Berlin. Die Messgeräte für zu Hause zeigen auch Werte wie die Muskelmasse an – aber sind die Ergebnisse genau? Fünf Körperfettwagen im Test.

Der Gang auf die Waage ist selten ein Spaß. Denn sie verrät uns, was wir vorher schon befürchtet haben: Viele von uns wiegen ein paar Kilo mehr als sie möchten oder als gut für sie ist. Der erste Schritt auf eine Körperanalysewaage erfordert noch einmal besonderen Mut.

Wenn das Messinstrument in großen Lettern vermeldet, dass mindestens 25 Kilo zu viel auf den Rippen lagern, es zu wenig Muskelmasse attestiert und einen Body-Mass-Index (BMI) nahe der Fettleibigkeit, ist das kein Stimmungsaufheller.

Aber sind die Angaben überhaupt korrekt? IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat fünf smarte Waagen mit den dazugehörigen Apps auf den Prüfstand gestellt.

So messen die Waagen Körperfett, Muskeln und mehr

Alle Waagen ermitteln ihre Werte durch die Bioelektrische Impedanz-Analyse (BIA). Dabei wird von Kontakten auf der Oberfläche der Waage nicht spürbarer Strom durch den Körper gesendet und wieder empfangen. Die verschiedenen Körperbestandteile wie Knochen, Muskeln, Fett und Wasser leiten Strom unterschiedlich gut. Folge: Der elektrische Widerstand (Impedanz) schwankt.

Vereinfacht gesagt wird der Strom von den verschiedenen Gewebearten im Körper gebremst – mal mehr, mal weniger stark. Strom im Körper bedeutet aber auch: Herzschrittmacher oder Defibrillatoren könnten negativ beeinflusst werden, Analysewaagen sind also für Träger solcher Geräte tabu.

Körperfettwaagen für den Hausgebrauch taugen nicht nur zur Gewichtskontrolle. Sie geben auch sinnvolle Messwerte zu Muskeln oder Knochen aus. Foto: Yuriy Maksymiv / Shutterstock / Yuriy Maksymiv

Gute Modelle könne viele Daten ausgeben

Um die smarten Waagen zu Höchstleistungen zu bringen, benötigen die Geräte zunächst ein paar Informationen: Dazu gehören Angaben zu Alter, Geschlecht und Körpergröße. Letzteres ist in Verbindung mit dem gemessenen Gewicht etwa nötig, um den BMI zu errechnen.

Wenn alle Daten eingegeben sind, können die Waagen den Körperfettanteil errechnen, manche ermitteln sogar den Anteil des im Bauchraum angelagerten Fettes. Auch die Menge des im Körper enthaltenen Wassers sowie die Knochen- und Muskelmasse zeigen die smarten Messstationen.

Bei den Angaben zur Muskelmasse haben die Hersteller allerdings unterschiedliche Wege eingeschlagen, die eine Vergleichbarkeit verhindern: Hier stehen sich die angegebene Skelettmuskelmasse (Beu­rer, Soehnle) und die Gesamtmuskelmasse (Huawei, Xiaomi, Withings) gegenüber.

Bedienung: Nur hinstellen genügt nicht

Damit die Waagen korrekt arbeiten, sind ein paar Details zur Nutzung relevant. Das Wichtigste: Der Stromfluss wird von sehr trockenen Füßen behindert. Auch dürfen die Füße nicht zu dicke Hornhaut aufweisen, und der Strom darf keine Möglichkeit haben, an Knien oder Oberschenkeln auf die andere Körperseite zu gelangen. Die Beine dürfen sich also nicht berühren.

Alle Kandidaten im Testfeld ermitteln die Körperdaten auf die gleiche Weise: Sie schicken den Strom durch die Füße. Bei medizinischen Präzisionswaagen für den professionellen Einsatz ist das anders: Profi-Modelle nutzen dafür spezielle Handsensoren und sind schon deswegen genauer.

