Im März dieses Jahres haben sich so viele Arbeitnehmer krankgemeldet wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das ergab eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK), die auf Basis ihrer Versichertendaten erstellt wurde und unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach lag der Anteil krankgeschriebener Beschäftigter bei 6,84 Prozent. Zum Vergleich: 2019 betrug das Jahreshoch laut Krankenkasse lediglich 5,30 Prozent.

Grund für den Anstieg seien demnach nicht etwa besonders viele Covid-19-Fälle, sondern vor allem Erkältungskrankheiten gewesen. Von insgesamt 884.389 Krankschreibungen im März dieses Jahres wurden laut TK lediglich 3304 aufgrund einer Covid-19-Diagnose ausgestellt. Darunter fallen laut Krankenkasse allerdings nur solche Corona-Fälle, die ambulant vom Hausarzt diagnostiziert wurden.

Krankschreibungen: Beschäftigte bleiben wegen Corona vorsorglich zu Hause

Personen, die vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden, ohne zuvor jedoch positiv getestet worden zu sein, zählten nicht dazu. Besonders in der Anfangsphase der Pandemie, in der die Testkapazität noch deutlich niedriger war, dürfte das relativ häufig der Fall gewesen sein.

„Wir gehen davon aus, dass sich ein großer Anteil des überdurchschnittlichen Krankenstandes durch präventive Krankmeldungen aufgrund der Corona-Pandemie erklären lässt“, sagt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. Offenbar hätten sich viele Menschen mit Erkältungssymptomen an die Empfehlung gehalten, vorsorglich zu Hause zu bleiben, um ihre Mitmenschen nicht zu gefährden.

Beschäftigte lassen sich elektronisch krankschreiben

So sei im Monat März auch die Zahl elektronischer Krankschreibungen an die TK um 35 Prozent gestiegen. Laut Krankenkasse ein weiteres Zeichen dafür, dass sich sowohl Patienten als auch Ärzte an die Empfehlungen zur Vermeidung sozialer Kontakte gehalten hätten. TK-Versicherte können ihr Attest im Rahmen eines Pilotprojektes digital an die Krankenkasse übermitteln lassen, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der TK, Thomas Ballast. Mehr als 1000 Ärzte seien dabei.

Die Regelung, wonach sich Patienten mit leichten Erkrankungen der Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt befristet krankschreiben lassen können, Ab dem 1. Juni ist dann wieder eine körperliche Untersuchung notwendig.