Stress im Alltag: In fünf Schritten zu mehr Gelassenheit

Berlin. Stress kann krank machen. Entspannung muss daher Platz im Alltag finden, sagt Psychologin Eva Asselmann. Sie gibt praktische Tipps.

Wenn uns der Alltag über den Kopf wächst, fühlen wir uns schnell ausgelaugt. Stress ist für viele Menschen ein täglicher Begleiter. Das Problem: Wenn Stress zu lange anhält und zu häufig auftritt, haben wir keine Möglichkeit mehr, unsere Energiespeicher aufzufüllen.

„Irgendwann geraten wir in einen chronischen Erschöpfungszustand“, sagt Eva Asselmann, Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie der Health and Medical University in Potsdam. Mit der Entspannungstechnik „Easy Relax“, die die Psychologin in ihrem neuen Buch vorstellt, lässt sich in nur wenigen Sekunden in Stresssituationen entspannen.

1. Die Stressursache erkennen

Um Überforderung im Alltag vorzubeugen, müssen Stressauslöser im Alltag zunächst bewusst wahrgenommen werden. „Wichtig ist, zu erkennen, in welchen Situationen ich überhaupt gestresst und angespannt bin und wie sich das bei mir äußert. Das kann bei jedem anders sein. Manche bekommen einen trockenen Mund, andere Herzrasen oder Schwindel“, erklärt Asselmann.

„Wenn ich weiß, was mich persönlich stresst und meine Anspannung rechtzeitig bemerke, kann ich sofort gegensteuern, sodass ich gar nicht erst in einen Teufelskreis komme, in dem sich der Stress immer weiter aufschaukelt“, so die Professorin.

Es helfe daher, sich im Alltag bewusst zu machen: „Wann fühle ich mich gestresst? Wie fühlt es sich an und was denke und fühle ich typischerweise?“, sagt Asselmann. Zusätzlich sei es wertvoll, sich regelmäßig Notizen zu machen und den eigenen Trainingserfolg nach den Entspannungsübungen zu dokumentieren: „Nach einzelnen Übungen kann man für sich ein paar Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie angespannt war ich vorher und wie geht es mir jetzt? Wie gut hat das Üben geklappt und wo hakt es noch?“, meint die Professorin.

Atemtechniken spielen beim Yoga eine entscheidende Rolle. Ein doppelt so langes Ausatmen wie Einatmen ist optimal für die Sauerstoffversorgung. Foto: iStock

2. Muskeln entspannen

„Easy Relax“ basiert auf der Methode der angewandten Entspannung, einer wissenschaftlich etablierten Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie. „In unseren Studien konnten wir zeigen, dass ,Easy Relax‘ nicht nur bei Menschen mit psychischen oder körperlichen Erkrankungen wirkt, sondern auch bei gesunden, aber stressbelasteten Menschen sehr effektiv ist, um stressbedingten Gesundheitsproblemen präventiv vorzubeugen“, erklärt Eva Asselmann.

„Easy Relax“ baue auf der Progressiven Muskelrelaxation auf, bei der es darum gehe, die einzelnen Muskelpartien im Körper nacheinander zunächst anzuspannen und dann wieder zu entspannen. „Die Progressive Muskelrelaxation ist ein sehr wirksames Verfahren, aber hat den Nachteil, dass die Durchführung einige Minuten dauert“, so die Psychologin.

Bei der „Easy Relax“-Technik gehe es daher darum, die Methode in mehreren Schritten immer weiter abzukürzen und schließlich gezielt in den Alltag zu übertragen. „Am Ende steht die Fertigkeit, sich in akuten Stresssituationen im Alltag in nur wenigen Sekunden zu entspannen“, sagt die Psychologin.

3. Bewusst atmen

Der Atem spielt bei der Entstehung von Stress eine wesentliche Rolle: „Bei Stress erhöht sich unsere Muskelspannung und wir atmen oberflächlich in den Brustraum anstatt in den Bauch“, erklärt Asselmann. Beim Ausatmen entspannt sich der Körper auf natürliche Weise. „Konzentrieren wir uns auf die Ausatmung, wird das Gefühl der Entspannung deshalb intensiver“, meint die Professorin.

Richtig zu atmen sei Trainingssache. Wer übt, sich beim Entspannen voll und ganz auf das Entspannungsgefühl beim Ausatmen zu konzentrieren, schaffe es irgendwann, Stresssymptome in wenigen Atemzügen zu reduzieren. Ziel sei es, sich nicht nur an einem ruhigen Ort, sondern auch im Alltagstrubel schnell entspannen zu können.

Zeitverschwendung - Darum ist sie durchaus sinnvoll Zeitverschwendung - Darum ist sie durchaus sinnvoll

4. Genug Erholung

Aus der Stressforschung weiß man, so Asselmann, dass vor allem die kleinen Pausen von wenigen Minuten oder Sekunden, sogenannte Mikropausen, besonders wichtig sind, um gesund und fit zu bleiben. Neben solchen Mikropausen seien aber auch längere Regenerationsphasen ratsam: „Ab und an brauchen wir längere Zeiträume, um uns umfassend zu erholen und den Akku vollständig wieder aufzuladen. Den Feierabend und das Wochenende für Entspannung zu nutzen und ab und an Urlaub zu machen, ist daher sinnvoll“, sagt die Professorin.

In der Freizeit empfiehlt sie, Aktivitäten und Hobbys nachzugehen, die einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag schaffen: „Wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit körperlich aktiv bin, kann es etwas Ruhiges wie Lesen sein. Wenn ich aber und mich wenig bewege, sorgen Sportarten wie Joggen und Fußballspielen oder das Fitnessstudio für innere Balance.“

5. Gedanken hinterfragen

Häufig sind auch die eigenen Gedanken ein Grund, warum wir in Stress geraten: „Extremer Pessimismus oder Perfektionismus zum Beispiel können Stress verstärken“, meint Eva Asselmann. Die innere Haltung zu verändern, destruktive Überzeugungen und Glaubenssätze zu hinterfragen und negative Gedankenspiralen aufzubrechen, seien weitere Ansatzpunkte, um Stress entgegenzuwirken.

„Dabei ist es wichtig, problematische Denkmuster bei sich selbst überhaupt zu erkennen und dann zu versuchen, den Blickwinkel zu ändern“, sagt sie. Anstatt sich also nur auf das zu konzentrieren, was fehlt und Probleme macht, helfe es, sich jeden Tag bewusst vor Augen zu führen, was gut läuft und wofür man dankbar ist.

Easy Relax: Raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden, Ariston Verlag.