Hier haben Körperfettwaagen für den Hausgebrauch Schwächen

„Bei Waagen ohne Handelektroden fließt der Strom in einem Bein hoch und nimmt den kürzesten Weg im anderen Bein direkt wieder zurück. So wird also nur die Zusammensetzung der unteren Körpersegmente gemessen. Wird dann die Körperzusammensetzung auf den ganzen Körper hochgerechnet, kann dies zu stark verfälschten Ergebnissen führen, wenn beispielsweise das Fett vor allem im Bauch sitzt, die Beine aber eher schlank sind“, erklärt Michael Johannes Maisch, Chief Medical Advisor des Messsystem- und Waagenherstellers Seca.

Die Referenzwerte, an denen sich die Testkandidaten messen lassen mussten, hat IMTEST darum auch mit dem Profi-Modell mBCA 555 von Seca erfasst. Um andere Einflussfaktoren auszuschließen, erfolgten alle Messungen innerhalb einer halben Stunde.

Resultat: Alle Testkandidaten zeigen bei fast allen erfassten Messwerten Abweichungen vom Referenzwert. Außerdem gewöhnungsbedürftig: Sämtliche Funktionen der Waagen sind meist nur mit einer App nutzbar, die per Bluetooth eine Verbindung mit den Geräten aufbaut. Die Waage von Xiaomi etwa kann ohne App nicht mehr als das Gewicht vermelden, Beurer oder Soehnle zeigen hingegen mehr Angaben.

Fazit: Diese Körperfettwaage lohnt sich

Soehnle hat sich mit den genauesten Messwerten und einer ansprechend gestalteten und übersichtlichen App den Testsieg gesichert – dicht gefolgt von Huawei und Wi­things. Der Preis-Leistungs-Sieger Xiaomi hat im Test die ungenauesten Werte gezeigt, hier besticht allein der extrem niedrige Preis.

1. Platz: Shape Sense Connect 200 - Soehnle

TestSieger-Siegel Ausgabe 02/2021

Preis: 89,99 Euro

Die Soehnle-Waage lieferte die genauesten Messwerte im Test, ist sehr einfach zu bedienen – mit und ohne App.

+ Liefert präzise Messwerte, großes, gut ablesbares Display.

- Keine Angaben zur Knochenmasse, bietet nur acht Nutzerprofile.

ERGEBNIS: gut 2,2

2. Platz: Body Fat Scale - Huawei

Preis: 69 Euro

Die leichte und vergleichsweise präzise Waage ist einfach zu bedienen, ist günstig, hat aber nur ein kleines Display.

+ Erhebt viele Körperdaten, Bedienung per App sehr einfach.

- Kleines Display, liefert ohne App nur zwei Messwerte.

ERGEBNIS: gut 2,4

3. Platz: Body+ - Withings

Preis: 99,95 Euro

Die Gewichtsdaten der Body+ sind sehr genau, aber die Bedienung über die App ist teilweise etwas umständlich.

+ Genaue Gewichtsangabe, misst als einzige im Test die Herzfrequenz.

- Das Display ist klein, liefert keine Infos zum Energie-Grundumsatz.

ERGEBNIS: gut 2,4

4. Platz: BF 950 - Beurer

Preis: 79,99 Euro

Sehr einfach zu bedienende Waage, allerdings sind einzelne Messwerte der Breuer sind etwas ungenau.

+ Sowohl mit als auch ohne App sehr einfach zu bedienen.

- Einige Messwerte etwas ungenau, Display etwas klein.

ERGEBNIS: befriedigend 2,9

5. Platz: Mi Body Composition Scale 2 - Xiaomi

Siegel Preis-Leistungs-Sieger Ausgabe 02/2021

Preis: 19,99 Euro

Sehr günstige Waage, aber auch durchweg etwas ungenau und teils etwas umständlich per App zu bedienen.

+ Sehr viele Nutzerprofile, günstigste Waage im Testfeld.

- Liefert ohne App nur Gewichtsdaten, und die sind etwas ungenau.

ERGEBNIS: befriedigend 2,9

