. Die Bewohner von 32 Gemeinden mit besonders schlechter Corona-Lage dürfen seit Dienstag zwischen 01.00 und 06.00 nur mit triftigem Grund aus dem Haus. Betroffen sind unter anderem die Metropole Valencia sowie beliebte Badeorte wie Benicassim oder Gandia.

hat wieder eine eingeführt. Die Bewohner von 32 Gemeinden mit besonders schlechter Corona-Lage dürfen seit Dienstag zwischen 01.00 und 06.00 nur mit triftigem Grund aus dem Haus. Betroffen sind unter anderem die Metropole Valencia sowie beliebte Badeorte wie Benicassim oder Gandia. Katalonien drosselt das Nachtleben erneut. Die Regierung in Barcelona beschloss am Montag, dass Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe spätestens um 0.30 Uhr schließen müssen.

Auch auf den Kanaren könnte es bald strengere Regeln geben: Auf den auch bei deutschen Urlaubern beliebten Inseln will die Justiz am Mittwoch über einen Antrag der Behörden auf Einführung einer nächtlichen Ausgehsperre entscheiden.

Auch in weiteren Regionen mit hohen Inzidenzen kann es zu stärkeren Einschränkungen kommen. Urlauber sollten sich vor ihrer Reise informieren, welche Bestimmungen in ihrem Reisegebiet gelten.

(day/fmg)

