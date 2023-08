In Zeiten niedriger Zinsen war die Geldanlage für viele Verbraucher nicht einfach. Mittlerweile ziehen die Zinsen wieder etwas an, Verbraucher können auch mit Tagesgeldkonten wieder von besseren Konditionen profitieren.

Berlin. Auch viele deutsche Direktbanken bieten wieder mehr Zinsen für das Tagesgeld. Wo gibt es aktuell die besten Konditionen? Ein Vergleich.

Aktuell steigen die Leitzinsen und damit dürfte es auch mehr Geld auf das Tagesgeldkonto geben

Im Vergleich schneiden einige Banken besser ab als andere

Wo gibt es die höchsten Zinsen fürs Tagesgeld? Das sind die besten Angebote im August

Niedrige Zinsen auf Fest- und Tagesgeld waren in Deutschland lange der Standard. Der Grund war die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Der permanent niedrige Leitzins drückte die Zinsen für Kredite – und leider auch bei der klassischen Geldanlage. Tages- und Festgeld waren über Jahre kaum rentabel. Doch seit einigen Monaten bessert sich die Situation für Sparerinnen und Sparer. Denn im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) unter Christine Lagarde schrittweise den Leitzins erhöht.

Top Tagesgeld-Angebote mit deutscher Einlagensicherung:

Tagesgeld: Zinsen im Vergleich

Derzeit liegt der Leitzins bei 4,25 Prozent – Tendenz steigend. Und unser Tagesgeld-Blog für August 2023 zeigt deutlich: Viele Banken geben die Zinsen an ihre Kunden weiter. Doch die besten Deals für das Tagesgeld kommen meist von ausländischen Direktbanken. Wie steht es um die vielen nationalen Kreditinstitute? Immerhin sind sie für viele Kundinnen und Kunden die erste Adresse und haben ebenfalls Tagesgeld und Co. im Produktportfolio. Die traurige Wahrheit ist: Viele bekannte Namen wie die Sparkassen oder Volksbanken bieten wenig oder sogar gar keine Zinsen.

Doch müssen Anleger deshalb unbedingt ihr Geld ins Ausland verfrachten? Immerhin haben auch einige namhafte Banken in Deutschland Direktbanken-Ableger. Dazu zählt etwa die Frankfurter Sparkasse. Deren Tochterunternehmen 1822direkt bietet Neukunden attraktive Zinsen für das Tagesgeld* von über drei Prozent. Somit gibt es durchaus Alternativen mit Sitz in Deutschland. Doch welche Banken sind das? Das Unternehmen Verivox hat für unsere Redaktion exklusiv Tagesgeld-Angebote mit deutscher Einlagensicherung ausgewertet:

Zinsen-Vergleich: Hier bekommen Sparer Top-Zinsen

Tagesgeld-Vergleich: So finden Sie das beste Angebot

Der Blick in die Tabelle zeigt: Auch in Deutschland können Sparerinnen und Sparer ihr Geld zu besseren Konditionen anlegen als bei mancher Hausbank. Banken wie die DKB oder die BMW Bank bieten zudem auch für Bestandskunden über zwei Prozent Zinsen auf das Tagesgeld – gerade für Anleger mit einer längeren Anlageperspektive können solche Angebote interessanter sein als solche mit hohen Aktionszinssätzen. Diese gelten oft nur für wenige Monate – im Anschluss fallen Anleger in die schlechteren Basiskonditionen von oft unter einem Prozent Zinsen.

Daher lohnt sich immer ein Vergleich der Angebote – der Tagesgeld-Rechner der Berliner Morgenpost (BMO) kann hier eine Hilfe sein. Jedoch vergleicht ein Online-Rechner nie alle Angebote. Die Nutzung verschiedener Rechner und Vergleichsportale kann sinnvoll sein. Dabei zeigt sich schnell: Die Top-Deals beim Tages-und Festgeld bieten weiter die ausländischen Direktbanken. Für Verbraucherinnen und Verbraucher muss das aber kein Nachteil sein – in der europäischen Richtlinie 2014/49/EU ist die Einlagensicherung für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union geregelt.

Tagesgeld im Ausland: Auch hier greift die Einlagensicherung

Genau wie bei der deutschen Einlagensicherung sind Geldanlagen in anderen EU-Staaten bis 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert – bedeutet: Im Falle einer Insolvenz springt der jeweilige Staat ein und ersetzt das Geld. Angebote für das Fest- oder Tagesgeld aus anderen EU-Staaten sind daher eine Option. Die spanische Suresse Bank etwa bietet mit 3,7 Prozent auf das Tagesgeld* im bundesweiten Vergleich die besten Zinsen für Neukunden. Die Bank gehört zur Santander-Gruppe und fällt damit unter den spanischen Einlagensicherungsfonds.

Das Beispiel zeigt: Vergleiche können sich bei der Geldanlage lohnen. Deshalb empfiehlt auch Oliver Maier – Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH – vor der Geldanlage immer noch einen Finanzcheck. Maier gegenüber unserer Redaktion: "Noch immer bieten rund ein Fünftel aller Banken auf dem Tagesgeldkonto überhaupt keine Verzinsung. Doch Sparer sind Null- und Niedrigzinsen nicht hilflos ausgeliefert." Denn: Wer Angebote vergleicht, findet auch bei heimischen Kreditinstituten Tagesgeldangebote mit Zinssätzen von drei Prozent und mehr.

Finanzexperte über Tagesgeld: Aktionsangebote mitnehmen!

Sparer sollten jedoch den Faktor Laufzeit bei den Neukunden-Konditionen im Blick behalten. Maier: "Teilweise gelten die hohen Zinsen nur für Neukunden und die Sonderkonditionen sind auf einige Monate befristet. Von solchen 'Aktionsangeboten' profitieren vor allem Anleger – die bereit sind – ihre Ersparnisse gelegentlich umzuschichten und zu einer anderen Bank zu wechseln, sobald die Neukundenkonditionen auslaufen." Und wer das nicht möchte? Diese Sparer sollten sich laut Maier an den Bestandskundenzinsen orientieren.

Das Fazit zur Tagesgeld-Analyse unter Banken mit Sitz in Deutschland: Für gute Konditionen müssen Sparer nicht zwingend ihr Geld im Ausland anlegen – auch deutsche Kreditinstitute bieten bessere Zinsen als viele Hausbanken. Viele der Direktbanken sind zudem Tochterunternehmen bekannter Banken – etwa die 1822direkt (Sparkasse) oder Comdirekt (Commerzbank). Trotzdem sollte man auch die Angebote im Ausland beachten. Hier sind die Zinsen oft noch etwas höher.

Goldene Regel für Sparer: Geldanlage auf mehreren Ebenen

Die europäische Einlagensicherung entspricht zudem der in Deutschland – das Risiko für Verluste ist dementsprechend gering. Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach wie vor sind die Zinsen für das Tagesgeld im Hinblick auf die Inflation gering. Die hohe Inflationsrate drückt den Realzins – daher sollten Sparer immer noch auf eine langfristige Geldanlage mit höheren Renditechancen setzen. Eine noch recht unbekannte Alternative zum Tagesgeld ist das Brokern – für wen sich diese Anlage lohnt und wie viel Zinsen es gibt.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

